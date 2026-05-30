Mi lesz itt este, ha már délután gyújtogatnak a PSG-szurkolók a bazilikánál? – videó

Arról már beszámoltunk az Origón, hogy az észak-londoni csapat szurkolói elképesztő hangulatban készülnek a nagy meccsre, elárasztották a Városligetet, ami szombat délutánra piros-fehérbe borult az Arsenal-szurkolóknak köszönhetően. A PSG fanatikusai sem tétlenkedtek ez idő alatt, a lenti felvételen az látható, ahogy énekelve, pirotechnikai eszközöket használva készülnek az összecsapásra.

A PSG-Arsenal meccsre rengeteg rendőrrel készült Budapest

A PSG szurkolói a bazilikánál csináltak műsort

Nem is csoda, hogy a budapesti szervezők több ezer rendőrt vezényeltek a főváros utcáira a szombati napra, rengeteg lezárás lesz a Bajnokok Ligája-döntője miatt, remélhetőleg komolyabb atrocitás nélkül sikerül majd lehozni a napot. Nem is elsősorban a mérkőzést, hanem az előtte és utána lévő ünneplést vagy éppen majd szomorkodást.