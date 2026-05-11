A Real Madrid számára nem végződött boldogan az idei szezon: a Tchouaméni és Valverde közötti botrányos öltözői verekedés, a Kylian Mbappé körüli folyamatos balhék mellett a Királyi Gárda elveszítette az El Clásicót is a Camp Nou-ban a Barcelona ellen. Hansi Flick csapata ezzel megnyerte a spanyol bajnokságot – és a nemzetközi sajtó egy pedig a madridi összeomlástól hangos.

„Egy csapat szétesése" – összeomlott Real Madridról ír a világ

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A Barca csapatot épít, a Real Madrid lerombolja azt

A madridi Marca fogalmazott a legélesebben:

az újság szerint az eredmény végérvényesen felszínre hozta a csapaton belüli mély repedéseket. A Tchouaméni–Valverde-affér csupán szimbóluma annak a folyamatnak, amelynek során az alig két éve még verhetetlennek tűnő csapat kételyek gyötörte projektté züllött

– és most kénytelen lesz mélyreható, költséges újjáépítésbe fogni. José Mourinhóval vagy anélkül.

A Mundo Deportivo lesújtó megállapítása szerint a Real egyetlen pillanatban sem keltette azt a benyomást, hogy képes lenne meglepetést okozni a Camp Nou-ban. A csapat gyenge teljesítményt nyújtott, és az, hogy a nagy rivális bajnoki ünneplését kellett végignézniük, méltó befejezése volt ennek a szezonnak.

Az AS értékelése szerint a fővárosi csapat Clásico-beli képe tökéletesen foglalja össze azt, amilyen volt ez a Real Madrid-szezon: szellem és lélek nélküli, súlyos hiányosságokkal teli. Ráadásul a végén Arbeloa tanítványai kénytelenek voltak közvetlen tanúi lenni annak, ahogy Barcelona a szemük láttára emeli magasba a bajnoki trófeát.

Mindeközben a barcelonai Sport így értékelet: „Egy fölényben lévő Barça megalázza a Real Madridot, és elhódítja a bajnoki címet."

Ez még nem minden. Természetesen a nemzetközi sajtó sem hagyta szó nélkül a meccset, ezek közül szemezgettünk.

A Bola (portugál)

„A Real egy tűz, amelyet Mourinhónak kell eloltania" – A portugál lap már José Mourinhót emlegeti Arbeloa lehetséges utódjaként.

Gazzetta dello Sport (olasz)



A Real Madrid kétségbeesett helyzetbe kerülve egyre mélyebbre süllyed egy önsorsrontó, káoszból, anarchiából és depresszióból álló spirálban."

Daily Mail (angol)

„Meg kellett szenvedniük a szégyent, hogy veszítenek a Barcelona ellen, ezzel átadva a trófeát esküdt ellenfelüknek – egy katasztrofális szezon méltó lezárásaképpen."