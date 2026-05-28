A 128-szoros brazil válogatott Neymar korábban alapember volt a nemzeti csapatban, azonban az elmúlt években súlyos sérülések hátráltatták pályafutását, legutóbb 2023 októberében lépett pályára a Selecaóban.

Neymar két és fél éve játszott legutóbb a brazil válogatottban

A 34 éves támadó a legutóbbi súlyos sérülése után sem adta fel, a Santos csapatában újra felépítette magát abban a reményben, hogy ott lehet a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

Szertefoszlik Neymar álma?

A világ legdrágább támadója idén nyolc mérkőzésen lépett pályára a Santos színeiben, ezeken négy gólt szerzett és két gólpasszt adott. Neymar formája folyamatosan javult, ez pedig meggyőzte Carlo Ancelotti szövetségi kapitányt is, aki visszahívta a nemzeti csapatba a vb előtt.

Az olasz szakember a kerethirdetés után hangsúlyozta, a Neymar fizikailag még nincs százszázalékos állapotban, de a világbajnokság rajtjáig tovább javulhat az erőnléte. Ancelotti külön kiemelte azt is, hogy Neymar rendkívül népszerű az öltözőben, és fontos szerepet tölt be a csapaton belül.

Nem azért hívtam be a keretbe, mert azt gondolom, jó csere lesz: hiszem, hogy segíthet a csapatnak, legyen szó egy, öt vagy kilencven percről, esetleg csak egy tizenegyesről”

– hangsúlyozta a kerethirdetés utáni sajtótájékoztatón Ancelotti.

Neymar pályafutását súlyos sérülések nehezítették az utóbbi években

Azonban könnyen lehet, hogy a 34 éves legenda mégsem szerepelhet a világbajnokságon, ugyanis vádlisérülés miatt ki kell hagynia a brazil válogatott felkészülési mérkőzéseit, és kérdésessé vált szereplése a világbajnokság csoportkörének nyitányán is.

A 34 éves támadó a brazil keret tagja maradt, ugyanakkor a szövetség tájékoztatása szerint újabb két-három hetes kihagyás vár rá.

Rodrigo Lasmar csapatorvos elmondta, hogy Neymar a kerethez való csatlakozását követően jobb vádlijában duzzanatot érzett, ezért MRI-vizsgálatot végeztek rajta. A vizsgálat közepes fokú vádlisérülést, az izomrostok részleges szakadását állapította meg, amely pihenést és rehabilitációt igényel.

A brazil válogatott június 13-án Marokkó ellen kezdi szereplését a világbajnokságon, ezt követően Haiti és Skócia lesz az ellenfele a csoportkörben. A 48 csapatos tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, a foci-vb június 11-én rajtol.