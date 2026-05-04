Neymarról mostanában leginkább annak kapcsán hallani, hogy versenyt fut az idővel, az újabbnál újabb sérülései után igyekszik formába lendülni, és bizonyítani Carlo Ancelotti szövetségi kapitánynak, hogy a brazil válogatott segítségére tudna lenni a nyári világbajnokságon. Amikor idén eddig a Santos rendelkezésére állt, a számok alapján nem muzsikált rosszul, tizenegy mérkőzésen négy gólja és három gólpassza van, ugyanakkor sokszor nem játszhatott, térdműtétje után februárban tért vissza.
Neymar nem fogta vissza magát
Csapata szombati meccskeretébe nem került be, amikor a Santos 1-1-es döntetlent ért el a listavezető Palmeiras vendégeként a brazil élvonalban. Neymar emiatt vasárnap a kimaradók edzésén vett részt Robinho fiának, Robinho Júniornak a társaságában. A két futballista egyébként jól kijön, a 18 éves szélső keresztapaként tekint a csillagra, aki a tréningen viszont kellemetlen meglepetést okozott neki. Robinho Júnior kicselezte neves csapattársát, aki ezt tiszteletlenségnek vélte, és beszólt a fiatalnak, fogja vissza magát. Ezt Robinho fia nem vette jó néven, a Globo beszámolója szerint
lökdösődésbe fordult az incidens, amelynek a végén Neymar egy pofont is kiosztott a csapattársának, majd el is gáncsolta őt.
Az érintettek és a Santos sem szólalt meg a kellemetlen esetről, de Robinho Júnior ügynökei bepanaszolták Neymart a klubelnöknél. Ennek hallatán a 34 éves futballista elnézést kért a társától az indulatos reakciója miatt, és sikerült elsimítania az ügyet. Olyannyira, hogy a Santos következő mérkőzésén, a paraguayi Recoleta elleni Copa Sudamericana-találkozón ott lesz a meccskeretben.
Az ott nyújtott jó teljesítménnyel vélhetően többet érne el Ancelotti szövetségi kapitánynál, mint azzal, ha amiatt kerül a címlapokra, hogy balhézik és pofozkodik a csapattársaival.