Úgy tűnt, Mexikóban végre fájdalommentesen lezajlik az elkerülhetetlen generációváltás. A fiatal Luis Malagón magabiztosan foglalta el a helyét a gólvonalon, ám 2026 tavaszán beütött a krach: a tehetséges kapus súlyos Achilles-ín-szakadása nemcsak az ő álmait törte össze, hanem valóságos sokkhullámot indított el az aztékok földjén. Javier Aguirre szövetségi kapitány azonban nem esett pánikba, hanem a legváratlanabb (és egyben legnépszerűbb) laphoz nyúlt: azonnal reaktiválta a negyvenéves Guillermo „Memo” Ochoát a Portugália és Belgium elleni felkészülési mérkőzésekre. A döntés nem puszta nosztalgia: egy hazai rendezésű világbajnokság kapujában Ochoa rutinja többet érhet bármilyen fiatalos hévnél.

Neymar és Guillermo Ochoa csatája a 2018-as világbajnokság nyolcaddöntőjében: a mexikói kapus ezen a tornán is kulcsszereplő volt, hiába jutott tovább végül Brazília

Ochoa versenyfutása a halhatatlanságért

Ha Ochoa ott lesz a 2026-os keretben – amire Malagón kiesése után jelentősen nőttek az esélyei –, olyat tesz, amit előtte még egyetlen férfi labdarúgó sem a történelemben. A hatodik világbajnokságán is kerettag lehet. Bár már most is tagja az illusztris „Ötösök Klubjának” (olyan nevek mellett, mint Lothar Matthäus vagy éppen Gianluigi Buffon), a hatodik torna abszolút csúcsot jelentene.

A 2026-os világbajnokság különleges időmetszet lehet: Cristiano Ronaldo 41, Guillermo Ochoa szintén 41, Lionel Messi pedig 39 évesen érhet oda a tornára. Más poszton, más szerepben, de mindhárman ugyanazért a ritka történelmi helyért küzdenek.

A kapus korábban a Gazzetta dello Sportnak is világossá tette: nem statisztálni akar.

„Fizikailag jól érzem magam, az álmom pedig a hatodik vb. A tapasztalat sokat érhet a csapatnak.”

Az öt vb-sek klubja – tele mexikóival

Jelenleg mindössze nyolc olyan labdarúgó létezik a történelemben, aki öt különböző világbajnoki keretnek is tagja volt. Amennyiben a 2026-os tornán Messi, Ronaldo és Ochoa is pályára lép, ők hárman alapíthatják meg a „Hatosok Klubját”. Érdekesség, hogy négy mexikói is tagja a toplistának. Antonio Carbajal (Mexikó) – 1950, 1954, 1958, 1962, 1966

Lothar Matthäus (Németország) – 1982, 1986, 1990, 1994, 1998

Rafael Márquez (Mexikó) – 2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Andrés Guardado (Mexikó) – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Gianluigi Buffon (Olaszország) – 1998, 2002, 2006, 2010, 2014

Lionel Messi (Argentína) – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Cristiano Ronaldo (Portugália) – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Guillermo Ochoa (Mexikó) – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Ochoa a közelmúltban egyértelművé tette, hogy nem a neve miatt akar ott lenni a tornán. „Harcolni fogok a világbajnokságért, nem akarom, hogy bármit is nekem ajándékozzanak” – mondta. A visszahívása nem pusztán gesztus: a mexikói válogatottnál továbbra sincs lefutva a kapuskérdés, így a 40 éves, 151-szeres válogatott játékos ismét versenyhelyzetben találta magát.