A Real Madrid teljes hiánya a spanyol vb-keretből a kerethirdetés legnagyobb szenzációja. Luis de la Fuente 26 játékost nevezett a világbajnokságra, a listán azonban nem szerepel futballista a madridi sztárcsapatból, miközben a Barcelona nyolc játékossal képviselteti magát. A spanyol sajtó történelmi döntésként kezeli a névsort: a válogatott világbajnoki keretében most először nincs egyetlen Real Madrid-játékos sem.

A Real Madrid játékosa, Dean Huijsen (6-os mezben) ugyan pályázott a vb-kerettagságra, végül kimaradt Luis de la Fuente 26 fős névsorából

Real Madrid-játékos nélkül írt történelmet Spanyolország

Pedig voltak Real Madrid-játékosok, akik szóba kerülhettek volna. Közülük a legnagyobb kimaradó Dean Huijsen, aki korábban már szerepet kapott Luis de la Fuente válogatottjában, és a madridi klub egyik legígéretesebb spanyol védőjeként jó eséllyel pályázhatott a vb-részvételre. Az 55 fős előzetes listával kapcsolatban a spanyol sajtó Huijsen mellett Fran Garcíát és Gonzalo Garcíát is Real Madrid-jelöltként említette, a végleges, 26 fős keretbe azonban egyikük sem került be. A rutinos Dani Carvajal hiánya szintén feltűnő, ám ő már az előzetes névsorból is kimaradt.

A döntés azért is feltűnő, mert a Real Madrid hosszú időn át meghatározó szerepet játszott a spanyol válogatottban.

A korábbi világbajnokságokon rendszeresen több madridi játékos is ott volt a keretben: 2010-ben például Iker Casillas, Álvaro Arbeloa, Raúl Albiol, Sergio Ramos és Xabi Alonso is a Real Madrid futballistájaként lett világbajnok.

De la Fuente nem klubnevek alapján döntött

Luis de la Fuente a kerethirdetés után igyekezett lehűteni a Real Madrid hiánya miatt kialakult vitát. A szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy nem a klubhovatartozást nézte, hanem azt, mely játékosok illenek leginkább az elképzeléseibe. A kapitány szerint számára nem az számít, ki honnan érkezik, hanem az, hogy ki tudja a legtöbbet adni a spanyol válogatottnak.

A madridi szurkolók számára Huijsen kihagyása lehet a legfájóbb, mivel ő tűnt a legreálisabb Real Madrid-jelöltnek. Gonzalo García ugyan ott lehet a felkészülést segítő bővebb csoportban, de a végleges, 26 fős vb-keretbe ő sem került be.