A szombat esti budapesti Bajnokok Ligája-döntőben a címvédő Paris Saint-Germain találkozik az angol bajnok Arsenal csapatával. A Puskás Arénában rendezett mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a PSG csapatkapitánya, Marquinhos, valamint az aranylabdás Ousmane Dembélé vett rész párizsi részről.

Az aranylabdás Ousmane Dembélé a Puskás Arénában

Az aranylabdás francia támadót elsőként arról kérdezték, mit gondol az Arsenal stílusáról és a szombati döntőről.

„Fantasztikus csapat, megnyerték a Premier League-et, és a BL-csoportmeccseken is szenzációsan játszottak. Megérdemlik, hogy itt legyenek. Kiemelkedő csapat, remekül védekeznek, életveszélyesek a pontrúgásaik is. Négy-öt éve fantasztikusan játszanak és remek edzőjük is van” – vélekedett a 29 éves világbajnok támadó.

A PSG sztárjai rendkívül éhesek a Bajnokok Ligája-döntő előtt

Az előző szezonban Dembélé a Paris Saint-Germain legjobbja volt, így az idény végén megnyerte a France Football Aranylabda-díját, ami azonban fikarcnyit sem változtatott a mentalitásán.

„Nem változott semmi. Ugyanúgy játszom, továbbra is az vagyok, aki voltam. Nagyobb felelősség van a vállamon, de így van ez, amióta a PSG-be érkeztem. Csak jól akarok játszani minden meccsen. Továbbra is megvan az étvágyam, haza akarom vinni a trófeát. Az emberek hajlamosak az egyéni díjakról beszélni, de ez egy csapatjáték. Az a lényeg, hogy együtt nyerjünk” – folytatta a francia támadó, aki hangsúlyozta, a döntőben semmit sem számít, hogy a Paris Saint-Germain címvédőként érkezik.

„Mindig döntőt akarunk játszani, tavaly nyertünk, így történelmi éjszaka kerekedett Párizsban. Augusztusban viszont a nulláról indultunk. Trófeákat akarunk nyerni, nem a babérjainkon ülni. Újra történelmet akarunk írni, de nem lesz egyszerű, mert a másik oldalon is fantasztikus csapat van” – mondta Dembélé, aki a finálé előtt sérülést szenvedett, biztosította a szurkolókat, hogy már teljesen egészséges a vádlija, mert volt két hete kipihennie magát.

A Paris Saint-Germainnek és az Arsenalnak is rendkívül megterhelő szezonja van. Sokak szerint az dönthet, melyik csapat tud frissebben kiállni a szombat esti mérkőzésre.