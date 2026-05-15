Úgy tűnt, Mexikóban végre fájdalommentesen lezajlik az elkerülhetetlen generációváltás. A fiatal Luis Malagón magabiztosan foglalta el a helyét a gólvonalon, ám 2026 tavaszán beütött a krach: a tehetséges kapus súlyos Achilles-ín-szakadása nemcsak az ő álmait törte össze, hanem valóságos sokkhullámot indított el az aztékok földjén. Javier Aguirre szövetségi kapitány azonban nem esett pánikba, hanem a legváratlanabb (és egyben legnépszerűbb) laphoz nyúlt: azonnal reaktiválta a negyvenéves Guillermo „Memo” Ochoát a Portugália és Belgium elleni felkészülési mérkőzésekre. A döntés nem puszta nosztalgia: egy hazai rendezésű világbajnokság kapujában Ochoa rutinja többet érhet bármilyen fiatalos hévnél.
Ochoa versenyfutása a halhatatlanságért
Ha Ochoa ott lesz a 2026-os keretben – amire Malagón kiesése után jelentősen nőttek az esélyei –, olyat tesz, amit előtte még egyetlen férfi labdarúgó sem a történelemben. A hatodik világbajnokságán is kerettag lehet. Bár már most is tagja az illusztris „Ötösök Klubjának” (olyan nevek mellett, mint Lothar Matthäus vagy éppen Gianluigi Buffon), a hatodik torna abszolút csúcsot jelentene.
A 2026-os világbajnokság különleges időmetszet lehet: Cristiano Ronaldo 41, Guillermo Ochoa szintén 41, Lionel Messi pedig 39 évesen érhet oda a tornára. Más poszton, más szerepben, de mindhárman ugyanazért a ritka történelmi helyért küzdenek.
A kapus korábban a Gazzetta dello Sportnak is világossá tette: nem statisztálni akar.
„Fizikailag jól érzem magam, az álmom pedig a hatodik vb. A tapasztalat sokat érhet a csapatnak.”
Az öt vb-sek klubja – tele mexikóival
Jelenleg mindössze nyolc olyan labdarúgó létezik a történelemben, aki öt különböző világbajnoki keretnek is tagja volt. Amennyiben a 2026-os tornán Messi, Ronaldo és Ochoa is pályára lép, ők hárman alapíthatják meg a „Hatosok Klubját”. Érdekesség, hogy négy mexikói is tagja a toplistának.
Antonio Carbajal (Mexikó) – 1950, 1954, 1958, 1962, 1966
Lothar Matthäus (Németország) – 1982, 1986, 1990, 1994, 1998
Rafael Márquez (Mexikó) – 2002, 2006, 2010, 2014, 2018
Andrés Guardado (Mexikó) – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Gianluigi Buffon (Olaszország) – 1998, 2002, 2006, 2010, 2014
Lionel Messi (Argentína) – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Cristiano Ronaldo (Portugália) – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Guillermo Ochoa (Mexikó) – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Ochoa a közelmúltban egyértelművé tette, hogy nem a neve miatt akar ott lenni a tornán. „Harcolni fogok a világbajnokságért, nem akarom, hogy bármit is nekem ajándékozzanak” – mondta. A visszahívása nem pusztán gesztus: a mexikói válogatottnál továbbra sincs lefutva a kapuskérdés, így a 40 éves, 151-szeres válogatott játékos ismét versenyhelyzetben találta magát.
A „hatujjú” legenda és a #NoMemoNoParty életérzés
Ochoa kultusza azonban nemcsak a statisztikákból táplálkozik. A „hatujjú” legenda már korábban is felbukkant az interneten, de igazán a 2014-es, Brazília elleni 0–0 után robbant be a köztudatba. Neymar fantasztikus fejesét is hárította egy reflexmozdulattal, amelyet sokan a torna leglátványosabb védései közé soroltak.
A brazilok elleni bravúrok után futótűzként terjedt el a pletyka, hogy Ochoa valójában hat ujjal véd. Később kiderült, hogy csupán egy ügyes fotómanipulációról és szurkolói tréfáról volt szó, de a legenda örökre vele maradt.
Ebből a misztikumból nőtt ki a modern futball egyik legtalálóbb szlogenje: #NoMemoNoParty. Ez már rég nem csak egy hashtag a közösségi médiában; ez egy kulturális hitvallás. Ha Ochoa nincs ott, Mexikóban elmarad az örömünnep. A kifejezés mára a válogatott hivatalos kommunikációjában is feltűnt, és maga a kapus is előszeretettel használja posztjaiban, tudatosan építve saját nimbuszát a „hatos rekord” kapujában.
2018-ban, Oroszországban a címvédő Németország ellen mutatott be több kulcsfontosságú védést a mexikói 1-0-s győzelem során, amely a vb egyik legnagyobb meglepetése volt.
A 2022-es katari világbajnokságon újabb ikonikus pillanatot tett hozzá az életműhöz: a Lengyelország elleni csoportmérkőzésen kivédte Robert Lewandowski tizenegyesét. A mozdulat nemcsak pontot ért Mexikónak, hanem újra emlékeztette a világot arra, hogy Ochoa és a világbajnokságok kapcsolata egészen különleges.
A klubszintű túlélőművész
Ochoa pályafutásának különös kettősségét talán semmi sem mutatja jobban, mint hogy a világbajnokságokon világsztárrá nőtt, klubszinten mégsem tudott tartósan megkapaszkodni az európai elitben. Pedig volt idő, amikor egészen közel került hozzá: 2011-ben a Paris Saint-Germainhez vezető út is megnyílni látszott előtte, ám a mexikói válogatottat érintő klenbuterol-ügy keresztülhúzta az átigazolást. Bár Ochoát később felmentették, és az ügyet szennyezett hús fogyasztásával magyarázták, a nagy lehetőség addigra elúszott – így végül nem Párizs, hanem Ajaccio lett az első komoly európai állomása.
A történet legszórakoztatóbb pontja továbbra is a kettősség: míg a vb-ken Ochoa egy érinthetetlen fal, addig klubszinten jóval visszafogottabb pályaívet rajzol. Miután az olasz Salernitanával megjárta a kiesés elleni harc bugyrait, jelenleg a ciprusi AEL Limasszol hálóját őrzi. A szezonja inkább vegyes képet mutat: rendszeresen véd, voltak fontos hárításai is, ugyanakkor a csapat teljesítménye miatt nem lehet egyértelműen kiemelkedő formáról beszélni. A mexikói himnuszt meghallva azonban újra és újra képes arra, hogy a legnagyobbak szintjén teljesítsen.
Mexikó a 2026-os világbajnokság A csoportjában Dél-Koreával, Dél-Afrikával és Csehországgal találkozik.