Az angol labdarúgás egyik legnagyobb kérdése ezekben a hetekben: ki nyeri a Premier League-et? A hajrá elképesztően szoros, a lendület ugyanakkor jelenleg inkább a Manchester Citynél van, az Arsenal a legutóbbi három meccséből kétszer is elbukott.
Ki lesz a Premier League bajnoka? Manchester City vagy az Arsenal?
Pep Guardiola együttese a közelmúltban 2–1-re legyőzte közvetlen riválisát, majd a Burnley otthonában elért 1–0-s sikerrel átvette a vezetést. A spanyol edző nem is kertelt:
A legfontosabb a győzelem. Öt meccs van hátra, majd meglátjuk, mi történik.”
Bár csapata rengeteg helyzetet dolgozott ki, a helyzetkihasználás akadozott – ami még döntő tényező lehet a hajrában.
A City előző hétvégén az FA-kupa elődöntőjében a Southampton ellen lépett pályára és jutott tovább, míg az Arsenal a Newcastle-t győzte le a bajnokságban, így egy meccsel többet játszva most éppen a londoniak vezetnek, de csak három ponttal és eggyel jobb gólkülönbséggel, amit a Palace elleni elmaradt meccsen simn behozhatnak majd a manchesteriek.
Pep Guadiola szerint a rotáció lehet a megoldás, de egyben nagy veszélyt is jelenthet: „Tudom, hogy ha nyerünk, akkor jó döntés lesz, ha pedig veszítünk, az rossz. Át kell gondolnom, mit tegyek”.
Az Arsenal számára különösen fájó lehetett az elmúlt pár hét, miután 200 napon át vezette a bajnokságot, mielőtt a City előzött volna. Mikel Arteta azonban új helyzetként tekint a hajrára: „Ez most már egy új liga” – fogalmazott, utalva arra, hogy innentől minden egyes mérkőzés sorsdöntő.
Már csak azért is, mert a ManCity mindössze 11 nap alatt eltörölte az Arsenal kilencpontos előnyét.
A szakértők véleménye megoszlik. Van, aki a Manchester City rutinját és támadóerejét tartja döntőnek, főleg Erling Haaland miatt. Egyes jóslatok szerint akár az utolsó forduló hosszabbításában dőlhet el a bajnoki cím, amikor egy késői gól a City javára billenti a mérleget. Mások viszont úgy látják, az Arsenal sorsolása kedvezőbb, és ha újra elkapja a fonalat, megnyerheti első bajnoki címét 2004 óta.
Mikor lehet bajnok a City vagy az Arsenal?
Az Arsenal jelenleg három ponttal vezet a Manchester City előtt, és ha szombaton legyőzi a Fulhamet, hatpontosra növelheti előnyét – igaz, a City két mérkőzéssel kevesebbet játszott. Ha mindkét csapat a hátralévő összes meccsét megnyeri, pontegyenlőséggel zárnának, és a bajnoki cím sorsa a gólkülönbségen múlhat.
Erre a Premier League történetében eddig csak egyszer volt példa, a 2011/12-es szezonban, amikor Sergio Agüero utolsó pillanatos góljával lett bajnok a Manchester City.
Ha a pontszám és a gólkülönbség is azonos lenne, akkor a több szerzett gól döntene. Amennyiben ebben sincs különbség, a közvetlen egymás elleni eredmények számítanak – ebben a City áll jobban, mivel idegenben 1–1-et játszott az Arsenallal, majd otthon 2–1-re legyőzte riválisát.
Mikel Arteta csapata legkorábban május 13-án biztosíthatja be a bajnoki címet. Ehhez az Arsenalnak le kell győznie a Fulhamet és a West Hamet, a Manchester Citynek pedig ki kell kapnia az Evertontól és a Brentfordtól. Ebben az esetben a City kilenc ponttal lenne lemaradva az Arsenal mögött, miközben már csak ugyanennyi pont lenne szerezhető. Ha ezt követően a Crystal Palace pontot szerezne a City ellen, az Arsenal bajnok lenne. Ugyanakkor ez kevéssé valószínű forgatókönyv, hiszen a Manchester City augusztus óta nem veszített el két egymást követő bajnoki mérkőzést.
Mikor lehet bajnok a Manchester City? Pep Guardiola csapata legkorábban május 18-án ünnepelhetne. Ehhez az Arsenalnak ki kell kapnia a Fulhamtől és a West Hamtől,
a Citynek pedig le kell győznie az Evertont, a Brentfordot és a Crystal Palace-t. Ez azt jelentené, hogy az Arsenal hat ponttal lenne lemaradva, miközben már csak hat pont lenne szerezhető. Ebben az esetben az Arsenalnak mindenképpen győznie kellene a Burnley ellen, hogy életben tartsa bajnoki reményeit. Egy vereség viszont azt jelentené, hogy a Manchester City megszerzi története kilencedik bajnoki címét.
