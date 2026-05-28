Neymar meghívása – pályafutása negyedik világbajnokságára készül – a 2026-os foci-vb-keretbe egész Brazíliát, de talán túlzás nélkül állítható, hogy a világot is lázba hozta. Rio de Janeiróban a szurkolók ünnepeltek, amikor Carlo Ancelotti kimondta a nevét, a közösségi médiában pedig percek alatt milliós elérést produkált a bejelentés.

Neymar lehet a brazilok vb-hőse?

Az üvegcsontú Neymar vezeti vb-címig a brazil válogatottat?

A háttérben azonban ott húzódik a kérdés, amelyet Brazíliában (is) mindenki feltesz: vajon tényleg képes lehet még Neymar arra, hogy világbajnoki címre vezesse a Selecaót? A válaszhoz előbb végig kell menni azon a hosszú lejtmeneten, amely az elmúlt években gyakorlatilag szétverte Neymar pályafutását.

A 2022-es, téli katari világbajnokság után még úgy tűnt, lehet egy utolsó nagy korszaka. Igaz, Katarban sem volt teljesen egészséges: a Szerbia elleni csoportmeccsen brutális rúgásokat kapott, a bokája úgy bedagadt, hogy két mérkőzést ki kellett hagynia. Visszatért, gólt szerzett Horvátország ellen, Brazília azonban kiesett, Neymar pedig zokogva hagyta el a pályát. Utólag sokan azt mondják, ott tört meg végleg valami benne.

2023 februárjában újabb súlyos csapás érte. A Lille elleni francia bajnokin megsérült a bokája, hordágyon vitték le a pályáról, később pedig kiderült, hogy bokaszalag-műtétre lesz szüksége.

A PSG akkor még bízott benne, hogy néhány hetes kihagyás vár rá, végül hónapokra eltűnt. Pedig abban az idényben éppen újra világklasszis formában futballozott: 20 bajnokin 13 gólt szerzett, összesen 29 mérkőzésen 18 gólig jutott, és ismét úgy tűnt, ő lehet a párizsiak vezére.

Jött az al-Hilal: Neymar karrierjének vége?

2023 nyarán a szaúdi klub óriási fizetéssel csábította el. A transzfer sokak szemében egyértelmű üzenet volt: Neymar már nem a csúcsfutballt keresi, hanem az utolsó hatalmas szerződést. Bár hivatalosan sportprojektként kommunikálták az átigazolást, a futballvilág jelentős része úgy látta, hogy a brazil klasszis gyakorlatilag kiszállt az európai elitből.