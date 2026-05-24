A legfontosabb kérdések már eldőltek a Premier League utolsó játéknapja előtt. Az Arsenal 22 év után ismét megnyerte az angol bajnokságot, a második helyen a Manchester City végzett, a dobogó képzeletbeli harmadik fokára pedig a Manchester United állhatott fel.

Az Arsenal 22 év után végzett ismét az élen a Premier League-ben

Az Európa-liga-győztes Aston Villa már bebiztosította a Bajnokok Ligája-szereplését, akárcsak a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool is az ötödik helyével.

A West Ham United 15 év után ismét kiesett a Premier League-től

Az utolsó forduló rendkívül emlékezetesre sikerült, hiszen a Liverpool együttesében Mohamed Szalah és Andy Robertson is az utolsó meccsét játszotta, míg a Manchester Cityt tíz évig irányító Pep Guardiola is utolsó alkalommal ült csapata kispadján.

Az utolsó játéknap legnagyobb kérdése az volt, melyik nagy múltú csapat lesz a Premier League harmadik kiesője. A Wolverhampton Wanderers és Burnley búcsúja már korábban eldőlt, az utolsó kiesőhelyet pedig a West Ham United és a Tottenham próbálta elkerülni.

A Spurs volt jobb helyzetben, ugyanis két ponttal előzte meg a West Hamet, ráadásul hazai pályán fogadta azt az Evertont, amely a legutóbb hat meccsén nyeretlen maradt a Premier League-ben. Ezzel szemben a legutóbbi három meccsét egyaránt elveszítő West Ham Unitednek azt a Leeds Unitedot kellett volna megvernie, amely a legutóbbi három meccsén veretlen maradt – mellette pedig szurkolnia kellett az Everton észak-londoni sikeréért is, ugyanis a Spursnek már egy döntetlen is elég lett volna a bennmaradáshoz.

Az Arsenal játékosai díszsorfalat kaptak a Selhurst Parkban

Az Arsenal a brazil Gabriel Jesus és az angol válogatott Noni Madueke góljival kétgólos előnybe került a Crystal Palace otthonában. A második félidő végén a kelet-londoni csapat a francia válogatott Jean-Philippe Mateta találatával szépíteni tudott, majd a 92. percben kis híján az egyenlítés is összejött, de a spanyol Yeremy Pino gólját végül les miatt érvénytelenítették, így az Arsenal megnyerte a mérkőzést, majd átvette a PL-trófát a Selhurst Parkban.