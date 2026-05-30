Nem akármilyen mérkőzést játszott az angol és a francia bajnok egymás ellen a Bajnokok Ligája döntőjében. A PSG-Arsenal szuperrangadót végül 120 percnyi játék és a tizenegyesek után a címvédő párizsi csapat nyerte meg. A Puskás Arénában remek hangulat és profi rendezés várta a résztvevőket, azonban a mérkőzés után előkerült egy felvétel, amelyen elsőre úgy tűnik, egy meg nem adott tizenegyes látható.

A PSG-Arsenal döntő végén az előbbi ünnepelhetett

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A PSG-Arsenal meccs előbb is eldőlhetett volna?

Ahogy a lenti X-bejegyzés írója is megjegyezte: "Még mindig őrültségnek tartom, hogy a VAR nem adta meg Saka kezezését." Ha többször is megnézzük a felvételt, akkor is úgy tűnik, hogy ezt a videobíró szobájában akár alaposabban is kivesézhették volna. A lényegen azonban a végén nem változtatott a történet, mert a PSG nyert, igaz, a ráadás és az idegőrlő tizenegyesek után tette meg mindezt.