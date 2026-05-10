Vasárnap jön a szezon legjobban várt meccse a spanyol labdarúgó-bajnokságban. A címvédő és listavezető Barcelona a Real Madridot fogadja, a tét pedig óriási, hiszen matematikailag is eldőlhet a bajnoki cím sorsa. Az el Clásicó előtt azonban forrnak az indulatok a Királyi Gárdánál, ugyanis miközben már a játékosok között is egyre nagyobb a feszültség, szinte biztos, hogy trófea nélkül marad idén a Real Madrid. Mindez nem csupán csalódás, hanem válságjelzés, így Florentino Pérez klubelnöknek nyáron komoly átalakításba kell kezdenie, ha újra az európai topfutball csúcsán akarja látni a Realt.

A spanyol labdarúgó-bajnokság 35. fordulójában vasárnap rendezik meg a 264. el Clásicót, azaz az FC Barcelona és a Real Madrid összecsapását. A csúcsrangadó presztízsét csak tovább növeli, hogy ezúttal a bajnoki cím a tét, hiszen ha a listavezető és címvédő katalán együttes nem kap ki hazai pályán, akkor három fordulóval a vége előtt matematikailag is bebiztosítja története 29. bajnoki címét.

A Barcelona már a hétvégén bajnok lehet, éppen az ősi rivális Real Madrid ellen
Először ünnepelhet bajnoki címet a Barcelona a Real Madrid ellen

Korábban még soha nem fordult elő, hogy a katalán együttes közvetlenül éppen az ősi rivális elleni rangadó után ünnepelhetett bajnoki címet, így a mostani meccs ebből a szempontból is példátlan lehet. Márpedig a forma alapján erre minden esélye megvan a Barcelonának, hiszen kivétel nélkül megnyerte az utolsó tíz La Liga-meccsét, míg a Real Madrid négy meccs óta ugyan veretlen a bajnokságban, de a Betis és az Espanyol ellen is csak 1-1-es döntetlent ért el.

Az idei szezonban harmadszor találkoznak a felek, októberben a Real nyert hazai pályán 2-1-re, míg januárban a Barcelona ötgólos meccsen nyerte meg a spanyol Szuperkupát Dzsiddában – érdekesség, hogy mindkét rangadót emberhátrányban fejezett be Hansi Flick csapata.

Barcelona's German coach Hans-Dieter Flick (R) and Getafe's Spanish coach Jose Bordalas hug each other before the Spanish league football match between Getafe CF and FC Barcelona at the Coliseum stadium in Getafe on April 25 , 2026.
Hansi Flick (j) a második szezonjában bajnoki címet védhet a Barcelonával
Szintén a Barcelona mellett szól, hogy Hansi Flick eddig hat meccsen irányította a csapatot a Real Madrid ellen és ebből ötöt megnyert. 

A vasárnapi lesz a német szakember edzői pályafutásának 200. mérkőzése. A Bayern München és a Barcelona kispadján eddig 199 mérkőzésen 156 győzelmet aratott, vagyis egészen elképesztő, 87 százalékos győzelmi mutatóval büszkélkedhet.

Emlékezetes el Clasicók Kocsisék holtversenyétől a tavalyi őrületig

A két csapat már korábban is vívott olyan csatákat egymással, ahol gyakorlatilag megpecsételődött a bajnoki cím sorsa. Az első ilyen eset több mint nyolc évtizede volt, 1945. március 25-én, amikor hat fordulóval a vége előtt a katalánok egypontos előnyről várták az összecsapást, amelyen 5-0-ra ütötték ki a madridiakat. Akkoriban még csak két pontot ért egy győzelem, ám a Real Madrid hiába nyerte meg a hátralévő mérkőzéseit, a Barcának két döntetlen is belefért még, hogy 16 év után ismét spanyol bajnok legyen.

Real Madrid and Barcelona players react after the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabéu on November 26, 2025 in Madrid, Spain.
A két csapat őszi rangadója is feszült volt
Tizenöt évvel később, 1960. március 20-án a Camp Nouban újabb el Clásicót rendeztek. A Barcelona számára kulcsfontosságú volt a győzelem, mivel ekkor két pontos hátrányban volt a Madrid mögött. A gól nélküli első félidő után Kocsis Sándor szerzett vezetést a katalánoknak, s ugyan Di Stéfano szinte azonnal egyenlített, de Eulogio és Villaverde két percen belül beállította a 3-1-es győzelmet. A két spanyol gigász ugyan pontegyenlőséggel zárt a tabellán, de a gránátvörös-kékek a jobb gólkülönbségüknek köszönhetően elsőséget ünnepelhettek a Zaragoza elleni utolsó zárófordulóban

2009 májusában a Real Madrid úgy fogadta a Pep Guardiola irányította Barcelonát, hogy egy esetleges győzelemmel egy pontra csökkentheti a hátrányát. Bár a Real jó formában volt (az utolsó 18 mérkőzésből 17-et megnyert), a Barcelona azonban valósággal szétzilálta a riválist. Lionel Messi brillírozott, Carles Puyol emlékezetes gólt szerzett, Thierry Henry könyörtelenül kihasználta a helyzeteit, Gerard Piqué pedig a hajrában beállította a 6-2-es végeredményt. Guardiola első szezonjának legdicsőségesebb estéjén a Barca így hét pontra növelte előnyét, és négy fordulóval a vége előtt gyakorlatilag eldöntötte a bajnoki cím sorsát.

