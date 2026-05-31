A labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében a PSG tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt, így története során másodszor hódította el a legrangosabb európai kupatrófeát. A találkozó lefújása után óriási ünneplés kezdődött a pályán és az öltözőben a párizsiaknál.

A PSG edzője, Luis Enrique harmadszor hódította el a legrangosabb európai kupasorozat trófeáját

Fotó: GIACOMO COSUA / NurPhoto

A Paris Saint-Germain budapesti sikere miatt ismét beszédtéma lett Luis Enrique jövője – különösen, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolnál megüresedett a kispad, miután a tavalyi angol bajnok kirúgta Arne Slotot.

A holland edző 2024-ben, Jürgen Klopp távozása után vette át a Liverpool irányítását, amelyet rögtön az első idényében bajnoki címig repített, de a mostani szezon már közel sem bizonyult annyira sikeresnek. Szoboszlaiék csupán az ötödikek lettek a bajnokságban, míg a Bajnokok Ligájában éppen a PSG jelentette számukra a végállomást a negyeddöntőben.

A brit sajtó szerint a legesélyesebb jelölt a Liverpool kispadjára a Bournemouth-tól távozó Andoni Iraola, aki kis híján a Bajnokok Ligájába is bevezette Tóth Alex csapatát. A spanyol edzőn kívül azonban több nagy név is felmerült még, többek között Luis Enrique, akinek jövő nyáron jár le a szerződése a PSG-nél.

A PSG elnöke nem tudja még, hogy Luis Enrique marad-e Párizsban

A budapesti BL-döntő után a párizsi sztárcsapat elnöke, Nasszer Al-Khelaifi ugyan dicsérte Luis Enrique munkáját, de a jövőjével kapcsolatban már nem adott egyértelmű választ – ez persze azonnal beindította a találgatásokat, különösen Angliában.

A TNT Sportsnak nyilatkozva azt mondta: „Nagyon-nagyon különleges. Edzőként, emberként és személyiségként is fantasztikus.”

Arne Slot már nem a Liverpool edzője

Fotó: GLYN KIRK / AFP

„Ő a világ legjobb edzője. Csodálatos munkát végzett a csapattal. Ismerjük a történetet, hogy mit tett ezzel a fiatal csapattal, de szeretnék köszöntet mondani a játékosoknak is. Ez a siker az ő érdemük is. Mindannyian részei ennek a projektnek” – kezdte a katari sportvezető a TNT Sportsnak adott interjújában.

Al-Khelaifit ezt követően Enrique jövőjéről kérdezték, hiszen a spanyol szakember a legnagyobb klubok kívánságlistáján szerepel, s ugyan az elnök hangsúlyozta, hogy szeretné, ha folytatódna a közös munka, azonban egyértelműen nem jelentette ki, hogy maradni fog az immár háromszoros Bajnokok Ligája-győztes spanyol szakvezető.