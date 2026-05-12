Forrnak az indulatok a Premier League-ben, de ezúttal nem a bajnoki címért harcoló csapatok, hanem a kiesés elől menekülő együttesek kerültek terítékre. A West Ham United egyenlítést érő gólját végül vasárnap elvették az Arsenal ellen, másnap pedig a Tottenhammel is megtörtént a VAR-dráma, amikor James Maddison buktatásáért nem ítélt tizenegyest a játékvezető, ezzel nagyon fontos két ponttól eshettek el a londoniak.

James Maddison hosszas kihagyás után tért vissza a Premier League-be

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Mi történt a Premier League-mérkőzésen?

A hétfő esti mérkőzés több témát szolgáltatott. Mint arról beszámoltunk, a hajrára fordulva 1-0-s Tottenham-vezetésnél Mathys Tel fejbe rúgta Ethan Ampadut, s ezért tizenegyest ítélt a játékvezető. A botrányt az váltotta ki, hogy a londoni szurkolók szerint a Leeds játékosa csak szimulált, azonban egy mérkőzés után kikerült fotó elhallgattatta a kétkedőket.

Azonban a tegnapi dráma ezzel még nem ért véget, hiszen a kiesés elől menekülő Tottenham a győzelemért támadott, a hosszabbításban pedig James Maddison elesett a tizenhatoson belül, de a játékvezető nem ítélt büntetőt, és kisebb meglepetésre ezt a döntést a VAR sem másította meg.

A Tottenham elleni nem megítélt tizenegyesről szóló bírói döntést a VAR ellenőrizte és nem változtatta meg, mivel úgy ítélték meg, hogy Nmecha a labdát játszotta meg”

− olvasható a döntésről szóló X-posztban.

Det her er et straffespark på James Maddison all day, everyday! Og så havde Tottenham en kæmpe mulighed for at score og komme 4 point væk fra nedrykning. Elendigt dømt! 🙇🏻‍♂️ pic.twitter.com/E46jPnK5iI — Sandro Spasojevic (@SandroSpaso) May 11, 2026

Jarred Gillett játékvezető döntése azért is lehet fájó, hiszen a West Ham korábbi veresége okán a Tottenham nagyon közel került hozzá, hogy biztossá tegye a bennmaradást a Premier League-ben. Roberto De Zerbi, a londoniak trénere úgy fogalmazott, hogy hétfő este nem voltak nyugodtak a döntéshozók, de a megszerzett egy pontnak is tud örülni.

Ezzel a döntetlennel az El-címvédő egy újabb ponttal lépett el a kiesőhelyen tanyázó West Hamtől, de a két pontos különbséget figyelembe véve elég egyetlen hiba, és máris fordulhat a kocka az utolsó két fordulóban.