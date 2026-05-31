Elképesztő izgalmakat hozott a budapesti BL-döntő, amely végén a címvédő PSG örülhetett. Az 1-1-es rendes játékidő után a kétszer 15 perces hosszabbításban sem dőlt el a finálé, azonban a tizenegyeseknél az Arsenal két játékosa, Eberechi Eze és Gabriel is hibázott, így a párizsiak nyerték a Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét.

Rendőrökkel csaptak össze a PSG szurkolói Párizsban

A mérkőzés után több tízezer szurkoló lepte el a francia főváros utcáit, az ünneplést azonban gyorsan felváltották a zavargások és az utcai harcok. A Champs-Élysées környékén hatalmas tömeg gyűlt össze, miközben a rendőrök könnygázt vetettek be a randalírozó huligánok ellen. Több helyen autókat gyújtottak fel, üzleteket, buszmegállókat rongáltak meg, és a beszámolók szerint még egy rendőrőrs megtámadásával is próbálkoztak. A zavargások során egy rendőr megsérült.

A rendőrség már a mérkőzés előtt is készült a balhéra. Több ezer egyenruhást vezényeltek a város különböző pontjaira, mivel tavaly, a PSG első BL-sikere után is súlyos zavargások törtek ki Franciaországban. Akkor több mint 500 embert tartóztattak le, és halálos áldozatai is voltak az ünneplésnek.

North African PSG fans burned, devastated and looted Paris. If you import third world you become third world. pic.twitter.com/auvt2Z9Hu0 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 31, 2026

A közösségi médiát gyorsan ellepték a botrányos jelentekről készült felvételek. Az egyik videón látható, amint a tömeg vadul rugdosott egy közlekedési lámpát, azzal a szándékkal, hogy kidöntsék a helyéről, de szintén megbotránkoztató, hogy egy autó ablakát úgy törték be, hogy közben benne ültek az utasok.

🇫🇷 | Los hinchas multiculturales del PSG destrozan el mobiliario urbano en París tras la final de la Champions. pic.twitter.com/jFx2fI60dy — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) May 30, 2026

Imagine winning the biggest football trophy in Europe and choosing to celebrate by burning your own city down and terrorizing citizens.

This isn't football fan culture anymore, this is pure anarchy. Absolutely shameful scenes in Paris tonight. 🤮💔 #Paris #PSGARS #UCLFinal… — iRitvik (@iherrsonniger) May 31, 2026

🚨#BREAKING: Thousands of PSG supporters have flooded the streets of Paris following the club's victory, with celebrations marked by flares, smoke, and scenes of chaos across parts of the city.#PSG #ParisSaintGermain #Paris #France #UCLFinal pic.twitter.com/pkJ24BYF7v — upuknews (@upuknews1) May 31, 2026

A francia belügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a történteket, miközben jelezte, csak éjfélig több mint 230 embert vettek őrizetbe. A hatóságok közben attól tartanak, hogy a vasárnapi ünnepség alatt újabb összecsapások alakulhatnak ki Párizs utcáin. A PSG hazatérő BL-győztes játékosait ugyanis vasárnap délután köszöntik Párizsban, ahová közel 100 ezer szurkolót várnak a szervezők. A csapatot Emmanuel Macron francia elnök külön is fogadja majd az Élysée-palotában.