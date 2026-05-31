Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Luis Enriquét szombat este óta a Pep Guardiolával és Zinédine Zidane-nal kell egy lapon említeni. Miután a címvédő Paris Saint-Germain drámai 11-es párbajban megnyerte a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt, a francia csapat spanyol edzője csatlakozott a háromszoros BL-győztes szakemberekhez. A díjátadót követő ünneplés után Luis Enrique, a PSG edzője kijelentette, hogy csapat megérdemelt győzelmet aratott, mellette pedig oda is szúrt egy kicsit az Arsenalnak.

A budapesti BL-döntő nem is alakulhatott volna jobban az Arsenal szempontjából. Mikel Arteta együttese már a hatodik percben megszerezte a vezetést, innentől kezdve az Arsenal már csak az előnye megtartására koncentrált és zártan védekezett a PSG ellen. 

A PSG megvédte a címét a Bajnokok Ligájában
A PSG megvédte a címét a Bajnokok Ligájában
Fotó: Giacomo Cosua/NurPhoto via AFP

A folytatásban az angol bajnok lemondott a labdáról, a Paris Saint-Germain pedig a 65. percben egyenlített az aranylabdás Ousmane Dembélé büntetőjével, amit jogosan ítéltek meg a párizsi csapatnak. 

A PSG edzője odaszúrt az Arsenalnak a BL-döntő után

Ezt követően is a PSG uralta a mérkőzést, de újabb gólt már nem tudott lőni a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban sem, így jöhetett a tizenegyespárbaj, amit végül 4-3-ra megnyert a francia csapat. 

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő megnyerésével a Paris Saint-Germain olyat tett, amire korábban csak a Real Madrid volt képes – megvédte a címét a legrangosabb európai kupasorozatban. A mérkőzés követő sajtótájékoztatón Luis Enrique, a Paris Saint-Germain edzője méltatta csapata teljesítményét, mellette pedig odaszúrt az Arsenalnak a játékstílusa miatt.

Paris Saint-Germain manager Luis Enrique celebrates winning the UEFA Champions League following his team's victory over Arsenal at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on May 30, 2026. (Photo by Giacomo Cosua/NurPhoto) (Photo by Giacomo Cosua / NurPhoto via AFP)
Luis Enrique csodacsapatot csinált a Paris Saint-Germainből
Fotó: Giacomo Cosua/NurPhoto via AFP

„Miután az Arsenal betalált, azonnal visszahúzódott, és szinte minden játékosával védekeztek a labda mögött. Felhagytak a kockázatvállalással, nem támadtak le magasan, és elsősorban az előnyük megőrzésére koncentráltak. Jól látható volt a különbség a Bayern München elleni mérkőzésünkhöz képest. A Bayern ellen mindenhol voltak üres területek. Nyílt volt a játék, voltak átmenetek, és szabadon támadhattunk. Ma este azonban más volt a helyzet. Valahányszor eljutottunk a támadóharmadba, mindenhol védőkbe ütköztünk. Olyan érzés volt, mintha az Arsenal tíz játékossal védte volna a saját tizenhatosát. Nem kritizálom őket – ez egy döntő volt, és minden csapat maga választja meg a saját megközelítését. De amikor egy csapat a mérkőzés nagy részében az előnyét próbálja őrizni, sokkal nehezebb tiszta helyzeteket kialakítani” – értékelt a spanyol szakember, aki hangsúlyozta, hogy a bekapott gól után is hittek magukban és végül sikerült egyenlíteniük. 

Ha az Arsenal nyíltabban futballozott volna, szerintem mindenki tudja, hogy a mérkőzés teljesen másképp alakult volna”

– szúrt oda az észak-londoni csapatnak az 56 éves szakember. 

Luis Enriquének személyesen is különleges volt a PSG újabb sikere. A spanyol szakember korábban már a Barcelonával is BL-t nyert 2015-ben, a Paris Saint-Germain edzőjeként pedig kétszer diadalmaskodott, így Pep Guardiola és Zinédine Zidane mellett már ő is háromszor emelhette magasba a Bajnokok Ligája-trófeát.

„A tizenegyeseknél kockáztatnom kellett, a srácok döntöttek a sorrendről. Tudtuk, hogy nehéz helyzetbe hozhatjuk ezzel a sorrenddel az ellenfelet. Mindenki higgadt maradt ebben a nehéz helyzetben” – mondta a spanyol edző, aki az újabb BL-győzelmével történelmi tettet vitt véghez. 

A Paris Saint-Germain ugyanis mindössze a harmadik csapat, amely egymást követő két szezonban is megnyerte hazája bajnokságát, mellette pedig a Bajnokok Ligája-trófeát. Korábban erre csak a Real Madrid (1956/57 és 1957/58) és az Ajax (1971/72 és 1972/73) volt képes.

Vannak még céljaink, de majd akkor gondolunk ezekre, ha jön az ősz. Történelmet írtunk, ami nagyon nehéz volt. A srácok most mehetnek kifacsarva a világbajnokságra, a stábnak pedig jöhet a pihenés. Örülök a címvédésnek, és beszélhetünk akár sorozatban a harmadik BL-trófeáról is. Örülünk, hogy ilyen céljaink vannak, mert a klub és a szurkolók megérdemlik ezt” 

– tette hozzá Luis Enrique.

PSG supporters wave a large flag (C) from the stands with an image of Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique before the the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Luis Enriquét imádják a párizsi szurkolók
Fotó: Franck Fife/AFP

A Bajnokok Ligája 1992-es indulása óta eddig csak a Real Madrid tudta megvédeni a címét. A Királyi Gárda Zinédine Zidane vezetésével 2016 és 2018 között három egymást követő idényben is megnyerte a sorozatot. 

  • kapcsolódó cikkek:
Döbbenet a Puskás Arénában: a BL-döntőhöz riasztották a mentőket
Ezzel a tizenegyessel törtek össze az Arsenal BL-döntős álmai — videó
Hihetetlen felvétel került el a PSG-Arsenal BL-döntőről, csalás történt? – videó
Brutális büntetőpárbaj döntötte el a budapesti BL-döntőt
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!