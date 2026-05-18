A Premier League vasárnapi zárómeccsén a Newcastle United hazai pályán 3-1-re legyőzte a West Ham Unitedet, amely ezzel gyakorlatilag kilátástalan helyzetbe került, és már kedden búcsúzhat az élvonaltól.

A kiesés szélére sodródott a Premier League-ben szereplő West Ham United

A tavaly Európa-ligát nyert, idén szintén a kiesés ellen menekülő Tottenham jelenleg két ponttal előzi meg a West Hamet, ráadásul egy meccsel kevesebbet is játszott. Nuno Espírito Santo 18. helyen álló együttese vasárnap a 14. Leeds United ellen lép pályára otthon, míg a Spurs kedden a Chelsea-hez látogat, majd a PL zárófordulójában az Evertont fogadja. Könnyen lehet azonban, hogy az utolsó fordulóban már nem lesz tétjük a találkozóknak, ugyanis ha a Tottenham legyőzi a Chelsea-t, akkor megpecsételődik a West Ham sorsa.

Komoly következménye lehet, ha a West Ham kiesik a Premier League-ből

Ha a West Ham a következő idényt a másodosztályban kezdi meg, az nemcsak sportszakmai problémákat jelenthet, hanem London számára komoly pénzügyi nehézségeket is. A klub ugyanis rendkívül kedvező szerződéssel használja a Londoni Stadiont, amelyet még a 2012-es olimpiai játékokra építettek. A stadion működtetésének jelentős részét közpénzből finanszírozzák, és ha a West Ham kiesne, a bevételek csökkenése miatt még nagyobb teher hárulna az adófizetőkre.

Sadiq Khan londoni polgármester szerint a helyzet annyira abszurd, hogy azoknak a londoni szurkolóknak is a West Ham bennmaradásáért kellene drukkolniuk, akik egyébként nem kedvelik a klubot. A politikus szerint a kiesés akár évi 2,5 millió font (1,04 milliárd forint) pluszköltséget is jelenthet a 9 millió lakosú városnak.

Ezért mondom azt minden londoninak, aki nem Spurs-szurkoló, hogy inkább a West Hamnek kellene szurkolniuk, mert az adófizetők fognak veszíteni, ha a West Ham kiesik

– mondta a politikus a BBC-nek adott interjújában.

A háttérben egy sokat kritizált stadionbérleti szerződés áll, amelyet még Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök idejében kötöttek. Ugyanis annak érdekében, hogy a stadion ne álljon üresen az olimpia után, a West Ham rendkívül kedvező feltételekkel kapta meg a közel 70 ezer fő befogadására alkalmas létesítményt. Khan szerint a West Ham „az évszázad üzletét” kötötte, miközben a város óriási veszteségeket kénytelen elkönyvelni.