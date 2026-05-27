A West Ham United sorsa az utolsó fordulóban dőlt el a Premier League-ben, a kelet-londoni együttes ekkor már csak a csodában bízhatott. Az angol élvonalban a „Kalapácsosok” a szintén szebb sorsra hivatott londoni riválissal, a 2019-ben még BL-döntős Tottenham Hotspurrel harcoltak a bennmaradásért. A Spurs volt lépéselőnyben és nem is hibázott, így hiába verte 3-0-ra a Leeds csapatát a West Ham, 14 év után kiesett a másodosztályba.
Dráma a Premier League-ben: kiesett a West Ham
David Moyes irányításával a West Ham 2023-ban még Konferencia-ligát nyert, most viszont nem az a csapat legnagyobb gondja, hogy a következő szezonban nem szerepelhet a nemzetközi kupaporondon. A londoni klub a másodosztályba zuhanással története egyik legnagyobb mélypontjához érkezett, és a háttérben nem egyetlen rossz döntés, hanem egy hosszú ideje tartó lejtmenet áll.
A vészjósló jelek már az idény elején megjelentek. A csapat a nyitófordulóban 3-0-ra kikapott az újonc Sunderland együttesétől, ami akkor még kellemetlen kisiklásnak tűnt, később azonban szimbolikus vereséggé vált. Graham Potter vezetésével öt bajnokiból négyet elveszített a csapat, a vezetőség pedig szeptember végén menesztette a menedzsert.
A West Ham ekkor már a kiesőzónában tanyázott, mínusz nyolcas gólkülönbséggel.
A klub vezetői abban bíztak, hogy Nuno Espirito Santo érkezése majd felrázza a játékosokat, ám az úgynevezett „új edző hatás” teljesen elmaradt. A portugál szakember első öt meccséből csupán egyet nyert meg, miközben több furcsa taktikai húzása is komoly kritikát váltott ki a szurkolók körében.
Hogyan bukott el a West Ham?
A szezon egyik legérdekesebb statisztikája jól mutatja, mennyire saját maga ellensége volt a West Ham.
A csapat húsz pontot bukott el olyan mérkőzéseken, amelyeken vezetést szerzett. Volt olyan találkozó, ahol 2-0-ról sem sikerült nyerni,
és rendszeresen előfordult, hogy az utolsó félórában omlott össze a védelem. Ha ezeknek a pontoknak csak a felét megőrzik, ma valószínűleg nem a Championshipre készülnének.
A problémák azonban mélyebbre nyúlnak. Az elmúlt években sorra távoztak a kreatív és tapasztalt játékosok: többek között Mohamed Kudus, Pablo Fornals vagy Manuel Lanzini pótlása nem sikerült megfelelően. A védelem megerősítését a klub szintén elhalasztotta, miközben a riválisok agresszíven építkeztek. Az újonc Sunderland például több mint kétszer annyit költött új játékosokra, mint a West Ham, és végül magabiztosan bent maradt az élvonalban.
A végeredmény lesújtó: 65 kapott gól, a liga egyik legrosszabb gólkülönbsége és kiesés.
A történet különösen fájdalmas a klub szurkolóinak. Még a csapat korábbi sztárja, az Arsenallal BL-döntőre készülő Declan Rice sem akarta elhinni, hogy a West Ham kiesett.
A három éve még európai kupasikert ünneplő kelet-londoniakra a Championship vár, és a legnagyobb kérdés már nem is az, hogyan estek ki, hanem az, hogy mennyi idő alatt tudnak visszakapaszkodni az angol futball elitjébe.
A Wolfsburg is a mélybe zuhant
A West Ham bukása önmagában is sokkolta a futballvilágot, de Németországban legalább ekkora földrengést okozott a Wolfsburg kiesése. A 2009-ben még német bajnoki címet ünneplő klub 29 év után búcsúzott a Bundesligától, ráadásul úgy, hogy az idény végén még az osztályozó jelentette az utolsó menekülőutat.
A VfL azonban ezzel sem tudott élni. Az első mérkőzésen hazai pályán csak 0-0-ra végzett a Paderborn ellen, a visszavágón pedig hosszabbításban 2-1-re kikapott, így története során először kiesett a német élvonalból.
A paderborni visszavágó tökéletesen összefoglalta a Wolfsburg idényét: jól indult, majd pillanatok alatt kicsúszott a kezéből. Dzenan Pejcinovic már a 3. percben vezetést szerzett a vendégeknek, vagyis ekkor még minden a bennmaradás felé mutatott. Joakim Maehle azonban a 14. percben megkapta a második sárga lapját, a Wolfsburg emberhátrányba került, a Paderborn pedig fokozatosan átvette az irányítást. Filip Bilbija még az első félidőben egyenlített, Laurin Curda pedig a hosszabbításban eldöntötte a párharcot.
Nem így kellett volna kinéznie egy Volkswagen-hátterű klubnak
A kiesés azért különösen kínos, mert a Wolfsburg nem egy szerény költségvetésű kiscsapatként zuhant ki. A Volkswagen hátterével, erős infrastruktúrával és papíron bőven Bundesliga-szintű kerettel a klubnak nem a túlélésért kellett volna harcolnia. Ehhez képest az egész idény arról szólt, hogy a Wolfsburg próbálta menteni a menthetőt, de sem játékban, sem mentálisan nem tudott stabil csapattá válni.
A problémák már jóval az osztályozó előtt látszottak. A klubnál nem alakult ki világos szakmai irány, az edzőváltások nem hoztak tartós megoldást, a támadójátékból hiányzott az élesség, a döntő pillanatokban pedig a fegyelem is elveszett. Már a Paderborn elleni hazai 0-0 is intő jel volt: a Wolfsburg többet birtokolta a labdát, de az utolsó harmadban rendre rossz döntéseket hozott.
A végeredmény történelmi mélypont: a Wolfsburg 29 év után másodosztályú csapat lett, miközben a Paderborn 2014 és 2019 után harmadszor jutott fel a Bundesligába. A West Hamhez hasonlóan itt sem egyetlen elrontott este okozta a tragédiát, hanem egy teljes idényen át tartó lejtmenet, amelynek végén már nem maradt menekülőút.