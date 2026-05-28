Neymar meghívása – pályafutása negyedik világbajnokságára készül – a 2026-os foci-vb-keretbe egész Brazíliát, de talán túlzás nélkül állítható, hogy a világot is lázba hozta. Rio de Janeiróban a szurkolók ünnepeltek, amikor Carlo Ancelotti kimondta a nevét, a közösségi médiában pedig percek alatt milliós elérést produkált a bejelentés.
Az üvegcsontú Neymar vezeti vb-címig a brazil válogatottat?
A háttérben azonban ott húzódik a kérdés, amelyet Brazíliában (is) mindenki feltesz: vajon tényleg képes lehet még Neymar arra, hogy világbajnoki címre vezesse a Selecaót? A válaszhoz előbb végig kell menni azon a hosszú lejtmeneten, amely az elmúlt években gyakorlatilag szétverte Neymar pályafutását.
A 2022-es, téli katari világbajnokság után még úgy tűnt, lehet egy utolsó nagy korszaka. Igaz, Katarban sem volt teljesen egészséges: a Szerbia elleni csoportmeccsen brutális rúgásokat kapott, a bokája úgy bedagadt, hogy két mérkőzést ki kellett hagynia. Visszatért, gólt szerzett Horvátország ellen, Brazília azonban kiesett, Neymar pedig zokogva hagyta el a pályát. Utólag sokan azt mondják, ott tört meg végleg valami benne.
2023 februárjában újabb súlyos csapás érte. A Lille elleni francia bajnokin megsérült a bokája, hordágyon vitték le a pályáról, később pedig kiderült, hogy bokaszalag-műtétre lesz szüksége.
A PSG akkor még bízott benne, hogy néhány hetes kihagyás vár rá, végül hónapokra eltűnt. Pedig abban az idényben éppen újra világklasszis formában futballozott: 20 bajnokin 13 gólt szerzett, összesen 29 mérkőzésen 18 gólig jutott, és ismét úgy tűnt, ő lehet a párizsiak vezére.
Jött az al-Hilal: Neymar karrierjének vége?
2023 nyarán a szaúdi klub óriási fizetéssel csábította el. A transzfer sokak szemében egyértelmű üzenet volt: Neymar már nem a csúcsfutballt keresi, hanem az utolsó hatalmas szerződést. Bár hivatalosan sportprojektként kommunikálták az átigazolást, a futballvilág jelentős része úgy látta, hogy a brazil klasszis gyakorlatilag kiszállt az európai elitből.
És ekkor jött a legnagyobb tragédia: 2023. október 17-én Uruguay ellen vb-selejtezőt játszott Brazília. Neymar rosszul érkezett egy párharc után, a bal térde kifordult, ő pedig könnyek között, hordágyon hagyta el a pályát. A diagnózis brutális volt: elülső keresztszalag-szakadás és meniszkuszsérülés. A futballban ez az egyik legsúlyosabb sérülés, különösen harminc felett.
Ez a legszomorúbb pillanat az életemben”
– írta akkor az Instagramon. „Erős vagyok, de most még jobban szükségem lesz a családomra.”
A sérülések listája végtelen:
- bokaszalag-szakadások
- lábközépcsonttörések
- izomsérülések
- térdproblémák
- meniszkuszsérülések
- folyamatos izomterhelések
A brazil szövetség vezetője, Ednaldo Rodrigues akkor úgy fogalmazott: „A braziloknak és a világ futballjának is szüksége van egészséges Neymarra, mert a futball boldogabb, amikor ő a pályán van.”
Csakhogy a valóság ennél sokkal kegyetlenebb volt. Neymar gyakorlatilag egy teljes évet kihagyott. Mire visszatért, már nem ugyanaz a játékos volt. Az al-Hilalban alig játszott – megdöbbentő adat, de másfél év alatt mindössze hét mérkőzésen lépett pályára –, a szaúdi klub pedig egy idő után elveszítette a türelmét. A folyamatos sérülések mellett egyre több hír szólt Neymar bulijairól, magánéleti ügyeiről, brazíliai partijairól. A szaúdiak végül 2025 januárjában közös megegyezéssel szerződést bontottak vele. Ekkor tért vissza oda, ahol minden elkezdődött: a Santoshoz.
