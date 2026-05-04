A Real Madrid Vinícius Júnior két góljával 2-0-ra nyert az Espanyol ellen, ezzel elnapolta a Barcelona bajnokavatását. Álvaro Arbeloa vezetőedző a győzelem ellenére nem volt teljesen elégedett, mérkőzés utáni nyilatkozatában keményen üzent a játékosainak.

Hiába a győzelem, a Real Madrid edzője nem volt elégedett

Mit kifogásolt a Real Madrid edzője?

Álvaro Arbeloa nem hordta le durván a futballistáit, inkább fegyelmezett, szakmai hangon szólt be a saját játékosainak. A 43 éves szakember nem volt elégedett a hozzáállással és az intenzitással a meccs bizonyos szakaszaiban. Nyilatkozatával azt sugallta, hogy egy Real Madrid-szintű klubnál az ilyesmi nem fér bele: magasabb koncentrációt és állandó intenzitást vár el, még akkor is, ha végül megnyerik a meccset.

Fáj, amikor azt látom, hogy az összes többi csapat többet fut, mint mi. Mozgékonyabbnak kell lennünk, többet kell futnunk a labda nélkül. A Real Madridot nem olyan játékosokkal építettük fel, akik szmokingban lépnek pályára,

hanem olyanokkal, akiknek a mezét sár és izzadság borítja, hozzáállásukat pedig a kemény munka jellemzi” – üzente az edző az elkényelmesedő sztároknak.

Arbeloa üzenetétől azonban nem valószínű, hogy túlzottan megrettennek a Real-játékosok, ugyanis szinte biztos, hogy a szezon befejeztével Florentino Pérez klubelnök új edzőt keres majd a madridi kispadra.

A Real a következő fordulóban a Barcelona otthonában játszik El Clásicót, és egy győzelemmel még életben tarthatja bajnoki reményeit, ám jóval nagyobb rá az esély, hogy a katalán csapat végül megvédi spanyol bajnoki címét.