Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

Sorozatgyilkos szedheti áldozatait a népszerű üdülővárosban – három holttestet találtak

A budapesti Bajnokok Ligája-döntőjében a Paris Saint-Germain megvédte a címét, miután drámai csatában, tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt. A PSG győzelme után hatalmas ünneplés indult Párizsban, ám a francia fővárosban gyorsan elszabadult a pokol, a hatóságok pedig több száz embert előállítottak rendbontás miatt.

Elképesztő izgalmakat hozott a budapesti BL-döntő, amely végén a címvédő PSG örülhetett. Az 1-1-es rendes játékidő után a kétszer 15 perces hosszabbításban sem dőlt el a finálé, azonban a tizenegyeseknél az Arsenal két játékosa, Eberechi Eze és Gabriel is hibázott, így a párizsiak nyerték a Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét. 

Tensions between police and fans during PSG s celebration against Arsenal in the Champions League final in Paris in Ile de France region of France on May 30 2026. (Photo by Basile Dubouis / Hans Lucas via AFP)
Rendőrökkel csaptak össze a PSG szurkolói Párizsban
Fotó: BASILE DUBOUIS / Hans Lucas

A PSG szurkolói összecsaptak a rendőrökkel

A mérkőzés után több tízezer szurkoló lepte el a francia főváros utcáit, az ünneplést azonban gyorsan felváltották a zavargások és az utcai harcok. A Champs-Élysées környékén hatalmas tömeg gyűlt össze, miközben a rendőrök könnygázt vetettek be a randalírozó huligánok ellen. Több helyen autókat gyújtottak fel, üzleteket, buszmegállókat rongáltak meg, és a beszámolók szerint még egy rendőrőrs megtámadásával is próbálkoztak. A zavargások során egy rendőr megsérült. 

A rendőrség már a mérkőzés előtt is készült a balhéra. Több ezer egyenruhást vezényeltek a város különböző pontjaira, mivel tavaly, a PSG első BL-sikere után is súlyos zavargások törtek ki Franciaországban. Akkor több mint 500 embert tartóztattak le, és halálos áldozatai is voltak az ünneplésnek.

A közösségi médiát gyorsan ellepték a botrányos jelentekről készült felvételek. Az egyik videón látható, amint a tömeg vadul rugdosott egy közlekedési lámpát, azzal a szándékkal, hogy kidöntsék a helyéről, de szintén megbotránkoztató, hogy egy autó ablakát úgy törték be, hogy közben benne ültek az utasok.

A francia belügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a történteket, miközben jelezte, csak éjfélig több mint 230 embert vettek őrizetbe. A hatóságok közben attól tartanak, hogy a vasárnapi ünnepség alatt újabb összecsapások alakulhatnak ki Párizs utcáin. A PSG hazatérő BL-győztes játékosait ugyanis vasárnap délután köszöntik Párizsban, ahová közel 100 ezer szurkolót várnak a szervezők. A csapatot Emmanuel Macron francia elnök külön is fogadja majd az Élysée-palotában.

