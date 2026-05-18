Kilátástalan helyzetbe került a West Ham United. A londoni együttes már kedden kieshet a Premier League-ből, ami súlyos milliókba kerülhet az adófizetőknek.

A Premier League vasárnapi zárómeccsén a Newcastle United hazai pályán 3-1-re legyőzte a West Ham Unitedet, amely ezzel gyakorlatilag kilátástalan helyzetbe került, és már kedden búcsúzhat az élvonaltól.

A kiesés szélére sodródott a Premier League-ben szereplő West Ham United
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A tavaly Európa-ligát nyert, idén szintén a kiesés ellen menekülő Tottenham jelenleg két ponttal előzi meg a West Hamet, ráadásul egy meccsel kevesebbet is játszott. Nuno Espírito Santo 18. helyen álló együttese vasárnap a 14. Leeds United ellen lép pályára otthon, míg a Spurs kedden a Chelsea-hez látogat, majd a PL zárófordulójában az Evertont fogadja. Könnyen lehet azonban, hogy az utolsó fordulóban már nem lesz tétjük a találkozóknak, ugyanis ha a Tottenham legyőzi a Chelsea-t, akkor megpecsételődik a West Ham sorsa.

Komoly következménye lehet, ha a West Ham kiesik a Premier League-ből

Ha a West Ham a következő idényt a másodosztályban kezdi meg, az nemcsak sportszakmai problémákat jelenthet, hanem London számára komoly pénzügyi nehézségeket is. A klub ugyanis rendkívül kedvező szerződéssel használja a Londoni Stadiont, amelyet még a 2012-es olimpiai játékokra építettek. A stadion működtetésének jelentős részét közpénzből finanszírozzák, és ha a West Ham kiesne, a bevételek csökkenése miatt még nagyobb teher hárulna az adófizetőkre.

Sadiq Khan londoni polgármester szerint a helyzet annyira abszurd, hogy azoknak a londoni szurkolóknak is a West Ham bennmaradásáért kellene drukkolniuk, akik egyébként nem kedvelik a klubot. A politikus szerint a kiesés akár évi 2,5 millió font (1,04 milliárd forint) pluszköltséget is jelenthet a 9 millió lakosú városnak.

Ezért mondom azt minden londoninak, aki nem Spurs-szurkoló, hogy inkább a West Hamnek kellene szurkolniuk, mert az adófizetők fognak veszíteni, ha a West Ham kiesik

– mondta a politikus a BBC-nek adott interjújában.

General view of the London Stadium ahead of the Premier League match between West Ham United and Wolverhampton Wanderers in London, United Kingdom, on April 10, 2026. (Photo by Harvey Murphy/News Images/NurPhoto)
Évi 2.5 millió fontjába kerülhet a londoni adófizetőknek, ha a West Ham United kiesik az angol labdarúgó Premier League-ből
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A háttérben egy sokat kritizált stadionbérleti szerződés áll, amelyet még Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök idejében kötöttek. Ugyanis annak érdekében, hogy a stadion ne álljon üresen az olimpia után, a West Ham rendkívül kedvező feltételekkel kapta meg a közel 70 ezer fő befogadására alkalmas létesítményt. Khan szerint a West Ham „az évszázad üzletét” kötötte, miközben a város óriási veszteségeket kénytelen elkönyvelni.

A klubtulajdonosok ugyanakkor a szurkolók tiltakozása ellenére eladták a régi stadiont, a Boleyn Groundot, vagy ismertebb nevén Upton Parkot, ahol a csapat több mint egy évszázadon át játszott. A stadiont azóta lebontották, és lakóházakat építettek a helyére.

Közben a klub pénzügyi helyzete sem túl rózsás. A Guardian információi szerint a West Hamnél több kulcsjátékos távozása is napirenden van, a kieséssel pedig nagyjából 100 millió fonttal érhet kevesebbet a játékoskeret értéke.

