Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

A labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében a Paris Saint-Germain tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt, így története során másodszor hódította el a legrangosabb európai kupatrófeát. A találkozó lefújása után óriási ünneplés kezdődött a pályán és a PSG öltözőjében egyaránt.

A Paris Saint-Germain az 1-1-es rendes játékidő és kétszer 15 perces hosszabbítás után legyőzte az Arsenalt a Bajnokok Ligája budapesti fináléjában. A Puskás Aréna lelátóin igazi hírességek nézték a meccset, majd a díjátadón az UEFA-elnök bakiját, de természetesen a PSG történetének második BL-győzelme után is történtek érdekességek. 

Még az Eiffel-torony is a PSG előtt tisztelgett
A PSG győzelme után elképesztő hangulat uralkodott a csapat öltözőjében, ahol még a klub elnöke, Nasszer al-Kelaifi is táncra perdült örömében.

A francia bajnok nagyjából 50 ezer szurkolója a Parc des Princes stadion óriáskivetítőjén figyelte feszülten a szombati Bajnokok Ligája budapesti döntőjét, majd miután az Arsenal védője, Gabriel Magalhaes kihagyta az utolsó büntetőt, szinte felrobbant a párizsi szentély. Az Eiffel-torony pedig kék és piros színben pompázott, amivel az immár kétszeres BL-győztes francia klub előtt tisztelegtek.

A buli folytatódik a PSG BL-győztes hősei számára

Történelmi siker után vasárnap délután folytatódik a Paris Saint-Germain ünneplése, immár Párizsban, ahol a francia elnök, Emmanuel Macron fogadja a BL-döntő hőseit az az Élysée Palotában. Az ünnepség délután 2-kor kezdődik a Champ de Mars-on, az Eiffel-torony lábánál, ahová nagyjából 85-90 ezer embert várnak a szervezők. A PSG programismertetőjében úgy fogalmazott, a látványos ceremónia a klub történetének legnagyobb ünnepsége lesz. Az ünneplés azonban itt még nem ér véget, ugyanis az esti program a Parc des Princes stadionban folytatódik egy hatalmas buli keretein belül.

A hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be a várható hatalmas tömeg miatt, több metróállomást is lezárnak, és számos forgalomkorlátozás lép életbe a városban, különösen, hogy az éjszaka folyamán valóságos csatatérré változtatták a francia fővárost a szurkolók.

