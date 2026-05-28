Amikor szerdán este 23:14-kor megszólalt a hármas sípszó Lipcsében, Oliver Glasner nem fogta vissza magát: látványos hason csúszással vetette magát a gyepre, végigcsúszott játékosai előtt, majd egyenesen az eredményhirdetés felé indult. A jelenet sokak számára ismerős lehetett.

Oliver Glasner nadrágja múzeumba kerülhet

A tréner ugyanis már korábban is védjegyévé tette ezt az ünneplési formát. Először 2022 áprilisában, az Eintracht Frankfurt legendás, Barcelona elleni 3–2-es sikere után mutatta be a látványos „műugró” mozdulatot, majd egy hónappal később, az Európa-liga megnyerésekor is megismételte.

Azóta a fontos győzelmek szinte elengedhetetlen kellékévé vált Glasner hason csúszása.

Most pedig a Rayo Vallecano elleni sikert követően akár különleges emléktárgy is születhet az újabb diadalból.

Az akkori nadrág az Eintracht múzeumában van. Talán ez most a Palace múzeumába kerülhet"

– mondta nevetve az edző, amikor a sajtótájékoztató után a fűfoltos, sötétkék nadrágjáról kérdezték.

Van azonban egy apró bökkenő: a Crystal Palace-nak jelenleg nincs hivatalos klubmúzeuma. A londoni egyesület történelmi relikviáit és trófeáit a Selhurst Park stadiontúráin mutatják be a szurkolóknak. Könnyen lehet azonban, hogy Glasner legendás nadrágja ott kap majd helyet.

Az biztos, hogy a klubnak már most is „bővítenie kellett” a helyet a sikeredzője miatt. Miután Glasner 2024 februárjában átvette a kiesés ellen küzdő dél-londoni együttest, elképesztő fordulatot hozott: 2025-ben FA-kupa-győzelemre vezette a csapatot. Az angol Szuperkupa és mostani Konferencia-liga-siker után ez már a harmadik trófeája a Palace élén.

Úgy tűnik azonban, hogy egyben az utolsó is. Glasner júniusban lejáró szerződését nem hosszabbítja meg – ezt már januárban jelezte. A kétszeres európai kupagyőztes szakember így a nyár egyik legkeresettebb edzőjévé vált. A hírek szerint a Bayer Leverkusen is komolyan érdeklődik iránta, ahol Kasper Hjulmand utódjaként képzelik el. Maga Glasner ugyanakkor inkább a Premier League-en belül maradna.