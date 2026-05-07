Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy szerdán este a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján elmaradt a gólfesztivál, és a Bayern München a meccs végén 1-1-re mentette a találkozót. Összességében ezzel sem lettek beljebb a házigazdák, mert 6-5-ös eredménnyel a PSG megkísérelheti a címvédést a Puskás Arénában.

A PSG gólját Dembélé szerezte a Bayern München ellen

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A PSG már a harmadik percben betalált a bajoroknak

A PSG szerdán este visszatért abba a stadionba, ahol a tavalyi szezonban először nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és nem kellett sokáig várniuk a bajorok elleni, idegenbeli gólra. Egy gyönyörű kombináció a bal oldalon azt eredményezte, hogy Fabián Ruiz remek passzt adott Khvicha Kvaratskhelia mögé, aki elindult a labda után. A grúz játékos visszapasszolta a labdát Dembélének, aki elsőre a kapu tetejébe lőtt.

Így még biztosan nem látta a PSG gólját

Fotó: X/Opta

Kvaratskhelia gólpasszával az első játékos lett a Bajnokok Ligája történetében, aki ugyanazon szezonban hét egymást követő kieséses szakaszbeli mérkőzésen gólt szerzett vagy gólpasszt adott. Rajta kívül három olyan focista van, aki ugyanezt hat egymást követő mérkőzésen megtette: Kaka (2006-07-ben a Milánnál), Edin Dzeko (2017-18-ban a Rómánál) és Dembélé (2024-25-ben a PSG-nél).



