Mi lesz itt este, ha már délután gyújtogatnak a PSG-szurkolók a bazilikánál? – videó

Szombaton 18.00-kor kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője a budapesti Puskás Arénában. A címvédő PSG az Arsenallal csap össze, a párizsi szurkolók már délután meccshangulatba kerültek.
Arról már beszámoltunk az Origón, hogy az észak-londoni csapat szurkolói elképesztő hangulatban készülnek a nagy meccsre, elárasztották a Városligetet, ami szombat délutánra piros-fehérbe borult az Arsenal-szurkolóknak köszönhetően. A PSG fanatikusai sem tétlenkedtek ez idő alatt, a lenti felvételen az látható, ahogy énekelve, pirotechnikai eszközöket használva készülnek az összecsapásra.
A PSG szurkolói a bazilikánál csináltak műsort
Nem is csoda, hogy a budapesti szervezők több ezer rendőrt vezényeltek a főváros utcáira a szombati napra, rengeteg lezárás lesz a Bajnokok Ligája-döntője miatt, remélhetőleg komolyabb atrocitás nélkül sikerül majd lehozni a napot. Nem is elsősorban a mérkőzést, hanem az előtte és utána lévő ünneplést vagy éppen majd szomorkodást.
