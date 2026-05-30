Hatalmas volt a készültség. Sok embert vezényelt a helyszínre a Budapesti Rendőr-főkapitányság, és az Országos Mentőszolgálat is. A PSG-Arsenal meccs előtt a rendőröknek még egy rollerbaleset sérültjét is keresniük kellett, aztán a Puskás Arénában rendezett Bajnokok Ligája-döntő során is közbe kellett avatkozniuk. A budapesti döntőben még a lépcsőröl is leesett egy szurkoló.

Legurult a lelátóról egy szurkoló a PSG-Arsenal meccsen

A mérkőzés alatt a stadionban, vélhetően rosszul lett egy szurkoló, aki legurult a lépcsőn.

Győrfi Pál elmondta, hogy a mentőszolgálat munkatársai mintegy negyven embernek nyújtottak segítséget a Puskás Arénában a döntő ideje alatt. Rosszulléteket és kisebb sérüléseket láttak el, rendkívüli eset a mérkőzés ideje alatt nem történt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság viszont közölte, hogy a stadionban egy PSG-szurkoló leesett a lépcsőn és megsérült, őt is a mentők látták el.

A rendőrség tájékoztatása a BRFK Facebook-oldalán folyamatosan zajlik. Az oktogonnál még egy lengyel zsebtolvajt is sikerült elfogniuk. Beszámoltak arról is, hogy a Kálvin téren többen összeszólalkoztak, valaki betörte az ajtó üvegét, ezért ismeretlen tettes ellen indult eljárás.