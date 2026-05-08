Alin Techeres nem akármilyen góllal hívta fel magára a figyelmet a román másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, amikor a 19 éves futballista csapata, a Sepsi OSK a Steaua otthonában lépett pályára. A mérkőzés végül a vendégek győzelmével ért véget, ám a mindent eldöntő találatra még a Puskás-díjas Erik Lamela is csettintene.

A Sepsi fiataljának gólja is Puskás-díjat érhet?

Puskás-díj a román másodosztályban?

Szenzációsra sikerült a Steaue-Sepsi bajnoki mérkőzés második találata, amikor Alin Techeres a 31. percben egy rabonás góllal vette be a hazaiak kapuját. A találatnak hála pedig ki is alakult a 2-0-s végeredmény, a Sepsi pedig egy újabb nagy lépést tett a feljutást felé. Jelenleg öt ponttal előzik a harmadik helyezett Voluntarit.

Stop that Alin Techeres. pic.twitter.com/0T6YEGdUw1 — Stop That Football (@stopthatfooty) May 7, 2026

A rabona egy meglehetősen ritkán látott technika, ha látjuk is, leginkább passzoknál szokták meghúzni a legmagabiztosabb futballisták, ám nem egy példa volt már rá, hogy óriási gólokat is lőttek vele. Mario Balotelli, Diego Perotti vagy éppen Erik Lamela is élt már ezzel a lehetőséggel, utóbbi káprázatos gólja ráadásul Puskás-díjat ért 2021-ben.