Egész Brazíliát sokkolta a hír, azonban bizakodásra adhat okot a szövetségi kapitány nyilatkozata. Neymar az utóbbi években számos sérüléssel küzdött, legújabban egy vádlisérüléssel bajlódik. Carlo Ancelotti korábban hangsúlyozta: „Nem azért hívtam be a keretbe, mert jó csere lesz.” Az olasz szakember most újabb információkkal szolgált 127-szeres brazil válogatott támadó állapotáról.
Neymar felépül a foci-vb-re?
A brazil válogatott vasárnap Panama ellen lép pályára felkészülési találkozón, Carlo Ancelotti szövetségi kapitány pedig a mérkőzés előtt nyilatkozott a világsztár állapotáról. A hét folyamán olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Neymar akár ki is hagyhatja csapata világbajnoki nyitómeccsét.
Ancelotti elmondta, hogy a kerethirdetés előtt a Santos tájékoztatta a szövetséget, hogy Neymarnak kisebb problémája van. Egy duzzanat keletkezett a vádliján. A játékos felépülését májuk 27-ig klubja felügyelte, onnantól a válogatottnál kezelik.
Azért kapott meghívót, mert szakmailag indokolt volt. Azt hiszem, a lehető leghamarabb fel fog épülni. Jól halad a felkészülése és jó a hangulata… Úgy véljük, készen állhat az első világbajnoki mérkőzésre, de ha arra nem is, a másodikra biztosan”
– számolt be Ancelotti sajtótájékoztatójáról az M4 Sport.
A 34 éves Neymar már 128 meccsen lépett pályára a brazil válogatottban, 79 góljával pedig csúcstartó. Legutóbb az Uruguay elleni vb-selejtezőben lépett pályára a nemzeti csapatban 2023 októberében, amikor szalagszakadást szenvedett, és hosszú időre a partvonal mellé szorult. A brazil szövetség korábban azt közölte, vádliproblémái miatt két-három hetet kell kihagynia - Ancelotti szavai után azonban érdemes lesz figyelni, tényleg bevethető állapotban lesz-e a Marokkó elleni első mérkőzésen, június 13-án.
A Brazilok a C-csoportban Marokkón kívül még Haitivel és Skóciával találkoznak.