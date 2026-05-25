Luis de la Fuente kihirdette a spanyol labdarúgó-válogatott 26 fős keretét a 2026-os világbajnokságra. A Real Madrid ezúttal egyetlen játékost sem ad a spanyol nemzeti csapatnak, amire a helyi sajtó szerint még nem volt példa a világbajnokságok történetében.

A Real Madrid teljes hiánya a spanyol vb-keretből a kerethirdetés legnagyobb szenzációja. Luis de la Fuente 26 játékost nevezett a világbajnokságra, a listán azonban nem szerepel futballista a madridi sztárcsapatból, miközben a Barcelona nyolc játékossal képviselteti magát. A spanyol sajtó történelmi döntésként kezeli a névsort: a válogatott világbajnoki keretében most először nincs egyetlen Real Madrid-játékos sem.

A Real Madrid játékosa, Dean Huijsen (6-os mezben) ugyan pályázott a vb-kerettagságra, végül kimaradt Luis de la Fuente 26 fős névsorából Fotó: GONGORA / NurPhoto
Real Madrid-játékos nélkül írt történelmet Spanyolország

Pedig voltak Real Madrid-játékosok, akik szóba kerülhettek volna. Közülük a legnagyobb kimaradó Dean Huijsen, aki korábban már szerepet kapott Luis de la Fuente válogatottjában, és a madridi klub egyik legígéretesebb spanyol védőjeként jó eséllyel pályázhatott a vb-részvételre. Az 55 fős előzetes listával kapcsolatban a spanyol sajtó Huijsen mellett Fran Garcíát és Gonzalo Garcíát is Real Madrid-jelöltként említette, a végleges, 26 fős keretbe azonban egyikük sem került be. A rutinos Dani Carvajal hiánya szintén feltűnő, ám ő már az előzetes névsorból is kimaradt.

A döntés azért is feltűnő, mert a Real Madrid hosszú időn át meghatározó szerepet játszott a spanyol válogatottban.

A korábbi világbajnokságokon rendszeresen több madridi játékos is ott volt a keretben: 2010-ben például Iker Casillas, Álvaro Arbeloa, Raúl Albiol, Sergio Ramos és Xabi Alonso is a Real Madrid futballistájaként lett világbajnok. 

De la Fuente nem klubnevek alapján döntött

Luis de la Fuente a kerethirdetés után igyekezett lehűteni a Real Madrid hiánya miatt kialakult vitát. A szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy nem a klubhovatartozást nézte, hanem azt, mely játékosok illenek leginkább az elképzeléseibe. A kapitány szerint számára nem az számít, ki honnan érkezik, hanem az, hogy ki tudja a legtöbbet adni a spanyol válogatottnak. 

A madridi szurkolók számára Huijsen kihagyása lehet a legfájóbb, mivel ő tűnt a legreálisabb Real Madrid-jelöltnek. Gonzalo García ugyan ott lehet a felkészülést segítő bővebb csoportban, de a végleges, 26 fős vb-keretbe ő sem került be. 

A Barcelona adja a legtöbb játékost

Miközben a Real Madrid egyetlen futballistával sem képviselteti magát, a Barcelona erősen jelen van a spanyol válogatottban.

De la Fuente nyolc Barca-játékost nevezett: Joan Garcíát, Eric Garcíát, Pau Cubarsít, Pedrit, Gavit, Dani Olmót, Ferran Torrest és Lamine Yamalt.

A keret alapján a spanyol válogatott gerincét részben a Barcelona fiatal magja, részben a Premier League-ben és más topligákban szereplő játékosok adják. Az Arsenalból David Raya, Martín Zubimendi és Mikel Merino is bekerült, míg a Manchester Cityt Rodri, a PSG-t Fabián Ruiz, a Chelsea-t Marc Cucurella képviseli.

A spanyol válogatott 26 fős vb-kerete
kapusok: David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Club)
védők: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric García (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
középpályások: Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético Madrid)
támadók: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yéremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona).

