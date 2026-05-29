A Paris Saint-Germain legnagyobb sztárját nem változtatta meg az Aranylabda megnyerése. Ousmane Dembélé, a PSG sztárjátékosa a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt elmondta, történelmi győzelemre készül a francia csapata, ezért viszont minden bizonnyal jobban meg kell majd szenvedni, mint tavaly az olasz Internazionale elleni fináléban. A csapatkapitány Marquinhos az angol bajnok Arsenal erősségeiről beszélt, és elmondta, mi volt a PSG legnagyobb fegyvere az idei szezonban.

A szombat esti budapesti Bajnokok Ligája-döntőben a címvédő Paris Saint-Germain találkozik az angol bajnok Arsenal csapatával. A Puskás Arénában rendezett mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a PSG csapatkapitánya, Marquinhos, valamint az aranylabdás Ousmane Dembélé vett rész párizsi részről.

Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele plays the ball during a MD-1 training session of his players on May 29, 2026, the eve of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal at the Puskas Arena in Budapest. Paris Saint-Germain (PSG) face Arsenal in the UEFA Champions League final football match on May 30, 2026 in Budapest. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Az aranylabdás Ousmane Dembélé a Puskás Arénában
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az aranylabdás francia támadót elsőként arról kérdezték, mit gondol az Arsenal stílusáról és a szombati döntőről.

„Fantasztikus csapat, megnyerték a Premier League-et, és a BL-csoportmeccseken is szenzációsan játszottak. Megérdemlik, hogy itt legyenek. Kiemelkedő csapat, remekül védekeznek, életveszélyesek a pontrúgásaik is. Négy-öt éve fantasztikusan játszanak és remek edzőjük is van” – vélekedett a 29 éves világbajnok támadó.

A PSG sztárjai rendkívül éhesek a Bajnokok Ligája-döntő előtt

Az előző szezonban Dembélé a Paris Saint-Germain legjobbja volt, így az idény végén megnyerte a France Football Aranylabda-díját, ami azonban fikarcnyit sem változtatott a mentalitásán.

„Nem változott semmi. Ugyanúgy játszom, továbbra is az vagyok, aki voltam. Nagyobb felelősség van a vállamon, de így van ez, amióta a PSG-be érkeztem. Csak jól akarok játszani minden meccsen. Továbbra is megvan az étvágyam, haza akarom vinni a trófeát. Az emberek hajlamosak az egyéni díjakról beszélni, de ez egy csapatjáték. Az a lényeg, hogy együtt nyerjünk” – folytatta a francia támadó, aki hangsúlyozta, a döntőben semmit sem számít, hogy a Paris Saint-Germain címvédőként érkezik.

„Mindig döntőt akarunk játszani, tavaly nyertünk, így történelmi éjszaka kerekedett Párizsban. Augusztusban viszont a nulláról indultunk. Trófeákat akarunk nyerni, nem a babérjainkon ülni. Újra történelmet akarunk írni, de nem lesz egyszerű, mert a másik oldalon is fantasztikus csapat van” – mondta Dembélé, aki a finálé előtt sérülést szenvedett, biztosította a szurkolókat, hogy már teljesen egészséges a vádlija, mert volt két hete kipihennie magát.

A Paris Saint-Germainnek és az Arsenalnak is rendkívül megterhelő szezonja van. Sokak szerint az dönthet, melyik csapat tud frissebben kiállni a szombat esti mérkőzésre.

„Nagyon fárasztó szezon volt. Tavaly július végén fejeztük be a klubvilágbajnokság miatt. Most kicsit többet tudtunk pihenni a döntő előtt, kaptunk pár szabadnapot, hogy lekerüljön a teher a csapatról. A szakmai stáb mindent megtett azért, hogy a lehető legkipihentebben lépjünk pályára” – tette hozzá a világbajnok támadó, aki minden bizonnyal kezdeni fog az Arsenal elleni BL-döntőben.

Dembélé után a PSG csapatkapitánya, a brazil Marquinhos osztotta meg gondolatait a sajtó képviselővel.

„Nagyon fontos, hogy motiváltak maradjunk, és ott legyen az izgalom a gyomrunkban, mint tavaly. Ezért dolgoztunk egész évben, mindent bele fogunk adni holnap. Ha egyszer megérzed a győzelem ízét, újra akarod élni. Még élénken él bennem a tavalyi finálé, úgyhogy nagyon motiváltak vagyunk. Talán még éhesebbek vagyunk, mert már tudjuk, milyen íze van a sikernek” – mondta a 32 éves brazil védő, aki úgy érzi, egy futballistának az ilyen meccsek miatt érdemes élnie.

A PSG csapatkapitánya, Marquinhos az Arsenalt dicsérte Budapesten
A PSG csapatkapitánya, Marquinhos szerint mindent bele fognak adni az Arsenal ellen
Fotó: FRANCK FIFE / POOL

„Emberek vagyunk, futballisták, ezek a legfontosabb pillanatok az életünkben. Ezt a nyomást kezelnünk kell. Semmi nem változott tavaly óta, ezért vagyunk most megint itt” – folytatta a PSG csapatkapitánya, aki hangsúlyozta, hogy a vezetőedző Luis Enriquének óriási szerepe van a csapat sikerében.

Amióta ide érkezett, megmutatta, hogy olyan edző, aki nem csak a stratégiát dolgozza ki, hanem átülteti a filozófiáját az egész csapatra. Így lehet igazán meggyőzni a játékosokat. Nem csak szlogeneket puffogtat, hanem érti a játékosokat is. Nagyon jól menedzselte ezt a szezont. Rendkívül magas szinten lévő edző, remélem, sokáig marad még”- mondta.

Az Arsenal a világ egyik legveszélyesebb csapata állított labdában. Az észak-londoni együttes az idei Premier League-szezonban 18 gólt lőtt szabadrúgások és szögletek után.

„Játszottunk velük tavaly is, tudjuk mik az erősségeik. Nehéz ellenük játszani, de nem lehet előre látni a döntő pillanatokat. Legyőztük a Chelsea-t, a Liverpoolt, a Bayernt. Mindegyik csapat ellen nagyon sokat kellett dolgoznunk. De mindig adaptálódni tudtunk a körülményekhez. Az ördög a részletekben rejlik, és mi mindenre felkészültünk” – árulta el a Paris Saint-Germain nagy titkát a brazil csapatkapitány.

