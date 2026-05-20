A legendás magyar bíró, Puhl Sándor neve örökre összeforrt az 1994-es amerikai világbajnoksággal.
A magyar bíró, akit az egész világ ismert, Puhl Sándor
Los Angelesben, a brazil–olasz döntő előtt az egész futballszakma arra várt, ki kapja meg a torna legnagyobb mérkőzését. A FIFA végül a magyar játékvezető mellett döntött.
Ezzel ő lett a futballtörténelem első magyar bírója, aki világbajnoki finálét vezethetett.
Később maga is felidézte, mit érzett abban a pillanatban, amikor kimondták a nevét.
Csodálatos, felemelő, megható érzés volt. Az ember életében vannak pillanatok, amelyeket soha nem felejt el. Ez azok közé tartozik"
A döntőben Puhl Sándor megmutatta mindazt, amiért a világ legjobbjának tartották. Elegánsan, nagyvonalúan és szinte hibátlanul vezette a mérkőzést.
A szakemberek különösen egy jelenetet emlegettek sokáig: amikor a brazil Romário kilépett az olasz védelem mögött, a partjelző azonban nem emelte a zászlaját. Puhl mégis lefújta az akciót les miatt – és utólag kiderült, hogy igaza volt. Egy ilyen döntés akár világbajnoki címet is eldönthetett volna.
Nem ez volt az egyetlen legendás megmozdulása azon a tornán. A Norvégia–Mexikó csoportmérkőzésen olyan előnyszabályt alkalmazott, amelyből a norvégok megszerezték a győztes gólt. Sokan ezt nevezték a vb legnagyobb játékvezetői bravúrjának.
Puhl karrierje azonban nem egyetlen mérkőzésről szólt. Már fiatalon, 1984-ben bekerült az NB I-es játékvezetők közé, a kilencvenes évekre pedig a nemzetközi futball egyik legismertebb alakjává vált. Az IFFHS 1994 és 1997 között sorozatban négyszer választotta meg a világ legjobb játékvezetőjének, ami máig páratlan magyar siker. Vezetett UEFA-kupa-döntőt, majd 1997-ben a Dortmund és a Juventus Bajnokok Ligája-fináléját is Münchenben, ezzel a harmadik lett, aki magyarként BL-döntő főbírója lehetett.
A csúcspont után azonban neki is meg kellett tapasztalnia, milyen gyorsan változik a futball világa. Idehaza sokszor ugyanúgy támadták, mint bármelyik másik bírót. Erről ő maga is keserűen beszélt egy interjúban.
Lassan mindenki megpróbál valamit kitalálni rólam. Nagyképű vagyok, lenézem a magyar játékosokat… Egyszerűen nem értem a miértjét"
– fogalmazott.
Mégsem adta fel. Folytatta, dolgozott, és továbbra is a nemzetközi elit része maradt.
Egészen 1997 őszéig, amikor a Feyenoord–Manchester United Bajnokok Ligája-mérkőzésen történt vitatott eset megtörte a pályafutását. Az UEFA fél évre eltiltotta, így lemaradt az 1998-as világbajnokságról is. Sokan úgy vélik, ez volt az a pillanat, amely kettétörte a karrierjét.
Puhl azonban a visszavonulása után sem szakadt el a futballtól. Az MLSZ Játékvezetői Bizottságának alelnökeként dolgozott, emellett a Sport TV szakértőjeként vált újra országosan ismertté. A képernyőn ugyanaz a szókimondó, karakteres személyiség volt, mint a pályán. Ha kellett, megvédte a játékvezetőket, máskor pedig keményen bírálta őket.
A futballközegben rengetegen tisztelték. Nemcsak szakemberként, hanem emberként is. Halála után sorra érkeztek a megrendítő búcsúk.
Klement Tibor, a Győri ETO korábbi vezetője így búcsúzott tőle a halála után.
„Sanyikám, megrendültem, nehezen térek magamhoz. Hiányozni fogsz nekem és az egész magyar futballtársadalomnak. Pótolhatatlan ember vagy. Az fáj legjobban, hogy elköszönni sem tudtam tőled.
A korábbi válogatott támadó, Sallói István szintén megható szavakkal emlékezett rá.
Mindig partnerként kezelt, bármilyen pozícióban dolgozott. Egyszer egy Fradi elleni meccs után szóvá tettem neki, hogy két büntetőt nem adott meg nekünk. Két héttel később odajött hozzám, és azt mondta: 'Pistikém, mindkettőben igazad volt.' Ez a vagányság mindig jellemző volt rá."
Puhl Sándor életének utolsó heteit már súlyos betegség árnyékolta be. Elkapta a koronavírust, állapota pedig annyira leromlott, hogy lélegeztetőgépre került. Egy ideig úgy tűnt, stabilizálódhat, ám szervezete végül nem tudta legyőzni a fertőzést.
Halálával a magyar sport egyik ikonikus alakját veszítettük el. Egy embert, aki Egerből és Emődről indulva jutott el a futballvilág csúcsára, és akire a világ 1,3 milliárd televíziónézője figyelt egy világbajnoki döntőben.
Talán mindennél jobban jellemzi őt az a mondat, amelyet 1994-ben, a vb-finálé után üzent haza Magyarországra:
Büszke vagyok arra, hogy ebből a kis országból jutottam el a futballvilág csúcsára játékvezetőként."
