Hihetetlen gól született a román másodosztályban. Alin Techeres, a Sepsi OSK 19 éves futballistája rabonás mozdulattal vette be a Steaua kapuját a nyolcadik fordulóban, ez pedig akár Puskás-díjat is érhet.

Alin Techeres nem akármilyen góllal hívta fel magára a figyelmet a román másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, amikor a 19 éves futballista csapata, a Sepsi OSK a Steaua otthonában lépett pályára. A mérkőzés végül a vendégek győzelmével ért véget, ám a mindent eldöntő találatra még a Puskás-díjas Erik Lamela is csettintene.

A Sepsi fiataljának gólja is Puskás-díjat érhet?
Puskás-díj a román másodosztályban?

Szenzációsra sikerült a Steaue-Sepsi bajnoki mérkőzés második találata, amikor Alin Techeres a 31. percben egy rabonás góllal vette be a hazaiak kapuját. A találatnak hála pedig ki is alakult a 2-0-s végeredmény, a Sepsi pedig egy újabb nagy lépést tett a feljutást felé. Jelenleg öt ponttal előzik a harmadik helyezett Voluntarit.

A rabona egy meglehetősen ritkán látott technika, ha látjuk is, leginkább passzoknál szokták meghúzni a legmagabiztosabb futballisták, ám nem egy példa volt már rá, hogy óriási gólokat is lőttek vele. Mario Balotelli, Diego Perotti vagy éppen Erik Lamela is élt már ezzel a lehetőséggel, utóbbi káprázatos gólja ráadásul Puskás-díjat ért 2021-ben.

