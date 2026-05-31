Egész Brazíliát sokkolta a hír, azonban bizakodásra adhat okot a szövetségi kapitány nyilatkozata. Neymar az utóbbi években számos sérüléssel küzdött, legújabban egy vádlisérüléssel bajlódik. Carlo Ancelotti korábban hangsúlyozta: „Nem azért hívtam be a keretbe, mert jó csere lesz.” Az olasz szakember most újabb információkkal szolgált 127-szeres brazil válogatott támadó állapotáról.

Neymar felépül a foci-vb-re?

A brazil válogatott vasárnap Panama ellen lép pályára felkészülési találkozón, Carlo Ancelotti szövetségi kapitány pedig a mérkőzés előtt nyilatkozott a világsztár állapotáról. A hét folyamán olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Neymar akár ki is hagyhatja csapata világbajnoki nyitómeccsét.

Ancelotti elmondta, hogy a kerethirdetés előtt a Santos tájékoztatta a szövetséget, hogy Neymarnak kisebb problémája van. Egy duzzanat keletkezett a vádliján. A játékos felépülését májuk 27-ig klubja felügyelte, onnantól a válogatottnál kezelik.

Azért kapott meghívót, mert szakmailag indokolt volt. Azt hiszem, a lehető leghamarabb fel fog épülni. Jól halad a felkészülése és jó a hangulata… Úgy véljük, készen állhat az első világbajnoki mérkőzésre, de ha arra nem is, a másodikra biztosan”

– számolt be Ancelotti sajtótájékoztatójáról az M4 Sport.