Az angol másodosztályú (Championship) rájátszás döntőjét botrányos események előzték meg. Eredetileg a 35-szörös magyar válogatott Halmosi Péter korábbi csapata, a Hull City és a Southampton csapott volna össze a fináléban, ám utóbbit kémkedés miatt kizárta az angol szövetség. A döntés után a Middlesbrough kapta meg a lehetőséget, hogy pályára lépjen a Premier League-be jutásért vívott találkozón, amely óriási téttel bírt, hiszen a győztes akár 200 millió fontnyi bevételhez is juthat az élvonalba kerüléssel.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A londoni Wembley Stadionban rendezett vasárnap délutáni mérkőzés sem indult zökkenőmentesen, ugyanis a Middlesbrough szurkolói rátámadtak a Hull City csapatbuszára. Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a járművet, amelynek egyik ablaka be is tört. Az incidens során szerencsére senki nem sérült meg, mivel a csapat akkor még a szállodában tartózkodott.

Hull City team bus smashed on his way to pick up his players.🟡⚫#hcafcpic.twitter.com/vWZ4Knv7TW — WideFootball⚽ (@_widefootball) May 23, 2026

A Hull City és a Middlesbrough egyaránt a 2016/17-es szezonban esett ki az első osztályból, vagyis mindkét csapat hosszú idő után szerette volna kiharcolni a feljutást. A bajnokságan hatodik helyen záró Hull City várta jobb formában az összecsapást, ugyanakkor az egymás elleni mérleg alapján mindkét csapat bizakodva várhatta a meccset, hiszen a szezon során a Hull idegenben 1-0-ra nyert, hazai pályán viszont 4-1-ra kikapott.

Ami a mérkőzést illeti, a Middlesrough birtokolta többet a labdát, ám kaput eltaláló lövése egyik csapatnak sem volt az első félidőben – bár a Hull City legalább a 45. percben eljutott kapufáig. A fordulás után sokáig úgy tűnt, nem születik döntés a rendes játékidőben, ám a 95. percbe Oli McBurnie megszerezte a mindent eldöntő gólt, így a Hull City 10 év után szerepelhet ismét a PL-ben, összességében pedig története során hatodik alkalommal. A Middlesbrough átka azonban tovább tart, immáron hatodik meccsén szenvedett vereséget a Wembleyben.

Fotó: BEN STANSALL / AFP

A Hull Cityn kívül a bajnok Coventry City és az Ipswich Town jutott még fel a Premier League-be, amelytől a Wolverhampton és a Burnley már biztosan búcsúzott, az utolsó bennmaradó helyért pedig a Tottenham és a West Ham United küzd még. A Tigrisek 2008 és 2016 után jutottak fel ismét a rájátszáson keresztül az élvonalba.