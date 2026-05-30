A második félidő közepéig vezetett az Arsenal a budapesti döntőben, de mégsem emelhette magasba a trófeát. A PSG-Arsenal meccsen a párizsiak egyenlítettek, a folytatásban pedig már nem esett gól. A hosszabbítás után jöhettek a tizenegyesek, a londoniak védőjét minden bizonnyal hosszú ideig kísérti majd, hogy a kaput sem találta el.
Lelátóra lőtt büntető Budapesten a PSG-Arsenal döntőben
A mindent eldöntő, utolsó büntetőhöz az Arsenal védője, Gabriel Magalhaes állt oda. A BL-döntőben - és egyébként az egész idényben - kiválóan szereplő brazil válogatott bekk 13 tisztázást, blokkolt lövéseket, megnyert fejpárbajokat és többek között 80 százalékos passzpontosságot produkált. A végső lövés előtt nem látszott nagy aggodalom Gabriel arcán, inkább azt lehetett leolvasni, hogy nagyon koncentrál a pontos kivitelezésre.
A Paris Saint-Germain kapusa, Matvej Szafonov érezte az irányt és jó oldalt választott. Az Arsenal védője azonban megemelte a labdát, ami végül elkerülte a kaput és a lelátóra szállt.
Az elhibázott büntető után hatalmas ünneplés kezdődött: a párizsiak a Bajnokok Ligája modern, 1992 óta íródó történelmében a Real Madrid után először tudtak címet védeni a legrangosabb európai kupasorozatban.
Terry-párhuzam?
Gabriel kihagyott büntetője kísértetiesen hasonló, drámai szituációban történt, mint 18 éve John Terryé, a 2008-as moszkvai döntőben. Akkor a Chelsea védője állt oda, hogy eldöntse a találkozót. A szakadó esőben azonban megcsúszott, lövése a kapufán csattant, a Manchester United pedig később megnyerte a Bajnokok Ligáját.
Az Arsenal játékosa életben tarthatta volna csapatát, de nem tudott betalálni. Mindkét belső védő csapata abszolút kulcsembere és vezére volt a döntőig vezető úton, és a fináléban is. A sors furcsa fintora, hogy éppen az ő lábukban maradt a győzelem.
Bajnokok Ligája, döntő:
Paris Saint-German – Arsenal (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző
v.: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
Arsenal: Raya – Mosquera (J., Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
gól: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)