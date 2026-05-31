A brazil futball két világbajnok klasszisa, Cafu és Roberto Carlos szintén feltűnt a Puskás Arénában, ahogy Rio Ferdinand, Edwin van der Sar és Rafael Benítez is. A spanyol edző neve örökre összeforrt a 2005-ös isztambuli csodával, amikor a Liverpool háromgólos hátrányból állt fel az AC Milan ellen, majd tizenegyesekkel megnyerte a Bajnokok Ligáját.

Beckham, Jokic, Henry és a futball nagy nevei

A budapesti BL-döntő egyik legismertebb vendége David Beckham volt, aki korábban a Manchester Unitedben, a Real Madridban és a PSG-ben is játszott, így több szálon is kötődött az estéhez. A stadionban feltűnt Nikola Jokic NBA-sztár is, akiről videó is készült.

A budapesti döntőnek ráadásul volt egy különleges Puskás-szála is: a külföldi sajtó Puskás Ferenc dédunokáját, Ane Puskást is kiszúrta a stadionban. A legendás magyar futballista nevét viselő arénában ez különösen erős pillanat volt, hiszen a BL-döntő így nemcsak a jelen futballsztárjairól, hanem a magyar futballtörténelem egyik legnagyobb alakjáról is szólt.

A lelátón a futballmúlt nagy alakjai közül Ruud Gullit és Michael Ballack jelenlétéről is beszéltek, de nyilvánvalóan bármeddig lehetne sorolni a hírességek névsorát.

Safonov felesége is a lelátón volt

A PSG oldaláról sem csak a pályán akadtak érdekes szereplők. A galériában Matvej Safonov felesége, Marina Kondratyuk is látható, aki az elmúlt napokban különös történet miatt került a figyelem középpontjába.