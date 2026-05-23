Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Súlyos milliókba kerülhet a szeretet, ha elmarad a papírmunka: ennyi az örökösödési illeték 2026-ban

Tudomány

A rák kialakulása ehhez a 2 hétköznapi szokáshoz kapcsolódhat – milliók csinálják nap mint nap

Link másolása
Vágólapra másolva!
Igazi drámával ért véget az angol másodosztályú labdarúgó-bajokság osztályozójának szombati döntője. A Hull City 1-0-ra legyőzte a Middlesbrough csapatát a Wembley-ben, ezzel sikerült utolsóként csatlakoznia a Premier League 2026/27-es mezőnyéhez.

Az angol másodosztályú (Championship) rájátszás döntőjét botrányos események előzték meg. Eredetileg a 35-szörös magyar válogatott Halmosi Péter korábbi csapata, a Hull City és a Southampton csapott volna össze a fináléban, ám utóbbit kémkedés miatt kizárta az angol szövetség. A döntés után a Middlesbrough kapta meg a lehetőséget, hogy pályára lépjen a Premier League-be jutásért vívott találkozón, amely óriási téttel bírt, hiszen a győztes akár 200 millió fontnyi bevételhez is juthat az élvonalba kerüléssel.

A Hull City és a Middlesbrough csapott össze a Premier League utolsó feljutó helyéért
A Hull City és a Middlesbrough csapott össze a Premier League utolsó feljutó helyéért
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A londoni Wembley Stadionban rendezett vasárnap délutáni mérkőzés sem indult zökkenőmentesen, ugyanis a Middlesbrough szurkolói rátámadtak a Hull City csapatbuszára. Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a járművet, amelynek egyik ablaka be is tört. Az incidens során szerencsére senki nem sérült meg, mivel a csapat akkor még a szállodában tartózkodott.

Tíz év után feljutott a Premier League-be a Hull City

A Hull City és a Middlesbrough egyaránt a 2016/17-es szezonban esett ki az első osztályból, vagyis mindkét csapat hosszú idő után szerette volna kiharcolni a feljutást. A bajnokságan hatodik helyen záró Hull City várta jobb formában az összecsapást, ugyanakkor az egymás elleni mérleg alapján mindkét csapat bizakodva várhatta a meccset, hiszen a szezon során a Hull idegenben 1-0-ra nyert, hazai pályán viszont 4-1-ra kikapott.

Ami a mérkőzést illeti, a Middlesrough birtokolta többet a labdát, ám kaput eltaláló lövése egyik csapatnak sem volt az első félidőben – bár a Hull City legalább a 45. percben eljutott kapufáig. A fordulás után sokáig úgy tűnt, nem születik döntés a rendes játékidőben, ám a 95. percbe Oli McBurnie megszerezte a mindent eldöntő gólt, így a Hull City 10 év után szerepelhet ismét a PL-ben, összességében pedig története során hatodik alkalommal. A Middlesbrough átka azonban tovább tart, immáron hatodik meccsén szenvedett vereséget a Wembleyben.

Oli McBurnie gólja döntött a 95. percben
Oli McBurnie gólja döntött a 95. percben
Fotó: BEN STANSALL / AFP

A Hull Cityn kívül a bajnok Coventry City és az Ipswich Town jutott még fel a Premier League-be, amelytől a Wolverhampton és a Burnley már biztosan búcsúzott, az utolsó bennmaradó helyért pedig a Tottenham és a West Ham United küzd még. A Tigrisek 2008 és 2016 után jutottak fel ismét a rájátszáson keresztül az élvonalba. 

  • Kapcsolódó cikkek:
Oda a Premier League-szereplés, a kémbotrány után kizárták az angol csapatot a bajnokságból
„Életem fénypontja” − Szoboszlai Dominik a kislánya születéséről beszélt
Megvan Szoboszlaiék első nyári átigazolása
Mi történt? Hiába volt még szerződése, Guardiola váratlanul elhagyja a Manchester City kispadját
Szoboszlai után már a tinisztár miatt is támadják a Liverpool edzőjét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!