Az NB I utolsó fordulójában, a bajnoki címről is döntő meccsen a Győr hamar megszerezte a vezetést a Kisvárda ellen, ami már bajnoki címet érne Borbély Balázs csapatának.

Kisvárdán egy időre meg kellett állítani a játékot

Nem sokkal később egy szurkoló rohant a pályára, miközben a nézőtérről az „állítsd meg” rigmust lehetett hallani, Helyszíni információk szerint egy szurkoló leeshetett a lelátóról, őt hordágyon kellett elvinni, A társa minden bizonnyal azért ment be a pályára, hogy az ellátást még gyorsabban el lehessen kezdeni.

Ezzel a góllal szerzett vezetést az ETO:

