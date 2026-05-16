A Ferencváros és az ETO FC Győr bajnoki versenyfutásának árnyékában a többi mérkőzésre is érdemes volt figyelni az NB I zárófordulójában. A dobogóért küzdő Paks már egy félidő alatt eldöntötte a három pont sorsát Diósgyőrben.

Az elmúlt napokban bőben volt ok az örömre Pakson, hiszen Böde Dániel és Bognár György vezetőedző is hosszabbított a tolnaiakkal. A Fizz Liga 33., utolsó fordulójában a Paks a harmadik hely és az azzal járó biztos nemzetközi kupaszereplési jog megszerzéséért lépett pályára Diósgyőrben. A zöld-fehéreknek ehhez mindenképp nyerniük kellett, s noha ebben az idényben mindkét mérkőzésüket elveszítették a DVTK ellen, most semmit sem bíztak a véletlenre.

Budapest, 2025. október 5. Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 9. fordulójában a Ferencvárosi TC – Paksi FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. október 5-én. MTI/Hegedüs Róbert
A Pakssal hosszabbító Bognár Györgynek többszörösen is volt oka az örömre a héten
Diósgyőrben hengerelt a Paks

Bognár György vezetőedző Horváth Kevinre és Szekszárdi Milánra sem számíthatott ltiltás miatt, ennek ellenére az NB I-ből már korábban kiesett és több akadémistának is lehetőséget adó Diósgyőr már 19 másodperc után hátrányba került, miután Zeke beadását Hahn János zavartalanul fejelte a kapuba. 

Bő negyedórával később egy hazai labdavesztés után Gyurkits Gergő duplázta meg a vendégek előnyét egy megpattant távoli lövéssel, míg a 31. percben ismét Hahn volt eredményes, miután egy kapusról kipattant távoli lövést közelről a kapuba passzolt. A korábbi hétszeres magyar válogatott támadónak még a szünet előtt összejöhetett volna a mesterhármas, de Bánhegyi kapus kivédte a tizenegyesét, Bognár György csapata azonban így is nagyon magabiztosan vonulhatott szünetre.

