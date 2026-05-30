Óriási góllal vezet az Arsenal a PSG ellen öt perc után a BL-döntőben – ÉLŐ

A rendőrség hivatalos weboldalán, a police.hu-n tájékozódhat, hol és mikor kellett intézkednie a járőröknek. Ugyanakkor felhívják a figyelmet: „a szombati eseményekről a BRFK Facebook-oldalán adunk folyamatosan frissülő tájékoztatást”. Eseménydús volt a pénteki nap és az éjszakai is a rendőrök számára, több esetben is közbe kellett avatkozniuk. A döntő napjára, szombatra, a korábbinál is megnövekedett létszámmal készülnek a megfelelő biztonság érdekében.

A közösségi médiában folyamatos tájékoztatással igyekeznek elébe menni a nagyobb dugók és torlódások kialakulásának. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Puskás Arénában még egy munkaközpontot is felállított.