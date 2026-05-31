A budapesti BL-döntő nem is alakulhatott volna jobban az Arsenal szempontjából. Mikel Arteta együttese már a hatodik percben megszerezte a vezetést, innentől kezdve az Arsenal már csak az előnye megtartására koncentrált és zártan védekezett a PSG ellen.

A PSG megvédte a címét a Bajnokok Ligájában

Fotó: Giacomo Cosua/NurPhoto via AFP

A folytatásban az angol bajnok lemondott a labdáról, a Paris Saint-Germain pedig a 65. percben egyenlített az aranylabdás Ousmane Dembélé büntetőjével, amit jogosan ítéltek meg a párizsi csapatnak.

A PSG edzője odaszúrt az Arsenalnak a BL-döntő után

Ezt követően is a PSG uralta a mérkőzést, de újabb gólt már nem tudott lőni a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban sem, így jöhetett a tizenegyespárbaj, amit végül 4-3-ra megnyert a francia csapat.

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő megnyerésével a Paris Saint-Germain olyat tett, amire korábban csak a Real Madrid volt képes – megvédte a címét a legrangosabb európai kupasorozatban. A mérkőzés követő sajtótájékoztatón Luis Enrique, a Paris Saint-Germain edzője méltatta csapata teljesítményét, mellette pedig odaszúrt az Arsenalnak a játékstílusa miatt.

Luis Enrique csodacsapatot csinált a Paris Saint-Germainből

„Miután az Arsenal betalált, azonnal visszahúzódott, és szinte minden játékosával védekeztek a labda mögött. Felhagytak a kockázatvállalással, nem támadtak le magasan, és elsősorban az előnyük megőrzésére koncentráltak. Jól látható volt a különbség a Bayern München elleni mérkőzésünkhöz képest. A Bayern ellen mindenhol voltak üres területek. Nyílt volt a játék, voltak átmenetek, és szabadon támadhattunk. Ma este azonban más volt a helyzet. Valahányszor eljutottunk a támadóharmadba, mindenhol védőkbe ütköztünk. Olyan érzés volt, mintha az Arsenal tíz játékossal védte volna a saját tizenhatosát. Nem kritizálom őket – ez egy döntő volt, és minden csapat maga választja meg a saját megközelítését. De amikor egy csapat a mérkőzés nagy részében az előnyét próbálja őrizni, sokkal nehezebb tiszta helyzeteket kialakítani” – értékelt a spanyol szakember, aki hangsúlyozta, hogy a bekapott gól után is hittek magukban és végül sikerült egyenlíteniük.

Ha az Arsenal nyíltabban futballozott volna, szerintem mindenki tudja, hogy a mérkőzés teljesen másképp alakult volna”

– szúrt oda az észak-londoni csapatnak az 56 éves szakember.