Hasonló lenne a helyzet akkor is, ha a City egy döntetlent játszana a következő három meccséből, miközben a másik kettőt megnyeri. Ilyenkor az Arsenal négy pontos hátrányban várná a Burnley elleni meccset, és egy vereség végleg lezárná a bajnoki versenyt.
Vajon bejön Chris Sutton jóslata?
A korábbi bajnok Chris Sutton – aki 1995-ben a Blackburn Rovers játékosaként már átélt egy drámai aranycsatát – most részletesen elmondta, szerinte hogyan alakul a végjáték.
Sutton a hátralévő mérkőzések alapján az Arsenal sikerére számít. Érvelése szerint a londoniak kedvező helyzetben vannak, hiszen a még hátralévő öt ellenfelüket már egyszer legyőzték a szezonban, összesítésben 8–1-es gólkülönbséggel.
Szerintem mind az öt meccsüket újra meg fogják nyerni”
– fogalmazott még a Newcastle elleni bajnoki előtt.
A rivális Manchester City programját nehezebbnek látja. Bár Pep Guardiola csapata az ellenfelek többségét már legyőzte, idegenben az Aston Villa ellen kikapott, és Sutton szerint most is benne van a pakliban egy újabb botlás. Különösen az Everton elleni idegenbeli meccset tartja veszélyesnek, de a Bournemouth otthonában sem számít könnyű meccsre.
Az Arsenal előtt álló kihívások közül a legnehezebb feladat szerinte a West Ham United elleni idegenbeli rangadó lehet, ráadásul közvetlenül egy Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágó után az Atlético Madrid ellen. „Ez különösen trükkössé teszi, de még így is azt gondolom, hogy az Arsenal valahogy behúzza” – mondta.
A szakértő szerint a végső különbséget az egyéni klasszisok jelenthetik. Kiemelte Erling Haaland szerepét, aki évek óta elképesztő gólszámokat produkál a Citynél. Míg a norvég csatár rendre 20 felett termel, addig az Arsenal házi gólkirályai jóval szerényebb számokat hoztak az elmúlt idényekben. Idén Viktor Gyökeres jutott el 12 találatig, ami jól mutatja a különbséget.
Ha a City nyer, az valószínűleg azért lesz, mert fantasztikus támadóik vannak, és például Rayan Cherki is egyre jobb formába lendül”
– tette hozzá Sutton. Ugyanakkor hangsúlyozta: az Arsenalban is benne van, hogy újra „kattannak”, és végig bírják majd a nyomást.
A verseny várhatóan az utolsó fordulóig nyitott marad. Sutton arra is felhívta a figyelmet, hogy a manchesteriek már lejátszották hazai meccsüket a Burnley ellen (5–1-re nyertek), míg az Arsenal még csak ezután fogadja őket. Ez akár kulcsfontosságú lehet, ha a végén a gólkülönbség dönt.
Összességében Sutton úgy látja: „az Arsenal megnyerheti a bajnokságot – tényleg így gondolom.” Ugyanakkor azt sem zárja ki, hogy a City támadógépezete dönti el a versenyt.
A statisztikák is kétélűek. Az Arsenal az elmúlt években több mint 500 napot töltött a tabella élén, mégis sorozatosan alulmaradt a végelszámolásnál a Cityvel szemben. Ugyanakkor most könnyebb ellenfelek várnak rájuk, és kulcsjátékosok is visszatérhetnek sérülésből. A Manchester City ezzel szemben nehezebb idegenbeli meccsek előtt áll.
A szurkolók is érzik, hogy történelmi hajrá jöhet. Van, aki abban bízik, hogy a City még hibázik, mások szerint Haalandék lendülete kitart a végéig. Egyes forgatókönyvek szerint akár az utolsó napon, gólkülönbséggel dőlhet el minden.
Még a szuperszámítógép sem biztos magában
Igazából még a szuperszámítógépek sem tudnak egyértelmű választ adni: előrejelzések szerint a két csapat azonos pontszámmal és közel azonos mutatókkal zárhat, és végül apró különbségek – akár néhány kapott gól – dönthetnek.
Meglepő módon a szuperszámítógép azt jósolta, hogy mind a City, mind az Arsenal rengeteg pontot fog elveszíteni mostantól a szezon végéig, így mindketten 78 ponttal végeznének (jelenleg 73 és 70 ponttal állnak), és a gólkülönbség dönt, méghozzá úgy, hogy a City hárommal kevesebb gólt kap.
Egy biztos: a Premier League utolsó négy fordulója igazi idegfeszítő drámát ígér. Minden adott ahhoz, hogy a végletekig kiélezett verseny az utolsó pillanatig nyitott maradjon.
