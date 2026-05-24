Az angol labdarúgó-bajnokság 2025/26-os szezonjának utolsó fordulójában a West Ham United lett a harmadik kieső, így a kelet-londoni csapat 15 év után búcsúzott ismét az élvonaltól. A Premier League 38. fordulójában történelmet írt Bruno Fernandes is. A Manchester United portugál középpályása kiosztotta szezonbeli 21. gólpasszát is, ezzel megdöntötte Thierry Henry és Kevin De Bruyne 20 asszisztos szezonrekordját.

A legfontosabb kérdések már eldőltek a Premier League utolsó játéknapja előtt. Az Arsenal 22 év után ismét megnyerte az angol bajnokságot, a második helyen a Manchester City végzett, a dobogó képzeletbeli harmadik fokára pedig a Manchester United állhatott fel. 

Arsenal fans celebrate their team winning the English Premier League, outside the Emirates Stadium in London on May 19, 2026. Arsenal celebrated their first Premier League title for 22 years late on May 19 after Manchester City were held to a 1-1 draw by Bournemouth, sparking wild scenes of joy around the Emirates Stadium. (Photo by Brook Mitchell / AFP)
Az Arsenal 22 év után végzett ismét az élen a Premier League-ben
Fotó: Brook Mitchell/AFP

Az Európa-liga-győztes Aston Villa már bebiztosította a Bajnokok Ligája-szereplését, akárcsak a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool is az ötödik helyével.

A West Ham United 15 év után ismét kiesett a Premier League-től

Az utolsó forduló rendkívül emlékezetesre sikerült, hiszen a Liverpool együttesében Mohamed Szalah és Andy Robertson is az utolsó meccsét játszotta, míg a Manchester Cityt tíz évig irányító Pep Guardiola is utolsó alkalommal ült csapata kispadján. 

Az utolsó játéknap legnagyobb kérdése az volt, melyik nagy múltú csapat lesz a Premier League harmadik kiesője. A Wolverhampton Wanderers és Burnley búcsúja már korábban eldőlt, az utolsó kiesőhelyet pedig a West Ham United és a Tottenham próbálta elkerülni. 

A Spurs volt jobb helyzetben, ugyanis két ponttal előzte meg a West Hamet, ráadásul hazai pályán fogadta azt az Evertont, amely a legutóbb hat meccsén nyeretlen maradt a Premier League-ben. Ezzel szemben a legutóbbi három meccsét egyaránt elveszítő West Ham Unitednek azt a Leeds Unitedot kellett volna megvernie, amely a legutóbbi három meccsén veretlen maradt – mellette pedig szurkolnia kellett az Everton észak-londoni sikeréért is, ugyanis a Spursnek már egy döntetlen is elég lett volna a bennmaradáshoz. 

Crystal Palace players applaud as Arsenal players walk out onto the pitch during the 'guard of honour' at the start of the English Premier League football match between Crystal Palace and Arsenal at Selhurst Park in south London on May 24, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
Az Arsenal játékosai díszsorfalat kaptak a Selhurst Parkban 
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Az Arsenal a brazil Gabriel Jesus és az angol válogatott Noni Madueke góljival kétgólos előnybe került a Crystal Palace otthonában. A második félidő végén a kelet-londoni csapat a francia válogatott Jean-Philippe Mateta találatával szépíteni tudott, majd a 92. percben kis híján az egyenlítés is összejött, de a spanyol Yeremy Pino gólját végül les miatt érvénytelenítették, így az Arsenal megnyerte a mérkőzést, majd átvette a PL-trófát a Selhurst Parkban.

A találkozó előtt a Palace játékosai díszsorfallal köszöntötték az Ágyúsok bajnokcsapatának tagjait. Az Arsenal csapatában Max Dowman 16 évesen és 144 naposan kezdett, ezzel a valaha volt legfiatalabb játékos lett, aki kezdőként lépett pályára egy Premier League-mérkőzésen.

A kiesés elkerüléséért folytatott harcban végül elmaradt a dráma, ugyanis a Tottenham hazai pályán a portugál Joao Palhinha 43. percben lőtt góljával megszerezte a vezetést az Everton ellen, innentől kezdve pedig a West Ham United bennmaradási esélyei gyakorlatilag elszálltak. A Kalapácsosok végül 3-0-ra legyőzték otthon a Leeds Unitedet, de három évvel azután hogy megnyerték a Konferencia-ligát, kiestek a Premier League-ből. 

