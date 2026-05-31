A PSG-Arsenal döntő eleve óriási jelentőségű esemény volt: a Bajnokok Ligája fináléja önmagában is a klubfutball csúcsa, Budapesten pedig különleges ünneppé változott a futballest. A Puskás Aréna környéke már órákkal a kezdés előtt megtelt szurkolókkal, a stadionban pedig igazi döntős hangulat fogadta a csapatokat.
PSG-Arsenal: Budapest történelmi futballestéje világsztárokkal
A meccs azonban nemcsak a pályán volt látványos, hanem a lelátón is. A budapesti finálén olyan nevek tűntek fel, akik önmagukban is egy-egy korszakot jelentenek a futballban. Ott volt Arsene Wenger, az Arsenal korábbi legendás menedzsere, Thierry Henry, Robert Pires és Gilberto Silva, vagyis az észak-londoni klub aranykorának több ikonja is.
A brazil futball két világbajnok klasszisa, Cafu és Roberto Carlos szintén feltűnt a Puskás Arénában, ahogy Rio Ferdinand, Edwin van der Sar és Rafael Benítez is. A spanyol edző neve örökre összeforrt a 2005-ös isztambuli csodával, amikor a Liverpool háromgólos hátrányból állt fel az AC Milan ellen, majd tizenegyesekkel megnyerte a Bajnokok Ligáját.
Beckham, Jokic, Henry és a futball nagy nevei
A budapesti BL-döntő egyik legismertebb vendége David Beckham volt, aki korábban a Manchester Unitedben, a Real Madridban és a PSG-ben is játszott, így több szálon is kötődött az estéhez. A stadionban feltűnt Nikola Jokic NBA-sztár is, akiről videó is készült.
A budapesti döntőnek ráadásul volt egy különleges Puskás-szála is: a külföldi sajtó Puskás Ferenc dédunokáját, Ane Puskást is kiszúrta a stadionban. A legendás magyar futballista nevét viselő arénában ez különösen erős pillanat volt, hiszen a BL-döntő így nemcsak a jelen futballsztárjairól, hanem a magyar futballtörténelem egyik legnagyobb alakjáról is szólt.
A lelátón a futballmúlt nagy alakjai közül Ruud Gullit és Michael Ballack jelenlétéről is beszéltek, de nyilvánvalóan bármeddig lehetne sorolni a hírességek névsorát.
Safonov felesége is a lelátón volt
A PSG oldaláról sem csak a pályán akadtak érdekes szereplők. A galériában Matvej Safonov felesége, Marina Kondratyuk is látható, aki az elmúlt napokban különös történet miatt került a figyelem középpontjába.
A PSG kapusának felesége, aki modellként és digitális tartalomkészítőként is ismert, humoros reakcióval került be a nemzetközi sportsajtóba, miután egy felnőttfilmes nyilvánosan ajánlatot tett a férjének. A sztori hamar körbejárta a sajtót, így Safonovék körül a döntő előtt is volt némi bulváros felhajtás.