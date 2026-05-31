120 percnyi tömör dráma volt ez a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája finálé. A PSG-Arsenal csata a rendes játékidőben egy-egy gólt hozott, majd jöhetett a 2x15 perces hosszabbítás, amelyben még mindig nem bírtak egymással a csapatok. Ezek után nem maradt más, mint az idegek háborúja, azaz a tizenegyes lövések. Itt sem fukarkodtak a futballisták az izgalmakkal, mindkét oldalon egy-egy hiba volt, így jöhetett az utolsó, ötödik sorozat, amely során a PSG nem hibázott, az Arsenalból pedig jöhetett Gabriel...

A PSG-Arsenal döntő után az érzelmeké volt a főszerep

Nincs egy perc sem a lenti felvétel, de érdemes végig nézni, ahogy Gabriel elhibázott tizenegyese után miképp reagálnak az Arsenal szurkolói, akik realizálták, hogy 20 év után sem lesz BL-győztes a kedvenc csapatuk.