A Santosnak köszönheti a vb-szereplést Neymar?
A hazatérés egyszerre volt romantikus és kétségbeesett segélykérés a nevelőklubjához. Neymar tudta, hogy ha ott akar lenni a 2026-os világbajnokságon, akkor újra rendszeresen futballoznia kell. A Santos pedig pontosan tudta: még félig egészségesen, nem túl jó állapotban is ő a brazil futball legnagyobb sztárja. Csakhogy a sérülések tovább üldözték.
Combizom-problémák, újabb térdkezelések, vádlisérülések követték egymást. 2025 végén újabb artroszkópos műtéten esett át, mert sérült meniszkusz-sérülésessel próbálta benntartani a Santost az élvonalban. A brazil sajtó szerint sokszor gyakorlatilag fájdalomcsillapítókkal játszott. 2025. december 3-án a Juventude ellen sérült térddel is pályára lépett, a második félidőben mindössze 17 perc alatt lőtt mesterhármast, amivel a Santos 3–0-ra nyert. Az utolsó öt fordulóban lőtt öt góljával és vezérszerepével a csapat végül bennmaradt az első osztályban.
Amikor pályára lépett, időnként újra látszott a régi Neymar. A jelenlegi szezonban nyolc Santos-bajnokin négy gólt szerzett és két gólpasszt adott, összesen 15 mérkőzésen hat gólnál jár. Nem elképesztő számok, de voltak pillanatok, amikor ismét megvillant a zsenialitása. Egy csel, egy váratlan passz, egy szabadrúgás – és Brazília újra hinni kezdett benne.
Pedig az elmúlt négy év statisztikája összességében egészen lesújtó. 2022-23-ban huszonkilenc, 2023-24-ban öt, 2024-25-ben harminc, 2025-26-ban pedig tizenöt meccsen lépett pályára összesen. Ha nagyon szigorúan nézzük, Neymar az elmúlt négy évben talán egyetlen igazán teljes, magas szintű idényt sem tudott végigjátszani. És mégis ő lett Brazília legnagyobb reménye.
Ez elsőre abszurdnak hangzik, de van benne logika. Brazília jelenlegi generációja tele van tehetséges játékosokkal, de hiányzik belőle az a karakter, aki egy egész ország terhét képes elviselni. Vinícius Júnior zseniális, Raphinha remek formában van, de
Neymar még sérülten, lassabban, megkopva is más dimenzió. És ezt Carlo Ancelotti is pontosan tudja.
A kiemelt bajnoki statisztikák:
- 2022/23 PSG: 20 meccs, 13 gól, 11 gólpassz
- 2023/24 al-Hilal: 3 meccs
- 2025 Santos: 20 meccs, 8 gól
- 2026 Santos: 8 meccs, 4 gól
Messi, Ronaldo, Mbappé egy szezonban jellemzően 50–60 meccset játszik. Neymarnak a PSG-s hat évéből mindössze két olyan idénye volt, amikor a 30 mérkőzéses határt elérte: 2017–18-ban 30, 2020–21-ben 31 találkozón lépett pályára.
Vagyis négy év alatt összesen nagyjából 50 körüli értelmezhető klubmeccset tudott lejátszani. Ez egy világklasszis játékosnál elképesztően kevés. Különösen úgy, hogy közben:
- hónapokat hagyott ki
- műtétek sorozatán esett át
- folyamatos rehabilitációban élt
- újra és újra visszaesett
A Transfermarkt szerint a Barcelona elhagyása óta már több mint 200 klubmeccset hagyott ki sérülések miatt. Ez több mint öt teljes szezonnyi mérkőzés.
