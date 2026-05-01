Az MLSZ versenybizottsága egyik játékosa jogosulatlan szerepeltetése miatt büntette meg a labdarúgó NB II újoncát. Sós Bence ugyanis ősszel − még az élvonalbeli Kazincbarcikában szerepelve − három sárga lapot gyűjtött, majd tavasszal, immár a Tiszakécske színeiben további két figyelmeztetést kapott, ennek ellenére pályára lépett a soron következő bajnokin, azaz nem töltötte le az öt sárga lap után járó automatikus egymeccses eltiltást.

Februárban volt az ominózus NB II-es meccs

Változott az NB II tabellája

A szövetség csütörtöki határozata után kijelenthető, hogy a Tiszakécske megkapta a négypontos levonást, s bár az újonc fellebbezhet, ezt elutasította a fellebbviteli bizottság. A döntés értelmében változott a labdarúgó NB II tabellája is, amely főként az alsóházi csapatokat érinti.

A frissített listán az immáron 29 pontos Tiszakécske a 12. helyen szerepel, mögötte érkezik két egységgel lemaradva a Soroksár, a 25-25 pontos Budafok és Békéscsaba közül pedig utóbbi már a kiesőzónában tanyázik.

Vasárnap hét bajnokival tér vissza a magyar másodosztály, az említett Tiszakécske a Békéscsabát fogadja, míg az élmezőnyben a Honvéd Szegedre látogat, a biztos feljutó Vasas pedig hétfőn lép pályára.