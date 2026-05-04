A már feljutott Vasas hazai pályán 3-2-re verte a bennmaradásért küzdő Budafokot a labdarúgó NB II 28. fordulójának hétfői zárómérkőzésén, ezzel tovább növelte előnyét a szintén biztos feljutó Honvéddal szemben.

Vasárnap bajnokot avathatnak az NB II-ben

Az éllovas angyalföldiek az újabb sikerükkel az aranyérem megszerzésének közelébe kerültek, vasárnap az üldöző Budapest Honvéd ellen már a döntetlen is elég lesz számukra, hogy behozhatatlanná váljon az immár ötpontos előnyük.

A Budafok viszont rendkívül nehéz helyzetbe került, mivel maradt a kieső zónában, hátránya két pont a bennmaradást érő 14. helyezett Szentlőrinccel szemben.

A Vasas vasárnap tehát a Honvéd ellen bebiztosíthatja bajnoki címét, azonban fontos kiemelni, hogy a két együttes legutóbbi mérkőzésén a kispestiek ünnepelhettek, így biztosan parázs lesz a visszavágó.

Merkantil Bank Liga NB II, 28. forduló:

Vasas FC-Budafoki MTE 3-2 (2-0)

gól: Urblik (29., 45.), Pethő (51.), illetve Selyem (52.), Pethő (75., öngól)