Carlo Ancelotti: „Senki nem gyakorolt rám nyomást"
Carlo Ancelotti ennek ellenére többször hangsúlyozta: Neymar kiválasztása szakmai döntés volt: nem politikai, nem marketing, nem nosztalgia:
Senki nem gyakorolt rám nyomást Neymar miatt. Teljes autonómiám van”
– mondta Ancelotti. „Csak azt nézem, hogyan teljesít futballistaként.”
Az olasz szakember ugyanakkor azt is elismerte, hogy Neymar nincs százszázalékos állapotban: „Javult a fizikális állapota. Az utóbbi időben több jó mérkőzést játszott, magasabb intenzitást tud fenntartani.”
„Ugyanazok a feladatai és kötelezettségei, mint a többieknek. Nem felejthetjük el, hogy egy rutinos játékos, és igen, bizonyos posztokon a tapasztalatot részesítettük előnyben” – indokolta sokakat meglepő döntését Ancelotti.
Ancelotti nagyon gyorsan felismerte, hogy Neymar jelenléte pszichológiai kérdés is. A brazil öltözőben még mindig óriási tekintélye van, a fiatal játékosok bálványként néznek rá.
Marquinhos nyíltan kampányolt mellette, Marcelo ünnepelte a behívását, Raphinha pedig egyenesen azt mondta: „Ő az ember, aki elvihet minket a hatodik vb-címig.” Ez is jól mutatja Neymar különleges helyzetét.
Hiába botrányhős, megőrülnek érte Brazíliában
Mert miközben a futballvilág egyik fele már leírta, Brazíliában továbbra is messiásként tekintenek rá. Pedig a pályán kívül is rengeteg botrány övezte az elmúlt években. A brazil sajtó rendszeresen írt a bulizásairól. Volt olyan beszámoló, amely szerint 48 órás partijai voltak Párizsban, a szomszédok pedig rendőrt hívtak a zaj miatt. Szaúd-Arábiában is gyakran került reflektorfénybe az életmódja miatt.
A Marca szerint pedig itt az újabb minimum vitatható ügy körülötte: Neymar és a klub gyakorlatilag megállapodott abban, hogy a sztár nem utazik idegenbeli mérkőzésekre, csak a Vila Belmiróban játszik, hogy minimalizálják a sérülésveszélyt a vb előtt. Mert miközben Ancelotti ritmust és meccsterhelést akart látni, Neymar gyakorlatilag „pamutba csomagolva” készül. Brazíliában sokan ezt gyávaságnak tartják.
Aztán jött a Coritiba elleni botrány. A negyedik játékvezető rossz számot mutatott fel, Neymar pedig azt hitte, tévedés történt. Teljesen elveszítette a fejét: vitatkozott a bíróval, elvette a cseretáblát, a kamerák elé tartotta, majd sárga lapot kapott. A jelenet bejárta a világsajtót.
A Santos közleményt adott ki az ügyben: „A negyedik játékvezető tévesen jelezte a cserét. Ez egy megmagyarázhatatlan hiba, amelyet nem javítottak ki.” Az Al Jazeera szerint a nézőtéren tartózkodó szurkolókkal is durván összebalhézott ezt követően.
Nem sokkal korábban pedig egy nőgyűlölő megjegyzése miatt is vizsgálat indult ellene Brazíliában.
Egy játékvezetőre azt mondta, biztosan „menstruál”, amiért akár tízmeccses eltiltást is kaphatott volna. Mindez tökéletesen összefoglalja Neymar pályafutásának utóbbi éveit: zseniális futballista, aki képtelen megszabadulni a saját káoszától. És mégis van valami egészen különös abban, hogy Brazília továbbra sem tud lemondani róla.
Talán azért, mert amikor Neymar egészséges volt, tényleg generációs zseni volt. Barcelonában Messivel és Suárezzel minden idők egyik legjobb támadóhármasát alkotta. A PSG-ben sérülések mellett is elképesztő számokat hozott. A válogatottban pedig 79 gólig jutott, megelőzve Pelét.
