A Real Madrid számára nem végződött boldogan az idei szezon: a Tchouaméni és Valverde közötti botrányos öltözői verekedés, a Kylian Mbappé körüli folyamatos balhék mellett a Királyi Gárda elveszítette az El Clásicót is a Camp Nou-ban a Barcelona ellen. Hansi Flick csapata ezzel megnyerte a spanyol bajnokságot – és a nemzetközi sajtó egy pedig a madridi összeomlástól hangos.
A Barca csapatot épít, a Real Madrid lerombolja azt
A madridi Marca fogalmazott a legélesebben:
az újság szerint az eredmény végérvényesen felszínre hozta a csapaton belüli mély repedéseket. A Tchouaméni–Valverde-affér csupán szimbóluma annak a folyamatnak, amelynek során az alig két éve még verhetetlennek tűnő csapat kételyek gyötörte projektté züllött
– és most kénytelen lesz mélyreható, költséges újjáépítésbe fogni. José Mourinhóval vagy anélkül.
A Mundo Deportivo lesújtó megállapítása szerint a Real egyetlen pillanatban sem keltette azt a benyomást, hogy képes lenne meglepetést okozni a Camp Nou-ban. A csapat gyenge teljesítményt nyújtott, és az, hogy a nagy rivális bajnoki ünneplését kellett végignézniük, méltó befejezése volt ennek a szezonnak.
Az AS értékelése szerint a fővárosi csapat Clásico-beli képe tökéletesen foglalja össze azt, amilyen volt ez a Real Madrid-szezon: szellem és lélek nélküli, súlyos hiányosságokkal teli. Ráadásul a végén Arbeloa tanítványai kénytelenek voltak közvetlen tanúi lenni annak, ahogy Barcelona a szemük láttára emeli magasba a bajnoki trófeát.
Mindeközben a barcelonai Sport így értékelet: „Egy fölényben lévő Barça megalázza a Real Madridot, és elhódítja a bajnoki címet."
Ez még nem minden. Természetesen a nemzetközi sajtó sem hagyta szó nélkül a meccset, ezek közül szemezgettünk.
A Bola (portugál)
„A Real egy tűz, amelyet Mourinhónak kell eloltania" – A portugál lap már José Mourinhót emlegeti Arbeloa lehetséges utódjaként.
Gazzetta dello Sport (olasz)
A Real Madrid kétségbeesett helyzetbe kerülve egyre mélyebbre süllyed egy önsorsrontó, káoszból, anarchiából és depresszióból álló spirálban."
Daily Mail (angol)
„Meg kellett szenvedniük a szégyent, hogy veszítenek a Barcelona ellen, ezzel átadva a trófeát esküdt ellenfelüknek – egy katasztrofális szezon méltó lezárásaképpen."
The Sun (angol)
„Az FC Barcelona megszerezte a La Liga-bajnoki címet az El Clásico megalázó győzelmével."
L'Équipe (francia)
„A Realnak még három fordulót kell megvárnia, mielőtt hátrahagyhatja ezt a kiábrándító szezont.
Fő feladatuk: csillapítani a Mbappé-kritikát, és elsimítani a Tchouaméni–Valverde-balhé nyomán felizzott öltözői feszültségeket."