Az elmúlt napokban bőben volt ok az örömre Pakson, hiszen Böde Dániel és Bognár György vezetőedző is hosszabbított a tolnaiakkal. A Fizz Liga 33., utolsó fordulójában a Paks a harmadik hely és az azzal járó biztos nemzetközi kupaszereplési jog megszerzéséért lépett pályára Diósgyőrben. A zöld-fehéreknek ehhez mindenképp nyerniük kellett, s noha ebben az idényben mindkét mérkőzésüket elveszítették a DVTK ellen, most semmit sem bíztak a véletlenre.

A Pakssal hosszabbító Bognár Györgynek többszörösen is volt oka az örömre a héten

Diósgyőrben hengerelt a Paks

Bognár György vezetőedző Horváth Kevinre és Szekszárdi Milánra sem számíthatott ltiltás miatt, ennek ellenére az NB I-ből már korábban kiesett és több akadémistának is lehetőséget adó Diósgyőr már 19 másodperc után hátrányba került, miután Zeke beadását Hahn János zavartalanul fejelte a kapuba.

Bő negyedórával később egy hazai labdavesztés után Gyurkits Gergő duplázta meg a vendégek előnyét egy megpattant távoli lövéssel, míg a 31. percben ismét Hahn volt eredményes, miután egy kapusról kipattant távoli lövést közelről a kapuba passzolt. A korábbi hétszeres magyar válogatott támadónak még a szünet előtt összejöhetett volna a mesterhármas, de Bánhegyi kapus kivédte a tizenegyesét, Bognár György csapata azonban így is nagyon magabiztosan vonulhatott szünetre.

