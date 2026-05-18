Ugyan még egy év lenne hátra a szerződéséből, minden jel arra mutat, hogy a hétvégi, Aston Villa elleni mérkőzés lesz az utolsó. Pep Guardiola az idény végén távozik a Manchester City csapatától.

Pep Guardiola tényleg távozik Manchesterből?

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Pep Guardiola tényleg távozik Manchesterből?

Angol sajtóhírek és a BBC saját információi szerint Pep Guardiola az idény végén távozik a Manchester City csapatától. Az 55 éves menedzsernek 2027 nyaráig van érvényes szerződése a klubbal, és korábban még arról nyilatkozott, semmiképp sem távozna.

„A keret és a szakmai stáb tagjai a szezon utolsó, Aston Villa elleni mérkőzése után búcsúztatásra készülnek. Közben a klub azt fontolgatja, hogyan ünnepelhetné meg a legjobban az ikonikus menedzsert” – írja beszámolójában a BBC.

🚨 Pep Guardiola, expected to leave Man City THIS summer with Enzo Maresca always been as the ONLY replacement wanted.



Pep ready to say goodbye in the next days, while Maresca said yes to Manchester City months ago. pic.twitter.com/uHcoLRm6Iz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Sajtóhírek szerint, Guardiola utóda korábbi segítője, Enzo Maresca lesz.

Guardiola 17 nagy trófeát nyert a Cityvel 10 év alatt. Hatszor nyerte meg a Premier League-et, háromszor az FA-Kupát, ötször a Ligakupát és csúcsra ért a Bajnokok Ligájában is.

A most futó idényben a Manchester City már megnyerte az FA-Kupát és a Ligakupát. Még van esélye megnyerni a bajnokságot is, ehhez azonban mindkét hátralévő meccsét meg kell nyernie, a rivális Arsenalnak pedig veszítenie kellene a zárófordulóban.