Gólfesztivál Pakson: Bödéék megviccelték a Debrecent és előkelő helyre kerültek a tabellán

A DVSC ezt megelőzően sorozatban öt idegenbeli találkozóján veretlen maradt és összességében egy hónap után kapott ki ismét. A Paks szenzációs mérkőzést játszott, öt gólt szerezve lépett fel a tabella harmadik fokára.

Már dobogós a Paks, Böde Dániel is betalált.

Rögtön az első percben egy 11-es gyanús esetet vizsgált a VAR, miután egy előreívelt labda Mejias kezére pattant a 16-oson belül. Bognár hosszú percek után végül büntetőt ítélt, melyet Horváth Kevin magabiztosan értékesített. Sokáig ugyanakkor nem örülhettek a hazai drukkerek, a középkezdésből vezetett támadás végén ugyanis szögletet harcolt ki a Debrecen, Dzsudzsák bal oldali beívelése után pedig Lang elé került a lecsorgó labda, ő pedig közelről, félfordulatból a kapuba bombázott.

Mindkét oldalon sok volt a helyzet, a csapatok a támadásokra helyezték a hangsúlyt. A félidő derekától aztán átvette az irányítást a Paks, már a saját térfelén letámadta ellenfelét, sok labdát szerzett, ezekből rendre veszélyeztetett. Egy ilyen gyors ellentámadás végén Böde talált a hálóba, s ezúttal jóval tovább vezettek a házigazdák, mint az első gól után, de végül nem sikerült megtartaniuk az előnyüket a szünetig.

Bár a folytatásban is sok lehetősége akadt a tolnai együttesnek, közvetlenül a játékrész vége előtt ismét egyenlített a DVSC: Kusnyír beívelését Patai fejjel megcsúsztatta, a labda az üresen érkező Guerrero elé került, aki hat méterről kilőtte a bal alsó sarkot.

A fordulást követően átadta a területet riválisának a Paks, a kontrák lehetőségére várt, de ezek nem igazán jöttek. Sokáig leginkább a mezőnyben folyt a játék, jóval kevesebb volt a helyzet, mint az első félidőben. A játékrész derekán aztán ismét előnybe kerültek a házigazdák, miután egy jobb oldali szögletet követően Windecker elé került a labda, ő pedig közelről nem hibázott. Néhány perccel később az elalvó vendégvédők közül Silye is betalált, így a hajrához közeledve eldőlni látszott a mérkőzés. Az utolsó negyedórára hármat is cserélt Sergio Navarro, a Loki vezetőedzője, ez azonban nem hozta meg csapata számára a remélt változást, nem jött fordulat, sőt, a végén Zeke egy remek góllal még fölényesebbé tette a paksi győzelmet.