Zelenszkij most lebukott – kiderült mire mentek el az uniós milliárdok

Ezt a retró galériát nem szabad kihagynia! Kattintson!

Hiába nyert a csapata, Álvaro Arbeloa nem volt maradéktalanul elégedett az Espanyol elleni bajnoki után. A Real Madrid edzője a játékosai hozzáállását bírálta, és komoly figyelmeztetést küldött nekik.

A Real Madrid Vinícius Júnior két góljával 2-0-ra nyert az Espanyol ellen, ezzel elnapolta a Barcelona bajnokavatását. Álvaro Arbeloa vezetőedző a győzelem ellenére nem volt teljesen elégedett, mérkőzés utáni nyilatkozatában keményen üzent a játékosainak.

Real Madrid's Spanish coach Alvaro Arbeloa watches his players from the touchline during the Spanish league football match between RCD Espanyol and Real Madrid CF at RCDE Stadium in Cornella de Llobregat on May 3, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Hiába a győzelem, a Real Madrid edzője nem volt elégedett
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Mit kifogásolt a Real Madrid edzője?

Álvaro Arbeloa nem hordta le durván a futballistáit, inkább fegyelmezett, szakmai hangon szólt be a saját játékosainak. A 43 éves szakember nem volt elégedett a hozzáállással és az intenzitással a meccs bizonyos szakaszaiban. Nyilatkozatával azt sugallta, hogy egy Real Madrid-szintű klubnál az ilyesmi nem fér bele: magasabb koncentrációt és állandó intenzitást vár el, még akkor is, ha végül megnyerik a meccset.

Fáj, amikor azt látom, hogy az összes többi csapat többet fut, mint mi. Mozgékonyabbnak kell lennünk, többet kell futnunk a labda nélkül. A Real Madridot nem olyan játékosokkal építettük fel, akik szmokingban lépnek pályára, 

hanem olyanokkal, akiknek a mezét sár és izzadság borítja, hozzáállásukat pedig a kemény munka jellemzi” – üzente az edző az elkényelmesedő sztároknak.

Álvaro Arbeloa: "It hurts me when we see that all the other teams run more than us. We need to be more mobile, make more runs off the ball. We didn't build Real Madrid with players who take the field dressed in tuxedos but with players who end up with the shirt covered in mud, sweat, and effort."
Arbeloa üzenetétől azonban nem valószínű, hogy túlzottan megrettennek a Real-játékosok, ugyanis szinte biztos, hogy a szezon befejeztével Florentino Pérez klubelnök új edzőt keres majd a madridi kispadra.

A Real a következő fordulóban a Barcelona otthonában játszik El Clásicót, és egy győzelemmel még életben tarthatja bajnoki reményeit, ám jóval nagyobb rá az esély, hogy a katalán csapat végül megvédi spanyol bajnoki címét.

