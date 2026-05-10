A spanyol labdarúgó-bajnokság 35. fordulójában vasárnap rendezik meg a 264. el Clásicót, azaz az FC Barcelona és a Real Madrid összecsapását. A csúcsrangadó presztízsét csak tovább növeli, hogy ezúttal a bajnoki cím a tét, hiszen ha a listavezető és címvédő katalán együttes nem kap ki hazai pályán, akkor három fordulóval a vége előtt matematikailag is bebiztosítja története 29. bajnoki címét.

Először ünnepelhet bajnoki címet a Barcelona a Real Madrid ellen

Korábban még soha nem fordult elő, hogy a katalán együttes közvetlenül éppen az ősi rivális elleni rangadó után ünnepelhetett bajnoki címet, így a mostani meccs ebből a szempontból is példátlan lehet. Márpedig a forma alapján erre minden esélye megvan a Barcelonának, hiszen kivétel nélkül megnyerte az utolsó tíz La Liga-meccsét, míg a Real Madrid négy meccs óta ugyan veretlen a bajnokságban, de a Betis és az Espanyol ellen is csak 1-1-es döntetlent ért el.

Az idei szezonban harmadszor találkoznak a felek, októberben a Real nyert hazai pályán 2-1-re, míg januárban a Barcelona ötgólos meccsen nyerte meg a spanyol Szuperkupát Dzsiddában – érdekesség, hogy mindkét rangadót emberhátrányban fejezett be Hansi Flick csapata.

Hansi Flick (j) a második szezonjában bajnoki címet védhet a Barcelonával

Szintén a Barcelona mellett szól, hogy Hansi Flick eddig hat meccsen irányította a csapatot a Real Madrid ellen és ebből ötöt megnyert.

A vasárnapi lesz a német szakember edzői pályafutásának 200. mérkőzése. A Bayern München és a Barcelona kispadján eddig 199 mérkőzésen 156 győzelmet aratott, vagyis egészen elképesztő, 87 százalékos győzelmi mutatóval büszkélkedhet.

Emlékezetes el Clasicók Kocsisék holtversenyétől a tavalyi őrületig

A két csapat már korábban is vívott olyan csatákat egymással, ahol gyakorlatilag megpecsételődött a bajnoki cím sorsa. Az első ilyen eset több mint nyolc évtizede volt, 1945. március 25-én, amikor hat fordulóval a vége előtt a katalánok egypontos előnyről várták az összecsapást, amelyen 5-0-ra ütötték ki a madridiakat. Akkoriban még csak két pontot ért egy győzelem, ám a Real Madrid hiába nyerte meg a hátralévő mérkőzéseit, a Barcának két döntetlen is belefért még, hogy 16 év után ismét spanyol bajnok legyen.