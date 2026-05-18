Neymar még nem tett le arról, hogy ott legyen a nyári labdarúgó-világbajnokságon. A Santos sztárja Carlo Ancelottitól eddig még nem kapott lehetőséget a brazil válogatottban, de a szövetségi kapitány a bő keretbe behívta a 34 éves klasszist. A sérülékeny támadó a Coritiba ellen 3-0-ra elveszített mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet, de a 65. percben egy egészen szürreális jelenet miatt került a figyelem középpontjába.

Neymar dühösen vitatkozott a bíróval

Neymarnak nem kellett volna elhagynia a pályát?

A Barcelona és a PSG korábbi sztárját a 65. percben lecserélték Robinho Júniorra, a negyedik számú játékvezető pedig ennek szellemében felemelte a 10-es számot mutató táblát, miközben Neymar átmenetileg elhagyta a pályát, hogy kezelést kapjon egy vádlisérülés miatt. Azonban úgy tűnt, a Santos Gonzalo Escobart akarta lecserélni, nem pedig Neymart, és a csapat legnagyobb sztárja ezt dühösen el is magyarázta a bíróknak. Neymar sárga lapot kapott, miután megpróbált visszatérni a pályára, de ezzel még nem volt vége a történetnek.

A Santos támadója elvette a cserelapot a játékvezetőktől, és a televíziós kamerák elé tartotta,

hogy bebizonyítsa: Escobarnak kellett volna lejönnie a pályáról, nem neki.

Esto que acaba de pasar en Brasil es INCREÍBLE.



El cuarto árbitro SE EQUIVOCÓ EN EL CAMBIO DEL SANTOS y SACÓ A NEYMAR del partido.



Ney agarró el papel del cambio, lo mostró a la CÁMARA, pero NO LO DEJARON VOLVER.



La calentura del 10… 🤬🇧🇷 pic.twitter.com/8jsKRxOKp6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 17, 2026

A Santos nem ment el szó nélkül a botrányos eset mellett

Neymar végül dühöngve hagyta el a pályát, és átadta a csapatkapitányi karszalagot Escobarnak. A mérkőzés után a Santos a közösségi médiában posztolt a bizarr esetről.

„A negyedik játékvezető tévesen jelezte a cserét. Ezt megerősítette a televíziós közvetítés és a játékvezetők által a csere során használt feljegyzés is.

Ez egy megmagyarázhatatlan hiba, amelyet nem javítottak ki”

– jegyezte meg a nagy múltú brazil klub.

Neymar 79 góljával Brazília történetének legeredményesebb gólszerzője, de sérüléseinek is köszönhetően 2023 óta nem játszott a válogatottban.