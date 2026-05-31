Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Liverpool szombaton jelentette be, hogy a csapat vezetőedzője, Arne Slot azonnali hatállyal távozik. A holland szakember menesztése után természetesen azonnal beindultak a találgatások a brit sajtóban, hogy ki lehet Szoboszlai Dominikék új edzője. Többek között a PSG-vel immár kétszeres BL-győztes Luis Enrique is szóba került.

A labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében a PSG tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt, így története során másodszor hódította el a legrangosabb európai kupatrófeát. A találkozó lefújása után óriási ünneplés kezdődött a pályán és az öltözőben a párizsiaknál.

A PSG edzője, Luis Enrique harmadszor hódította el a legrangosabb európai kupasorozat trófeáját
A PSG edzője, Luis Enrique harmadszor hódította el a legrangosabb európai kupasorozat trófeáját
Fotó: GIACOMO COSUA / NurPhoto

A Paris Saint-Germain budapesti sikere miatt ismét beszédtéma lett Luis Enrique jövője – különösen, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolnál megüresedett a kispad, miután a tavalyi angol bajnok kirúgta Arne Slotot.

A holland edző 2024-ben, Jürgen Klopp távozása után vette át a Liverpool irányítását, amelyet rögtön az első idényében bajnoki címig repített, de a mostani szezon már közel sem bizonyult annyira sikeresnek. Szoboszlaiék csupán az ötödikek lettek a bajnokságban, míg a Bajnokok Ligájában éppen a PSG jelentette számukra a végállomást a negyeddöntőben.

A brit sajtó szerint a legesélyesebb jelölt a Liverpool kispadjára a Bournemouth-tól távozó Andoni Iraola, aki kis híján a Bajnokok Ligájába is bevezette Tóth Alex csapatát. A spanyol edzőn kívül azonban több nagy név is felmerült még, többek között Luis Enrique, akinek jövő nyáron jár le a szerződése a PSG-nél.

A PSG elnöke nem tudja még, hogy Luis Enrique marad-e Párizsban

A budapesti BL-döntő után a párizsi sztárcsapat elnöke, Nasszer Al-Khelaifi ugyan dicsérte Luis Enrique munkáját, de a jövőjével kapcsolatban már nem adott egyértelmű választ – ez persze azonnal beindította a találgatásokat, különösen Angliában.

A TNT Sportsnak nyilatkozva azt mondta: „Nagyon-nagyon különleges. Edzőként, emberként és személyiségként is fantasztikus.”

(FILES) Liverpool's Dutch manager Arne Slot reacts after the final whistle in the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 25, 2025. Liverpool have confirmed head coach Arne Slot is to depart his role as head coach, according to a club statement on May 30, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot már nem a Liverpool edzője
Fotó: GLYN KIRK / AFP

„Ő a világ legjobb edzője. Csodálatos munkát végzett a csapattal. Ismerjük a történetet, hogy mit tett ezzel a fiatal csapattal, de szeretnék köszöntet mondani a játékosoknak is. Ez a siker az ő érdemük is. Mindannyian részei ennek a projektnek” – kezdte a katari sportvezető a TNT Sportsnak adott interjújában.

Al-Khelaifit ezt követően Enrique jövőjéről kérdezték, hiszen a spanyol szakember a legnagyobb klubok kívánságlistáján szerepel, s ugyan az elnök hangsúlyozta, hogy szeretné, ha folytatódna a közös munka, azonban egyértelműen nem jelentette ki, hogy maradni fog az immár háromszoros Bajnokok Ligája-győztes spanyol szakvezető.

„Mint mondtam, ő a legjobb edző. Erre a kérdésre nem tudok választ adni, de nagyon bizakodó vagyok, mert ő a legalkalmasabb erre a feladatra” – mondta Al-Khelaifi, akinek a válasza némi reményt adhatott a Liverpool szurkolóinak.

  • Kapcsolódó cikkek:
Látni kell, hogy robbant fel a PSG stadionja a budapesti hősök miatt – videó
Messi testőre ellopta a show-t a Puskás Arénában – videó
Haaland és a Premier League-riválisok sem kímélték az Arsenalt a BL-döntő után
Elszabadult a pokol a BL-győzelem után, több száz embert letartóztattak
Ezzel a tizenegyessel törtek össze az Arsenal BL-döntős álmai — videó
A PSG BL-győztes edzője az Arsenal játékát kritizálta a drámai finálé után
A BL-döntő után kiderült, mit gondolnak a futballsztárok Budapestről
Drámai felvételen az összetört Arsenal-szurkolók a tizenegyesek után – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!