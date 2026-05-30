Óriási góllal vezet az Arsenal a PSG ellen öt perc után a BL-döntőben – ÉLŐ

Azt már a meccs előtti felvezetőnkben megénekeltük, hogy szombat este hat órától Budapestre figyel az egész futballvilág. A Puskás Arénában rendezik a 2025/26-os szezon Bajnokok Ligája-döntőjét, melyben a címvédő Paris Saint-Germain csap össze az angol bajnok Arsenallal. A PSG-Arsenal BL-döntő igazi taktikai csemegének ígérkezik, ugyanis az idei sorozatban a francia csapat lőtte a legtöbb gólt, az észak-londoni együttes pedig a legkevesebbet kapta. Így az is előfordulhat, hogy a BL-döntő olyan lesz, mint amikor a megállíthatatlan erő találkozik a mozdíthatatlan tárggyal.
Mekkora góóól!!!!!
Atyavilág!!! Havertz mekkora gólt lőtt egy eladott labda után, máris vezet az Arsenal öt perc után a PSG ellen.
Óvatosan kezdtek a csapatok
Az első néhány perc az "ismerkedésről" szólt, egyelőre komoly helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani.
Elkezdődött a történelmi BL-döntő
Budapest első BL-döntője elkezdődött, a mérkőzésen a kezdőrúgást az Arsenal végezhette el.
Magyar világsztár a gyepen
György Ádám Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész adja éppen elő a Bajnokok Ligája himnuszát a Puskás Arénában.
Elkezdődött a show a Puskás Arénában
A mérkőzés előtt a színpadon a The Killers a gyepen.
A rendőrség óriási erőket mozgósított a BL-döntőre
A rendőrség hivatalos weboldalán, a police.hu-n tájékozódhat, hol és mikor kellett intézkednie a járőröknek. Ugyanakkor felhívják a figyelmet: „a szombati eseményekről a BRFK Facebook-oldalán adunk folyamatosan frissülő tájékoztatást”. Eseménydús volt a pénteki nap és az éjszakai is a rendőrök számára, több esetben is közbe kellett avatkozniuk. A döntő napjára, szombatra, a korábbinál is megnövekedett létszámmal készülnek a megfelelő biztonság érdekében.
A közösségi médiában folyamatos tájékoztatással igyekeznek elébe menni a nagyobb dugók és torlódások kialakulásának. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Puskás Arénában még egy munkaközpontot is felállított.
A BL-döntő jegyeiért milliókat kérnek a Puskás Arénánál
Az Origo Sport helyszíni tudósítója a PSG-szurkolók stadion felé tartó vonulása mellett több olyan embert is észrevett, akik „Ticket for sale” feliratú papírral közlekedtek a Puskás Aréna környékén. A francia drukkerek hömpölygő tömege, a dobok, a megafonok és a színes füstök mellett különös látványt nyújtottak azok, akik az utolsó pillanatban próbáltak túladni a belépőkön.
Megkérdeztük őket, mennyiért kínálják a jegyeket, a válasz pedig megdöbbentő volt: azt mondták, a belépőket 3000 és 7000 euró közötti összegért árulják attól függően, hová szeretnénk ülni. Ez a jelenlegi árfolyamon nagyjából 1,06 és 2,48 millió forint közötti összeget jelent.
Elképesztő a hangulat a Puskás Arénában
Már a kezdősípszó előtt óriási hangulatot varázsoltak a PSG és az Arsenal szurkolói a Puskás Arénában, ahol természetesen telt ház mellett rendezik meg a Bajnokok Ligája-döntőt szombaton este.