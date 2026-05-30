Óriási góllal vezet az Arsenal a PSG ellen öt perc után a BL-döntőben – ÉLŐ

Az UEFA labdarúgó Bajnokok Ligája sorozata a legfontosabb európai nemzetközi kupasorozat a sportágban. 2026-ban csak a foci-vb döntője lesz fontosabb meccs a szombati PSG-Arsenal finálénál, ahol a párizsi címvédőket szeretnék a londoni Ágyúsok legyőzni a csapat első BL-trófeájáért.

Azt már a meccs előtti felvezetőnkben megénekeltük, hogy szombat este hat órától Budapestre figyel az egész futballvilág. A Puskás Arénában rendezik a 2025/26-os szezon Bajnokok Ligája-döntőjét, melyben a címvédő Paris Saint-Germain csap össze az angol bajnok Arsenallal. A PSG-Arsenal BL-döntő igazi taktikai csemegének ígérkezik, ugyanis az idei sorozatban a francia csapat lőtte a legtöbb gólt, az észak-londoni együttes pedig a legkevesebbet kapta. Így az is előfordulhat, hogy a BL-döntő olyan lesz, mint amikor a megállíthatatlan erő találkozik a mozdíthatatlan tárggyal.

 

18:08
2026. május 30.
2026.05.30. 18:08


Mekkora góóól!!!!!

Atyavilág!!! Havertz mekkora gólt lőtt egy eladott labda után, máris vezet az Arsenal öt perc után a PSG ellen.

18:05
2026. május 30.
2026.05.30. 18:05


Óvatosan kezdtek a csapatok

Az első néhány perc az "ismerkedésről" szólt, egyelőre komoly helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani.

18:01
2026. május 30.
2026.05.30. 18:01


Elkezdődött a történelmi BL-döntő

Budapest első BL-döntője elkezdődött, a mérkőzésen a kezdőrúgást az Arsenal végezhette el.

17:56
2026. május 30.
2026.05.30. 17:56


Magyar világsztár a gyepen

György Ádám Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész adja éppen elő a Bajnokok Ligája himnuszát a Puskás Arénában.

17:50
2026. május 30.
2026.05.30. 17:50


Elkezdődött a show a Puskás Arénában

A mérkőzés előtt a színpadon a The Killers a gyepen.

17:43
2026. május 30.
2026.05.30. 17:43


A rendőrség óriási erőket mozgósított a BL-döntőre

A rendőrség hivatalos weboldalán, a police.hu-n tájékozódhat, hol és mikor kellett intézkednie a járőröknek. Ugyanakkor felhívják a figyelmet: „a szombati eseményekről a BRFK Facebook-oldalán adunk folyamatosan frissülő tájékoztatást”. Eseménydús volt a pénteki nap és az éjszakai is a rendőrök számára, több esetben is közbe kellett avatkozniuk. A döntő napjára, szombatra, a korábbinál is megnövekedett létszámmal készülnek a megfelelő biztonság érdekében.

A közösségi médiában folyamatos tájékoztatással igyekeznek elébe menni a nagyobb dugók és torlódások kialakulásának. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Puskás Arénában még egy munkaközpontot is felállított.

17:27
2026. május 30.
2026.05.30. 17:27


A BL-döntő jegyeiért milliókat kérnek a Puskás Arénánál

Az Origo Sport helyszíni tudósítója a PSG-szurkolók stadion felé tartó vonulása mellett több olyan embert is észrevett, akik „Ticket for sale” feliratú papírral közlekedtek a Puskás Aréna környékén. A francia drukkerek hömpölygő tömege, a dobok, a megafonok és a színes füstök mellett különös látványt nyújtottak azok, akik az utolsó pillanatban próbáltak túladni a belépőkön.

Megkérdeztük őket, mennyiért kínálják a jegyeket, a válasz pedig megdöbbentő volt: azt mondták, a belépőket 3000 és 7000 euró közötti összegért árulják attól függően, hová szeretnénk ülni. Ez a jelenlegi árfolyamon nagyjából 1,06 és 2,48 millió forint közötti összeget jelent.

17:25
2026. május 30.
2026.05.30. 17:25


Elképesztő a hangulat a Puskás Arénában

Már a kezdősípszó előtt óriási hangulatot varázsoltak a PSG és az Arsenal szurkolói a Puskás Arénában, ahol természetesen telt ház mellett rendezik meg a Bajnokok Ligája-döntőt szombaton este.

