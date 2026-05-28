Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet küldött – ezt látnia kell

Olvasta?

Allahu Akbart ordítva rántott kést egy férfi – véres támadás történt a pályaudvaron

Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási a dráma ütötte fel a fejét Brazíliában. A dél-amerikai országban óriási örömünnep volt, amikor a 128-szoros Neymar bekerült Carlo Ancelotti világbajnoki keretébe. A 34 éves futballista valóra váltotta célkitűzését, de mégis előfordulhat, hogy nem játszhat majd a június 11-én kezdődő foci-vb-n, ugyanis ismét megsérült.

A 128-szoros brazil válogatott Neymar korábban alapember volt a nemzeti csapatban, azonban az elmúlt években súlyos sérülések hátráltatták pályafutását, legutóbb 2023 októberében lépett pályára a Selecaóban.

Neymar két és fél éve játszott legutóbb a brazil válogatottban
Neymar két és fél éve játszott legutóbb a brazil válogatottban 
Fotó: Jota Erre/AGIF via AFP

A 34 éves támadó a legutóbbi súlyos sérülése után sem adta fel, a Santos csapatában újra felépítette magát abban a reményben, hogy ott lehet a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

Szertefoszlik Neymar álma?

A világ legdrágább támadója idén nyolc mérkőzésen lépett pályára a Santos színeiben, ezeken négy gólt szerzett és két gólpasszt adott. Neymar formája folyamatosan javult, ez pedig meggyőzte Carlo Ancelotti szövetségi kapitányt is, aki visszahívta a nemzeti csapatba a vb előtt. 

Az olasz szakember a kerethirdetés után hangsúlyozta, a Neymar fizikailag még nincs százszázalékos állapotban, de a világbajnokság rajtjáig tovább javulhat az erőnléte. Ancelotti külön kiemelte azt is, hogy Neymar rendkívül népszerű az öltözőben, és fontos szerepet tölt be a csapaton belül.

Nem azért hívtam be a keretbe, mert azt gondolom, jó csere lesz: hiszem, hogy segíthet a csapatnak, legyen szó egy, öt vagy kilencven percről, esetleg csak egy tizenegyesről” 

– hangsúlyozta a kerethirdetés utáni sajtótájékoztatón Ancelotti.

Brazil's forward Neymar reacts after an injury during the friendly football match between Brazil and Tunisia at the Parc des Princes in Paris on September 27, 2022. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Neymar pályafutását súlyos sérülések nehezítették az utóbbi években
Fotó: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Azonban könnyen lehet, hogy a 34 éves legenda mégsem szerepelhet a világbajnokságon, ugyanis vádlisérülés miatt ki kell hagynia a brazil válogatott felkészülési mérkőzéseit, és kérdésessé vált szereplése a világbajnokság csoportkörének nyitányán is. 

A 34 éves támadó a brazil keret tagja maradt, ugyanakkor a szövetség tájékoztatása szerint újabb két-három hetes kihagyás vár rá.

Rodrigo Lasmar csapatorvos elmondta, hogy Neymar a kerethez való csatlakozását követően jobb vádlijában duzzanatot érzett, ezért MRI-vizsgálatot végeztek rajta. A vizsgálat közepes fokú vádlisérülést, az izomrostok részleges szakadását állapította meg, amely pihenést és rehabilitációt igényel.

A brazil válogatott június 13-án Marokkó ellen kezdi szereplését a világbajnokságon, ezt követően Haiti és Skócia lesz az ellenfele a csoportkörben. A 48 csapatos tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, a foci-vb június 11-én rajtol.

  • kapcsolódó cikkek:
Batman-stílusú luxushelikopterből szállt ki Neymar – videón a döbbenetes érkezés
Neymar újra a foci-vb-n: zseniális húzás vagy Carlo Ancelotti öngyilkossága?
A foci-vb-ről lemaradó sztár egész családja összeomlott Ancelotti döntése miatt – videó
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!