Összejöhet a filmbe illő álom? Világbajnok lesz Neymar?
A probléma csak az, hogy a számok mögött hiányzik az igazi nagy diadal. Nincs világbajnoki cím, nincs Copa América-győzelem, nincs Aranylabda, egyedül 2016-ból egy olimpiai aranyérem van. Ami arrafelé nagy gond, a brazil futballkultúra nem a statisztikákra emlékszik, hanem a trófeákra. Pelé három vb-t nyert. Ronaldo világbajnok lett. Ronaldinho világbajnok lett. Rivaldo világbajnok lett. Neymar viszont hiába rekordgólszerző, az öröksége valahol mindig hiányos maradt.
Ezért különösen érdekes a mostani világbajnokság. Mert ez lehet Neymar utolsó esélye arra, hogy átírja a róla szóló történetet. A teste már nem ugyanaz, a robbanékonysága csökkent, a sérülések nyomot hagytak rajta. Valószínűleg már nem fogja végigrohanni a pályát úgy, mint 22 évesen. De a kreativitása, a technikája és a játékintelligenciája továbbra is elképesztő.
Ancelotti valószínűleg nem is azt várja tőle, hogy minden meccsen 90 percet sprinteljen. Akkor miért vitte ki Ancelotti? Ez az egész történet legfontosabb kérdése. Sokkal inkább azt lehet várni tőle, hogy a kulcspillanatokban eldöntse a mérkőzéseket. Egy passz. Egy szabadrúgás. Egy villanás. Amikor Neymar egészséges, még mindig képes különbséget jelenteni.
Neymar olyan játékos, aki:
- lassíthatja a játékot
- váratlan passzt ad
- nyomás alatt is kreatív
- képes magára húzni a figyelmet
- ha a pályán van, bármi megtörténhet
- imádják a játékostársai
- ikon
A 2026-os torna szinte biztosan Neymar utolsó vb-je lesz. 2030-ban már 38 éves lenne, a teste most is alig bírja. De talán éppen emiatt lett ekkora az érzelmi hullám körülötte. Mert Brazília pontosan tudja: egy korszak utolsó fejezete következik.
Ám a nagy kérdés, hogy valóban lesz-e lehetősége a bizonyításra, ugyanis közvetlenül Ancelotti keretbejelentése előtt,
a Coritiba elleni 3–0-s vereség alkalmával Neymar vádlisérülést szenvedett. Újra, megint. A Santos orvosi csapatának vezetője, Rodrigo Zogaib megerősítette: jobb vádlijában ödéma alakult ki, körülbelül két milliméteres szöveti sérüléssel, ami enyhe duzzanatot okozott.
Az orvos szerint a felépülés 5–10 napot vesz igénybe, a vb-szereplése nincs veszélyben. Neymar valószínűleg május 27-én a terveknek megfelelően csatlakozhat a válogatotthoz. Az a Neymar, aki az utolsó gólját a Seleçaóban 2023. szeptember 9-én szerezte a Bolívia elleni, 5-1-re megnyert meccsen, míg utoljára a nemzeti csapatban 2023. október 18-án lépett pályára az Uruguay elleni összecsapáson.
Miközben tehát az elmúlt évek nagy része sérülésekről, kihagyásokról, botrányokról és elvesztegetett lehetőségekről szólt, még mindig képes arra, hogy egy egész ország hitét a vállára vegye. Lehet, hogy a teste már nem bírja végig a foci-vb-t. Lehet, hogy újra megsérül. Lehet, hogy Ancelotti döntése végül hibának bizonyul. De Brazília még egyszer utoljára hinni akar Neymarban.
A brazilok június 13-án New Jerseyben Marokkó ellen kezdenek, majd Haitival és Skóciával mérkőznek meg a csoportkörben. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerül 48 csapatos világbajnokság június 11-én kezdődik.