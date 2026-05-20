A legendás magyar bíró, Puhl Sándor neve örökre összeforrt az 1994-es amerikai világbajnoksággal.

Los Angelesben, a brazil–olasz döntő előtt az egész futballszakma arra várt, ki kapja meg a torna legnagyobb mérkőzését. A FIFA végül a magyar játékvezető mellett döntött.

Ezzel ő lett a futballtörténelem első magyar bírója, aki világbajnoki finálét vezethetett.

Később maga is felidézte, mit érzett abban a pillanatban, amikor kimondták a nevét.

Csodálatos, felemelő, megható érzés volt. Az ember életében vannak pillanatok, amelyeket soha nem felejt el. Ez azok közé tartozik"

– mondta akkor.

A döntőben Puhl Sándor megmutatta mindazt, amiért a világ legjobbjának tartották. Elegánsan, nagyvonalúan és szinte hibátlanul vezette a mérkőzést.

A szakemberek különösen egy jelenetet emlegettek sokáig: amikor a brazil Romário kilépett az olasz védelem mögött, a partjelző azonban nem emelte a zászlaját. Puhl mégis lefújta az akciót les miatt – és utólag kiderült, hogy igaza volt. Egy ilyen döntés akár világbajnoki címet is eldönthetett volna.

Sad news from Hungary, where Sándor Puhl - one of the world's leading referees in the 1990s, and the man in the middle for the 1994 #WorldCup Final - has passed away at the age of 65. https://t.co/DHDIdyPkHG pic.twitter.com/CUVdJu1uTK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 20, 2021

Nem ez volt az egyetlen legendás megmozdulása azon a tornán. A Norvégia–Mexikó csoportmérkőzésen olyan előnyszabályt alkalmazott, amelyből a norvégok megszerezték a győztes gólt. Sokan ezt nevezték a vb legnagyobb játékvezetői bravúrjának.

Puhl karrierje azonban nem egyetlen mérkőzésről szólt. Már fiatalon, 1984-ben bekerült az NB I-es játékvezetők közé, a kilencvenes évekre pedig a nemzetközi futball egyik legismertebb alakjává vált. Az IFFHS 1994 és 1997 között sorozatban négyszer választotta meg a világ legjobb játékvezetőjének, ami máig páratlan magyar siker. Vezetett UEFA-kupa-döntőt, majd 1997-ben a Dortmund és a Juventus Bajnokok Ligája-fináléját is Münchenben, ezzel a harmadik lett, aki magyarként BL-döntő főbírója lehetett.

A csúcspont után azonban neki is meg kellett tapasztalnia, milyen gyorsan változik a futball világa. Idehaza sokszor ugyanúgy támadták, mint bármelyik másik bírót. Erről ő maga is keserűen beszélt egy interjúban.

Lassan mindenki megpróbál valamit kitalálni rólam. Nagyképű vagyok, lenézem a magyar játékosokat… Egyszerűen nem értem a miértjét"

– fogalmazott.