Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kiadták a riasztást: bármelyik percben jöhet Putyin halálos bosszúja – mindenki menekül

Fontos!

Lemondott Lázár János

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újra három magyarral utazik a német sztárcsapat. Az RB Leipzig közzétette Dél-Afrikába utazó keretét, Gulácsi Péter és Willi Orbán mellett viszont egy új név is olvasható.

Az első csapatban ugyan még nem mutatkozhatott be, most nagy lehetőséget kap a bizonyításra a 17 éves magyar kapus. Gulácsi Péter és Willi Orbán mellett egy harmadik magyar játékos utazik az RB Leipzig edzőtáborába.

Újabb magyar kapustehetséget nevelget az RB Leipzig?
Újabb magyar kapustehetséget nevelget az RB Leipzig?
Fotó: RB Leipzig

Újabb magyar kapustehetséget nevelget az RB Leipzig?

Szoboszlai Dominik korábbi csapata, a német Bundesligában szereplő RB Leipzig két magyar kapussal a keretében utazik el a dél-afrikai edzőtáborába. A lipcsei klub hivatalos oldalán közzétett keretben Kányai János neve is olvasható.

A fiatal kapustehetség korábban a magyar U17-es és U18-as válogatott összetartásán is részt vett. Kányai a Lipcse utánpótlásában szerepel, a most záródó idényben azonban egy hosszú sérülés hátráltatta, bokatörést szenvedett, ezért csupán 180 percet töltött a pályán.

Egyéb érdekesség, hogy a május 26. és 30. közötti johannesburgi edzőtáborba utazó névsoról az a hat játékos hiányzik, akik biztosan ott lesznek a világbajnokságon. Németországot David Raum, Norvégiát Antonio Nusa, Ausztriát Nicolas Siewald, Xaver Schlager és Christoph Baumgartner erősíti majd a június 11. és július 19. közötti vb-n.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!