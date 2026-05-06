A német válogatottat 2014-ben csapatkapitányként világbajnoki győzelemet ünnepelhetett a legendás játékos. Philipp Lahm arról beszélt, az idei világbajnokságon Németország nemzeti együttese nem tartozik a végső győzelemre esélyesek közé.

Lesujtó kritikát fogalmazott meg a német válogatott legendája

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

A 42 éves ex-futballista egy müncheni rendezvényen úgy fogalmazott, a jelenlegi Nationalelfben remek egyéni képességű játékosok szerepelnek, akik Európa legnagyobb klubjaiban futballoznak.

De az elmúlt évek és a legutóbbi világversenyek nem feltétlenül mutatják azt, hogy igazi csapattá fejlődtünk volna. Mások az igazi esélyesek, gondolok itt Franciaországra, Spanyolországra, vagy akár Portugáliára. De persze mindig minden lehetséges”

– fogalmazott Lahm.

A német válogatott a 2014-es vb-diadal óta 2018-ban és négy évvel ezelőtt is a csoportkör után búcsúzott, és ugyanebben az időszakban az Európa-bajnokságokon sem jutott döntőbe.

Az első alkalommal 48 csapatos világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi. A torna június 11-én kezdődik, a németek Elefántcsontparttal, Ecuadorral és Curacaóval szerepelnek azonos csoportban.