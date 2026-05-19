A két csapat osztályozós mérkőzését a Real Sireti 5-2-re nyerte az Oguzsport ellen, ám a hazai csapat a második félidőben egy egészen őrületes és ritkán látható öngólt hozott össze.

A furcsa öngólról készült videók futótűként kezdtek el terjedni a közösségi médiában

Fotó: x.com/sudanalytics_/

Hihetetlen öngól a moldovai bajnokságban

Ami a meccs a 75. percében történt, arról azóta a fél világ beszél. A vendégek játékosa, Nikita Cedirean távolról lövésre szánta el magát, labdája viszont jócskán a kapu mellett gurult volna ki az alapvonalon túlra. Igen ám, de pont ott feküdt még a pályára belógva Valentin Rebeja, aki sérülés miatt maradt lenn a földön.

A labda eltalálta a hazaiak futballistáját, akinek az állapotát a kapus akarta ellenőrizni, így elhagyta kapuját. Mindeközben a játékszer Rebeja térdéről magasra felpattanva a hálóban kötött ki.

El gol más INSÓLITO del año en Moldavia.



Sí, esto valió… INCREÍBLE. 😅🇲🇩 pic.twitter.com/ReOd8LCtAQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 17, 2026

A szürreális jelenet azonnal körbejárta a közösségi oldalakat, az internetes sportlapokat – a Bild is felfigyelt rá –, ennél furcsább öngólt aligha lehet látni. A találatot a bíró természetesen megadta, bár a végeredményt jelentősen nem befolyásolta, mivel a Real Sireti 5-2-re nyert, ezzel bejutott a rájátszás elődöntőjébe.