Az Arsenal az idei szezonban szinte megállíthatatlan a pontrúgásoknál, a Premier League-ben 22 év után újra bajnoki címre hajtó londoni csapat a góljainak mintegy egyharmadát szögletek és szabadrúgások után szerezte. A PSG-nél pontosan tudják, hogy ez döntő faktor lehet a budapesti BL-döntőben, ezért Luis Enrique egészen szokatlan edzésmódszert vezetett be.

A PSG és Matvej Szafonov gőzerővel gyakorolja a pontrúgások levédekezését

A PSG-nél már tudják, hogy lehet megállítani az Arsenalt

Az RMC Sport beszámolója szerint a keddi edzésen a PSG kapusai ütközőpárnákkal és kemény testi kontaktus mellett gyakorolták a beadások levédekezését. A francia lap szerint a párizsiaknál direkt olyan szituációkat modelleztek le, amelyekkel az Arsenal rendszeresen zavarba hozza az ellenfeleit a pontrúgásoknál. Matvej Szafonov a cserekapusokkal együtt felváltva próbálta lehúzni a kapu elé beérkező labdákat, miközben a támadó játékosok folyamatosan nyomás alatt tartották.

🚨 Atelier centres et frappes en ÉTANT BOUSCULÉS POUR LES GARDIENS DU PSG À L’ENTRAÎNEMENT. 🧤



Le PSG prépare déjà sa finale de Ligue des Champions puisque c’est une méthode qu’utilise parfois Arsenal sur les coups de pied arrêtés. 👀



A francia bajnoki cím küszöbén álló PSG nem először húz elő szokatlan taktikai megoldást. Luis Enrique korábban a Bayern München ellen is különleges módszerekkel készült, és több szakértő szerint ezek a húzások komoly szerepet játszottak abban, hogy a francia csapat ismét bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe.

A Ligue 1-ben a hátralévő két fordulóban elég egy pont a párizsiaknak az újabb bajnoki címhez, a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében pedig a története első sikerére hajtó Arsenal ellen lépnek majd pályára május 30-án.

