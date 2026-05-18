Ugyan még egy év lenne hátra a szerződéséből, minden jel arra mutat, hogy a hétvégi, Aston Villa elleni mérkőzés lesz az utolsó. Pep Guardiola az idény végén távozik a Manchester City csapatától.
Pep Guardiola tényleg távozik Manchesterből?
Angol sajtóhírek és a BBC saját információi szerint Pep Guardiola az idény végén távozik a Manchester City csapatától. Az 55 éves menedzsernek 2027 nyaráig van érvényes szerződése a klubbal, és korábban még arról nyilatkozott, semmiképp sem távozna.
„A keret és a szakmai stáb tagjai a szezon utolsó, Aston Villa elleni mérkőzése után búcsúztatásra készülnek. Közben a klub azt fontolgatja, hogyan ünnepelhetné meg a legjobban az ikonikus menedzsert” – írja beszámolójában a BBC.
Sajtóhírek szerint, Guardiola utóda korábbi segítője, Enzo Maresca lesz.
Guardiola 17 nagy trófeát nyert a Cityvel 10 év alatt. Hatszor nyerte meg a Premier League-et, háromszor az FA-Kupát, ötször a Ligakupát és csúcsra ért a Bajnokok Ligájában is.
A most futó idényben a Manchester City már megnyerte az FA-Kupát és a Ligakupát. Még van esélye megnyerni a bajnokságot is, ehhez azonban mindkét hátralévő meccsét meg kell nyernie, a rivális Arsenalnak pedig veszítenie kellene a zárófordulóban.