Az első csapatban ugyan még nem mutatkozhatott be, most nagy lehetőséget kap a bizonyításra a 17 éves magyar kapus. Gulácsi Péter és Willi Orbán mellett egy harmadik magyar játékos utazik az RB Leipzig edzőtáborába.

Szoboszlai Dominik korábbi csapata, a német Bundesligában szereplő RB Leipzig két magyar kapussal a keretében utazik el a dél-afrikai edzőtáborába. A lipcsei klub hivatalos oldalán közzétett keretben Kányai János neve is olvasható.

A fiatal kapustehetség korábban a magyar U17-es és U18-as válogatott összetartásán is részt vett. Kányai a Lipcse utánpótlásában szerepel, a most záródó idényben azonban egy hosszú sérülés hátráltatta, bokatörést szenvedett, ezért csupán 180 percet töltött a pályán.

Egyéb érdekesség, hogy a május 26. és 30. közötti johannesburgi edzőtáborba utazó névsoról az a hat játékos hiányzik, akik biztosan ott lesznek a világbajnokságon. Németországot David Raum, Norvégiát Antonio Nusa, Ausztriát Nicolas Siewald, Xaver Schlager és Christoph Baumgartner erősíti majd a június 11. és július 19. közötti vb-n.