Az angol labdarúgás egyik legnagyobb kérdése ezekben a hetekben: ki nyeri a Premier League-et? A hajrá elképesztően szoros, a lendület ugyanakkor jelenleg inkább a Manchester Citynél van, az Arsenal a legutóbbi három meccséből kétszer is elbukott.

Elképesztő versenyfutás van a Manchester City és az Arsenal között a Premier League-ben

Pep Guardiola együttese a közelmúltban 2–1-re legyőzte közvetlen riválisát, majd a Burnley otthonában elért 1–0-s sikerrel átvette a vezetést. A spanyol edző nem is kertelt:

A legfontosabb a győzelem. Öt meccs van hátra, majd meglátjuk, mi történik.”

Bár csapata rengeteg helyzetet dolgozott ki, a helyzetkihasználás akadozott – ami még döntő tényező lehet a hajrában.

A City előző hétvégén az FA-kupa elődöntőjében a Southampton ellen lépett pályára és jutott tovább, míg az Arsenal a Newcastle-t győzte le a bajnokságban, így egy meccsel többet játszva most éppen a londoniak vezetnek, de csak három ponttal és eggyel jobb gólkülönbséggel, amit a Palace elleni elmaradt meccsen simn behozhatnak majd a manchesteriek.

Pep Guadiola szerint a rotáció lehet a megoldás, de egyben nagy veszélyt is jelenthet: „Tudom, hogy ha nyerünk, akkor jó döntés lesz, ha pedig veszítünk, az rossz. Át kell gondolnom, mit tegyek”.

Az Arsenal számára különösen fájó lehetett az elmúlt pár hét, miután 200 napon át vezette a bajnokságot, mielőtt a City előzött volna. Mikel Arteta azonban új helyzetként tekint a hajrára: „Ez most már egy új liga” – fogalmazott, utalva arra, hogy innentől minden egyes mérkőzés sorsdöntő.

Már csak azért is, mert a ManCity mindössze 11 nap alatt eltörölte az Arsenal kilencpontos előnyét.

A szakértők véleménye megoszlik. Van, aki a Manchester City rutinját és támadóerejét tartja döntőnek, főleg Erling Haaland miatt. Egyes jóslatok szerint akár az utolsó forduló hosszabbításában dőlhet el a bajnoki cím, amikor egy késői gól a City javára billenti a mérleget. Mások viszont úgy látják, az Arsenal sorsolása kedvezőbb, és ha újra elkapja a fonalat, megnyerheti első bajnoki címét 2004 óta.