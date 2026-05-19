Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Fontos

Váratlan fordulat: Sulyok Tamás beleegyezett Magyar Péter kérésébe

Link másolása
Vágólapra másolva!
A moldovai labdarúgó-bajnokság osztályozóján egészen döbbenetes jelenet játszódott le. Az Év leghihetetenebb öngólját a Real Sireti és az Oguzsport találkozóján láthatta a nagyérdemű.

A két csapat osztályozós mérkőzését a Real Sireti 5-2-re nyerte az Oguzsport ellen, ám a hazai csapat a második félidőben egy egészen őrületes és ritkán látható öngólt hozott össze.

A furcsa öngólról készült videók futótűként kezdtek el terjedni a közösségi médiában
A furcsa öngólról készült videók futótűként kezdtek el terjedni a közösségi médiában
Fotó: x.com/sudanalytics_/

Hihetetlen öngól a moldovai bajnokságban

Ami a meccs a 75. percében történt, arról azóta a fél világ beszél. A vendégek játékosa, Nikita Cedirean távolról lövésre szánta el magát, labdája viszont jócskán a kapu mellett gurult volna ki az alapvonalon túlra. Igen ám, de pont ott feküdt még a pályára belógva Valentin Rebeja, aki sérülés miatt maradt lenn a földön. 

A labda eltalálta a hazaiak futballistáját, akinek az állapotát a kapus akarta ellenőrizni, így elhagyta kapuját. Mindeközben a játékszer Rebeja térdéről magasra felpattanva a hálóban kötött ki. 

A szürreális jelenet azonnal körbejárta a közösségi oldalakat, az internetes sportlapokat – a Bild is felfigyelt rá –, ennél furcsább öngólt aligha lehet látni. A találatot a bíró természetesen megadta, bár a végeredményt jelentősen nem befolyásolta, mivel a Real Sireti 5-2-re nyert, ezzel bejutott a rájátszás elődöntőjébe.

  • Kapcsolódó cikkek
Egészen hihetetlen öngólt rúgott az angol sztárfocista – videó
Szalai Attila fejese után elképesztő öngólt hozott össze a kapus – videó
Furcsa öngól döntötte el a Puskás Akadémia és a ZTE meccsét – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!