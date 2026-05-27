A West Ham United sorsa az utolsó fordulóban dőlt el a Premier League-ben, a kelet-londoni együttes ekkor már csak a csodában bízhatott. Az angol élvonalban a „Kalapácsosok” a szintén szebb sorsra hivatott londoni riválissal, a 2019-ben még BL-döntős Tottenham Hotspurrel harcoltak a bennmaradásért. A Spurs volt lépéselőnyben és nem is hibázott, így hiába verte 3-0-ra a Leeds csapatát a West Ham, 14 év után kiesett a másodosztályba.

Dráma a Premier League-ben: kiesett a West Ham

David Moyes irányításával a West Ham 2023-ban még Konferencia-ligát nyert, most viszont nem az a csapat legnagyobb gondja, hogy a következő szezonban nem szerepelhet a nemzetközi kupaporondon. A londoni klub a másodosztályba zuhanással története egyik legnagyobb mélypontjához érkezett, és a háttérben nem egyetlen rossz döntés, hanem egy hosszú ideje tartó lejtmenet áll.

A vészjósló jelek már az idény elején megjelentek. A csapat a nyitófordulóban 3-0-ra kikapott az újonc Sunderland együttesétől, ami akkor még kellemetlen kisiklásnak tűnt, később azonban szimbolikus vereséggé vált. Graham Potter vezetésével öt bajnokiból négyet elveszített a csapat, a vezetőség pedig szeptember végén menesztette a menedzsert.

A West Ham ekkor már a kiesőzónában tanyázott, mínusz nyolcas gólkülönbséggel.

A klub vezetői abban bíztak, hogy Nuno Espirito Santo érkezése majd felrázza a játékosokat, ám az úgynevezett „új edző hatás” teljesen elmaradt. A portugál szakember első öt meccséből csupán egyet nyert meg, miközben több furcsa taktikai húzása is komoly kritikát váltott ki a szurkolók körében.

Nuno Espirito Santo sem tudta megmenteni a bukástól a West Hamet

Hogyan bukott el a West Ham?

A szezon egyik legérdekesebb statisztikája jól mutatja, mennyire saját maga ellensége volt a West Ham.

A csapat húsz pontot bukott el olyan mérkőzéseken, amelyeken vezetést szerzett. Volt olyan találkozó, ahol 2-0-ról sem sikerült nyerni,

és rendszeresen előfordult, hogy az utolsó félórában omlott össze a védelem. Ha ezeknek a pontoknak csak a felét megőrzik, ma valószínűleg nem a Championshipre készülnének.