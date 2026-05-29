A korábbi francia középpályás pénteken éppen egy öregfiúk-tornára tartott Toulouse-ban, amikor váratlanul rosszul lett. A beszámolók szerint az autójában elvesztette az eszméletét, ám hiába szállították kórházba, az életét már nem tudták megmenteni. A 43 éves trénerről a magyar válogatott, Nego Loic is megemlékezett a közösségi oldalán.
Bryan Bergougnoux az Olympique Lyonnál kezdte pályafutását, ahol 2001-ben mutatkozott be a felnőttek között, és részese volt a klub aranykorának. Az OL színeiben három francia bajnoki címet nyert, emellett a francia U21-es válogatottban is évekig meghatározó szerepet töltött be.
Játékosként megfordult még többek között a Toulouse, az olasz Lecce, a Chateauroux, az Omonia Nicosia és a Tours csapatánál is. Visszavonulása után edzőként dolgozott, legutóbb Nego Loic csapatának, a Le Havre-nek a segédedzője volt. Didier Digard segítőjeként fontos szerepet vállalt abban, hogy a Ligue 1-ben 14. helyen zárt klub megőrizte élvonalbeli tagságát ebben a szezonban. Különösen tragikus, hogy Bergougnoux-nél 2023-ban egy ritka betegséget, fültőmirigyrákot diagnosztizáltak, ennek ellenére tovább dolgozott a futballban.
Nego Loic is elköszönt a háromszoros francia bajnoktól
A franciákat sokkolta a tragédia, felesége és négy gyermeke mellett több klub, korábbi csapattársak és a szurkolók sora gyászolta a közösségi médiában. A magyar válogatott jobbhátvédje az Instagram-sztoriban búcsúzott a másodedzőjétől:
Nyugodj békében, Bryan
– írta Nego.
A Francia Labdarúgó-szövetség is megemlékezett róla, hangsúlyozva, hogy a sportág egy szerethető és tisztelt szereplőt veszített el.
„Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy pénteken 43 éves korában elhunyt Bryan Bergougnoux, korábbi profi labdarúgó, a Le Havre jelenlegi csapatának segédedzője. Az egész francia futball gyászol ma” – írta a francia profi labdarúgók szervezete (UNFP ) a hivatalos X-oldalán.
