A két londoni csapat mérkőzése feszült végjátékot hozott a Premier League 36. fordulójában. A bajnoki címre hajtó Arsenal 1-0-ra le tudta győzni a kiesés elől menekülő West Hamet, amely hiába egyenlített volna a 95. percben, hosszas VAR-vizsgálat után Chris Kavanagh játékvezető érvénytelenítette Callum Wilson találatát.

Botrány a Premier League-ben: a West Ham gólját nem adták meg az Arsenal ellen

Fokozódik a botrány a Premier League-ben

A szöglet után szerzett West Ham-gólt Chris Kavanagh játékvezető több mint négy percig elemezte a pálya széli monitoron, miután a VAR-szobából Darren England vizsgálatot javasolt. A döntés végül az lett, hogy Pablo Felipe szabálytalankodott David Rayával szemben a beadás pillanatában, ezért a bíró nem adta meg a találatot. Az Arsenal edzője, Mikel Arteta érthetően pozitívan fogadta az ítéletet, amely a szakértőket alaposan megosztotta: akadt, akit felháborított az eset, mások szerint jogos döntés született.

A West Hamnél csalódottak és mérgesek a történtek miatt, a klub hivatalos panaszt készül benyújtani a játékvezetői testülethez,

mert szerintük a döntés súlyosan befolyásolhatja a kiesés elleni harcot és a bajnoki cím sorsát is.

Óriási a felháborodás a West Hamnél

A West Ham vezetői szerint a hosszabbításban meghozott ítélet nem a következetességet sugallja, hiszen hasonló testi kontaktok rendszeresen büntetlenül maradnak a Premier League-ben. A West Hamnél nemcsak panaszt nyújtanak be a játékvezetői testülethez, hanem a bíró és a VAR közötti hangfelvételt is szeretnék megkapni, hogy pontosan megértsék, hogyan született meg a vitatott ítélet.

A mérkőzés után a West Ham csapatkapitánya, Jarrod Bowen is élesen bírálta a rendszert.

Megítélése szerint, ha egy szituációt percekig elemeznek, mindig találnak valamilyen apró szabálytalanságot. Bowen hangsúlyozta, hogy a szögleteknél természetes a fizikai kontakt, és szerinte a szurkolók sem ezért szeretik az angol futballt.