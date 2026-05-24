A legfontosabb kérdések már eldőltek a Premier League utolsó játéknapja előtt. Az Arsenal 22 év után ismét megnyerte az angol bajnokságot, a második helyen a Manchester City végzett, a dobogó képzeletbeli harmadik fokára pedig a Manchester United állhatott fel.
Az Európa-liga-győztes Aston Villa már bebiztosította a Bajnokok Ligája-szereplését, akárcsak a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool is az ötödik helyével.
A West Ham United 15 év után ismét kiesett a Premier League-től
Az utolsó forduló rendkívül emlékezetesre sikerült, hiszen a Liverpool együttesében Mohamed Szalah és Andy Robertson is az utolsó meccsét játszotta, míg a Manchester Cityt tíz évig irányító Pep Guardiola is utolsó alkalommal ült csapata kispadján.
Az utolsó játéknap legnagyobb kérdése az volt, melyik nagy múltú csapat lesz a Premier League harmadik kiesője. A Wolverhampton Wanderers és Burnley búcsúja már korábban eldőlt, az utolsó kiesőhelyet pedig a West Ham United és a Tottenham próbálta elkerülni.
A Spurs volt jobb helyzetben, ugyanis két ponttal előzte meg a West Hamet, ráadásul hazai pályán fogadta azt az Evertont, amely a legutóbb hat meccsén nyeretlen maradt a Premier League-ben. Ezzel szemben a legutóbbi három meccsét egyaránt elveszítő West Ham Unitednek azt a Leeds Unitedot kellett volna megvernie, amely a legutóbbi három meccsén veretlen maradt – mellette pedig szurkolnia kellett az Everton észak-londoni sikeréért is, ugyanis a Spursnek már egy döntetlen is elég lett volna a bennmaradáshoz.
Az Arsenal a brazil Gabriel Jesus és az angol válogatott Noni Madueke góljival kétgólos előnybe került a Crystal Palace otthonában. A második félidő végén a kelet-londoni csapat a francia válogatott Jean-Philippe Mateta találatával szépíteni tudott, majd a 92. percben kis híján az egyenlítés is összejött, de a spanyol Yeremy Pino gólját végül les miatt érvénytelenítették, így az Arsenal megnyerte a mérkőzést, majd átvette a PL-trófát a Selhurst Parkban.
A találkozó előtt a Palace játékosai díszsorfallal köszöntötték az Ágyúsok bajnokcsapatának tagjait. Az Arsenal csapatában Max Dowman 16 évesen és 144 naposan kezdett, ezzel a valaha volt legfiatalabb játékos lett, aki kezdőként lépett pályára egy Premier League-mérkőzésen.
A kiesés elkerüléséért folytatott harcban végül elmaradt a dráma, ugyanis a Tottenham hazai pályán a portugál Joao Palhinha 43. percben lőtt góljával megszerezte a vezetést az Everton ellen, innentől kezdve pedig a West Ham United bennmaradási esélyei gyakorlatilag elszálltak. A Kalapácsosok végül 3-0-ra legyőzték otthon a Leeds Unitedet, de három évvel azután hogy megnyerték a Konferencia-ligát, kiestek a Premier League-ből.
- A kelet-londoni csapat fennállása során hatodszorra esett ki az angol élvonalból. Legutóbb 2011-ben búcsúzott a West Ham, akkor egy másodosztályban töltött szezon követően sikerült visszajutnia a Premier League-be.
A West Ham mellett a játéknap két nagy vesztese a Chelsea és a Brighton lett. A klubvilágbajnokságon tavaly nyáron diadalmaskodó londoni kékek 2-1-re kikaptak a Sunderland otthonában, így a 10. helyen zárták a bajnokságot és lemaradtak az európai kupaindulásról. Ezzel szemben az újonc Sunderland a hetedik helyen végzett a Premier League-ben, így a következő szezonban indulhat majd az Európa-ligában.
Bruno Fernandes történelmet írt a Premier League-ben
A forduló előtt a Brighton is az Európa-liga-szereplésért szállt harcba, azonban Fabian Hürzeler együttese hazai pályán 3-0-ra kikapott a Manchester Unitedtól, így a következő szezonban csak a Konferncia-ligában indulhat majd.
A Manchester United hőse egyébként Bruno Ferandes volt, aki gólpasszal és góllal vette ki részét csapata sikeréből, ráadásul történelmet írt az utolsó fordulóban. A portugál középpályás 21 gólpasszal zárt a szezont, ezzel megdöntötte Thierry Henry és Kevin De Bruyne eddigi 20 gólpasszos szezonrekordját a Premier League-ben.
Könnyek közt búcsúztak a Manchester City legendái
Az ezüstérmes Manchester City hazai pályán 2-1-re kikapott a friss Európa-liga-győztes Aston Villától. A találkozónak hazai részről semmi tétje nem volt, mégis felejthetetlen maradt a manchesteri szurkolóknak. A mérkőzésen mérkőzésen elbúcsúztatták John Stonest és Bernardo Silvát, a Manchester City triplázó csapatának alapembereit, mellette elköszönt a szurkolóktól Pep Guardiola is, aki tíz évig irányította az együttest.
Tóth Alex kezdett, Liverpoolban elbúcsúztatták Szalah-t
A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milos foglalkoztató Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Brentford csapatával hazai pályán. A Pool ezzel az ötödik helyen végzett, jövőre pedig ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján. A vasárnapi találkozón búcsúztatták Andy Robertsont, valamint Mohamed Szalah-t, a Liverpool együttesének két ikonikus alakját. A skót balhátvéd és az egyiptomi támadó is kilenc évet húzott le az Anfielden, mindketten megnyertek minden lehetséges trófeát a Liverpool színeiben. A mérkőzés összefoglalója a linkre kattintva olvasható.
A magyar válogatott Tóth Alex ezúttal kezdett a Bournemouth együttesében. Csapata 1-1-s döntetlent játszott a Nottingham Forest otthonában, így végül a hatodik helyen végzett a Premier League-ben, a következő szezonban pedig a Európa-ligában indulhat majd. A magyar válogatott középpályása 57. percnyi játéklehetőséget kapott Andoni Iraola vezetőedzőtől, aki a szezon végén szintén távozik a Bournemouth együttesétől.
Premier League, 38. forduló:
Brighton–Manchester United 0–3 (0-2)
Burnley–Wolverhampton Wanderers 1–1 (0-1)
Fulham–Newcastle United 2–0 (1-0)
Manchester City–Aston Villa 1–2 (1-0)
Nottingham Forest–AFC Bournemouth 1–1 (1-0)
Sunderland–Chelsea 2–1 (1-0)
Tottenham Hotspur–Everton 1–0 (1-0)
West Ham United–Leeds United 3–0 (0-0)
Crystal Palace–Arsenal 1–2 (0-1)
Liverpool FC–Brentford 1–1 (0-0)
- kapcsolódó cikkek: