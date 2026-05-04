Neymarról mostanában leginkább annak kapcsán hallani, hogy versenyt fut az idővel, az újabbnál újabb sérülései után igyekszik formába lendülni, és bizonyítani Carlo Ancelotti szövetségi kapitánynak, hogy a brazil válogatott segítségére tudna lenni a nyári világbajnokságon. Amikor idén eddig a Santos rendelkezésére állt, a számok alapján nem muzsikált rosszul, tizenegy mérkőzésen négy gólja és három gólpassza van, ugyanakkor sokszor nem játszhatott, térdműtétje után februárban tért vissza.

Robinho fia és Neymar csapattársak a brazil Santosnál

Fotó: MAURICIO DE SOUZA / AGIF

Neymar nem fogta vissza magát

Csapata szombati meccskeretébe nem került be, amikor a Santos 1-1-es döntetlent ért el a listavezető Palmeiras vendégeként a brazil élvonalban. Neymar emiatt vasárnap a kimaradók edzésén vett részt Robinho fiának, Robinho Júniornak a társaságában. A két futballista egyébként jól kijön, a 18 éves szélső keresztapaként tekint a csillagra, aki a tréningen viszont kellemetlen meglepetést okozott neki. Robinho Júnior kicselezte neves csapattársát, aki ezt tiszteletlenségnek vélte, és beszólt a fiatalnak, fogja vissza magát. Ezt Robinho fia nem vette jó néven, a Globo beszámolója szerint

lökdösődésbe fordult az incidens, amelynek a végén Neymar egy pofont is kiosztott a csapattársának, majd el is gáncsolta őt.

Az érintettek és a Santos sem szólalt meg a kellemetlen esetről, de Robinho Júnior ügynökei bepanaszolták Neymart a klubelnöknél. Ennek hallatán a 34 éves futballista elnézést kért a társától az indulatos reakciója miatt, és sikerült elsimítania az ügyet. Olyannyira, hogy a Santos következő mérkőzésén, a paraguayi Recoleta elleni Copa Sudamericana-találkozón ott lesz a meccskeretben.

Az ott nyújtott jó teljesítménnyel vélhetően többet érne el Ancelotti szövetségi kapitánynál, mint azzal, ha amiatt kerül a címlapokra, hogy balhézik és pofozkodik a csapattársaival.