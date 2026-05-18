A francia támadó csapatának szezonbeli utolsó bajnokiján, a fővárosi rangadón sérült meg. A találkozót a címét már korábban megvédő PSG 2-1-re elveszítette a Paris FC-vel szemben.
A PSG aranylabdása kihagyja a budapesti BL-döntőt?
Ousmane Dembélé sérülésének végleges diagnózisa még várat magára, de sajtóhírek szerint akár befolyásolhatja az aranylabdás futballista szereplését az Arsenal elleni Bajnokok Ligája finálén, amely május 30-án lesz a Puskás Arénában.
Közvetlenül a találkozó után Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője úgy fogalmazott, meg kell várni a hétfői vizsgálat eredményét, de ő úgy gondolta, hogy csak fáradtság miatt adódott gondja Dembélének. A csatár mindenesetre nem sántikált, amikor a 27. percben lejött a pályáról és közvetlenül az öltözőbe ment.
A PSG hétfő délutáni közlése szerint a tesztek vádlisérülést állapítottak meg a támadónál, ezt a következő napokban folyamatosan kezelik majd.
„Elővigyázatosságból cseréltük le Dembélét” – áll a BL-döntős párizsiak közleményében.
A 29 éves játékos tagja a június 11-én rajtoló világbajnokságra nevezett francia válogatott keretnek is.