  • A kelet-londoni csapat fennállása során hatodszorra esett ki az angol élvonalból. Legutóbb 2011-ben búcsúzott a West Ham, akkor egy másodosztályban töltött szezon követően sikerült visszajutnia a Premier League-be. 
West Ham fans check their phones during the English Premier League football match between West Ham United and Leeds United at the London Stadium, in east London on May 24, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)
Hiába nyert a West Ham United, a Tottenham sikere miatt kiesett a Premier League-ből
Fotó: Henry Nicholls/AFP

A West Ham mellett a játéknap két nagy vesztese a Chelsea és a Brighton lett. A klubvilágbajnokságon tavaly nyáron diadalmaskodó londoni kékek 2-1-re kikaptak a Sunderland otthonában, így a 10. helyen zárták a bajnokságot és lemaradtak az európai kupaindulásról. Ezzel szemben az újonc Sunderland a hetedik helyen végzett a Premier League-ben, így a következő szezonban indulhat majd az Európa-ligában. 

Bruno Fernandes történelmet írt a Premier League-ben

A forduló előtt a Brighton is az Európa-liga-szereplésért szállt harcba, azonban Fabian Hürzeler együttese hazai pályán 3-0-ra kikapott a Manchester Unitedtól, így a következő szezonban csak a Konferncia-ligában indulhat majd. 

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes (R) smiles on the pitch after their final home appearance in the English Premier League football match between Manchester United and Nottingham Forest at Old Trafford in Manchester, north west England, on May 17, 2026. United won the game 3-2. (Photo by Darren Staples / AFP)
Bruno Fernandes szezonbeli 21. gólpasszával történelmet írt a Premier League-ben
Fotó: Darren Staples/AFP

A Manchester United hőse egyébként Bruno Ferandes volt, aki gólpasszal és góllal vette ki részét csapata sikeréből, ráadásul történelmet írt az utolsó fordulóban. A portugál középpályás 21 gólpasszal zárt a szezont, ezzel megdöntötte Thierry Henry és Kevin De Bruyne eddigi 20 gólpasszos szezonrekordját a Premier League-ben. 

Könnyek közt búcsúztak a Manchester City legendái

Az ezüstérmes Manchester City hazai pályán 2-1-re kikapott a friss Európa-liga-győztes Aston Villától. A találkozónak hazai részről semmi tétje nem volt, mégis felejthetetlen maradt a manchesteri szurkolóknak. A mérkőzésen mérkőzésen elbúcsúztatták John Stonest és Bernardo Silvát, a Manchester City triplázó csapatának alapembereit, mellette elköszönt a szurkolóktól Pep Guardiola is, aki tíz évig irányította az együttest. 

Tóth Alex kezdett, Liverpoolban elbúcsúztatták Szalah-t

A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milos foglalkoztató Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Brentford csapatával hazai pályán. A Pool ezzel az ötödik helyen végzett, jövőre pedig ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján. A vasárnapi találkozón búcsúztatták Andy Robertsont, valamint Mohamed Szalah-t, a Liverpool együttesének két ikonikus alakját. A skót balhátvéd és az egyiptomi támadó is kilenc évet húzott le az Anfielden, mindketten megnyertek minden lehetséges trófeát a Liverpool színeiben. A mérkőzés összefoglalója a linkre kattintva olvasható. 

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah kisses the grass as he leaves the pitch after being substituted off during the English Premier League football match between Liverpool and Brentford at Anfield in Liverpool, north west England on May 24, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Mohamed Szalah megcsókolta az Anfield gyepszőnyegét az utolsó liverpooli meccsén
Fotó: Paul Ellis/AFP

A magyar válogatott Tóth Alex ezúttal kezdett a Bournemouth együttesében. Csapata 1-1-s döntetlent játszott a Nottingham Forest otthonában, így végül a hatodik helyen végzett a Premier League-ben, a következő szezonban pedig a Európa-ligában indulhat majd. A magyar válogatott középpályása 57. percnyi játéklehetőséget kapott Andoni Iraola vezetőedzőtől, aki a szezon végén szintén távozik a Bournemouth együttesétől. 

Premier League, 38. forduló: 
Brighton–Manchester United 0–3 (0-2)
Burnley–Wolverhampton Wanderers 1–1 (0-1)
Fulham–Newcastle United 2–0 (1-0)
Manchester City–Aston Villa 1–2 (1-0)
Nottingham Forest–AFC Bournemouth 1–1 (1-0)
Sunderland–Chelsea 2–1 (1-0)
Tottenham Hotspur–Everton 1–0 (1-0)
West Ham United–Leeds United 3–0 (0-0)
Crystal Palace–Arsenal 1–2 (0-1)
Liverpool FC–Brentford 1–1 (0-0)

