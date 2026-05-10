Újabb rasszista botrány borzolja a kedélyeket az olasz labdarúgásban. A szombati Cagliari–Udinese mérkőzés után az udineiek angol csatára, Keinan Davis súlyos, rasszista vádakat fogalmazott meg a hazaiak védőjével, Alberto Dossenával szemben. A támadó szerint az ellenfele rasszista sértést használt vele szemben a találkozó közben, amitől teljesen feldühödött a pályán.

A beszámolók szerint Keinan Davis azt állítja, hogy a rasszista Alberto Dossena „majomnak” nevezte őt a mérkőzés hevében.

Újabb rasszista botrány robbant a Serie A-ban: Keinan Davis súlyos vádakat fogalmazott meg Alberto Dossenával szemben
Fotó: ALESSANDRO TOCCO / NurPhoto

Rasszista botrány a Serie A-ban

Az Udinese csatára annyira indulatos lett az incidens után, hogy társainak és a szakmai stáb tagjainak kellett lefogniuk, hogy ne fajuljon tovább a helyzet.

A találkozót követően Davis az Instagramon is megszólalt, és kemény szavakkal üzent. A támadó „gyáva rasszistának” nevezte ellenfelét,

 majd felszólította a Serie A vezetését, hogy végre lépjen fel határozottabban az ilyen esetek ellen.

Ez a gyáva rasszista ma a mérkőzés közben majomnak nevezett. Remélem, a Serie A tesz valamit az ügyben, de majd meglátjuk”

 – írta dühösen közösségi oldalán az angol futballista.

A 2023-ban az Aston Villa együttesétől érkező Davis korábban kölcsönben szerepelt a Nottingham Forest és a Watford csapatánál is, de igazán most, az Udinese színeiben találta meg önmagát. Az idei Serie A-szezonban 26 mérkőzésen már tíz gólt szerzett.

Az eset után az Udinese hivatalos közleményben állt ki játékosa mellett. A klub hangsúlyozta, hogy teljes támogatásáról biztosítja Davist, és elítéli azokat a rasszista sértéseket, amelyek állításuk szerint a mérkőzésen érték őt.

„Az Udinese Calcio a lehető leghatározottabban elítéli ezt a megvetendő viselkedést, amely súlyosan rombolja a sportág értékeit és hírnevét” – írta közleményében az olasz klub,

 amely azt is jelezte, hogy minden lehetséges módon megvédik játékosukat, és bíznak benne, hogy a sporthatóságok gyorsan kivizsgálják az ügyet.

A másik oldal azonban teljes mértékben tagadja a vádakat. A Caglari 27 éves játékosa, Dossena saját közösségi oldalán reagált az őt ért kritikákra, és hangsúlyozta, hogy soha nem mondana ilyen sértő dolgokat senkinek.

Fájdalommal tölt el, hogy rasszizmussal vádolnak. Ez rendkívül súlyos állítás. Soha nem jutna eszembe így megsérteni bárkit. Az ilyen viselkedés teljesen távol áll a neveltetésemtől és az értékrendemtől”

 – írta a védő.

Alberto Dossena tagadja a rasszista vádakat 
Fotó: Alberto Dossena/Instagram

Az ügyet várhatóan komolyan vizsgálja majd olasz futballszövetség.