FC Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi (C) fights for the ball with Real Madrid's midfielder Xavi Alonso (R) and Portuguese defender Pepe (L) during the Liga football match Barcelona vs Real Madrid at the New Camp Stadium in Barcelona on November 29, 2009.
Lionel Messinél többször (26 gólig) senki sem volt eredményes az el Clasicók történetében
A következő idényben a Real Madrid és a Barcelona ismét sorsdöntő el Clásicót vívót, ugyanis 30 forduló után mindkét csapat 77 ponttal állt a tabellán. Mindenki tudta, hogy a győztes jó eséllyel megnyeri a bajnokságot, végül Messi és Pedro góljaival a katalán elvitték a három pontot a Santiago Bernabéuból – a szezon végére pedig maradt is ez a különbség a két csapat között.

Szinte napra pontosan egy éve, 2025. május 11-én ugyancsak emlékezetesre sikerült a Barcelona-Real Madrid rangadó. Az előző szezonban a Real Madrid négy pontos hátránnyal érkezett az el Clásicóra, így mindképp nyernie kellett volna ahhoz, hogy három fordulóval a vége előtt versenyben maradjon a bajnoki címért. Szűk negyedóra után Kylian Mbappé duplájával már 2-0-ra is vezetett Carlo Ancelotti együttese, ám a Barcelona megrázta magát és Raphinha vezetésével 26 perc leforgása alatt négyet vágott még a szünet előtt. A második félidőben Mbappé szépített, ám a mesterhármasa sem volt elég a pontszerzéshez. A 4-3-as sikerrel hét pontra nőtt a Barcelona előnye, a bajnoki címet pedig a következő fordulóban, az Espanyol otthonában biztosította be a Flick-csapat.

Barcelona players trained at La Masia celebrate their team's victory with the trophy. after the Spanish Super Cup final match between FC Barcelona and Real Madrid at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 11, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia.
A Barcelona idén már nyert egy trófeát a Real ellen
Újabb trófea nélküli szezon, már a játékosok is egymásnak estek Madridban

Ha a Barcelona vasárnap biztosítja be a bajnoki címet, az Madridban csak olaj lesz a tűzre. A Real Madridnál ugyanis rendkívül feszült a hangulat, különösen, hogy zsinórban a második szezonban marad trófea nélkül a csapat. A helyzetet súlyosbítja, hogy a csapaton belül egyre nagyobb a széthúzás. A spanyol lapok szerint már az egész szezonban tapintható volt a feszültség, és úgy tűnik, mostanra telt be a pohár. Ennek a következménye lehetett az az öltözői balhé, ahol Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde úgy összekapott, hogy az uruguayi középpályást fejsérüléssel kórházba kellett szállítani. Állítólag a két futballista már szerdán összeszólalkozott, majd a másnapi edzésen egy kemény belépő után Valverde nem volt hajlandó kezet nyújtani a francia középpályásnak, aki ezt zokon vette, majd a helyzet fizikai összetűzésig fajult az öltözőben. A Real csapatkapitány-helyettese 10 napon túl gyógyuló sérülést szerzett, az eset miatt pedig fegyelmi eljárás indult a két játékossal szemben, akik komoly büntetést kaptak

Az elmúlt időszakban azonban nem ez volt az egyetlen konfliktus a madridi csapatnál, Jude Bellingham és Kylian Mbappé között is volt egy heves szóváltás, áprilisban arról szóltak a hírek, hogy Antonio Rüdiger keveredett összetűzésbe az egyik csapattársával, majd egy héttel később Mbappé az edzői stáb egyik tagjával veszett össze egy edzésen megítélt les miatt. Állítólag már hat játékos nem hajlandó beszélni az edzővel.

Mbappé minden baj forrása?

Nehéz pontosan meghatározni, hogy mi és mikor romlott el a Real Madridnál, de a legészszerűbb magyarázat 2024 nyara, amikor a Királyi Gárda leigazolta Mbappét. Azt megelőzően ugyanis a Real játéka meggyőző volt, remekelt a Vinícius Júnior, Bellingham, Rodrygo trió, Carlo Ancelotti pedig kézben tartotta az öltözőt, ahol akkoriban még voltak olyan legendás játékosok, mint Toni Kroos, vagy Luka Modric.

Kylian Mbappe of Real Madrid CF reacts to a missed opportunity during the La Liga EA Sports match between Real Betis and Real Madrid at La Cartuja Stadium in Seville, Spain, on April 24, 2026.
Hiába lesz gólkirály Mbappé, egyre több szurkoló szeretné, ha távozna
Visszakanyarodva Mbappéra, kétségtelen, hogy világsztár és ontja a gólokat Madridban, de az érkezésével mégis egy hibásan működő korszak vette kezdetét. A legszembetűnőbb, hogy a pályán nehezen találja az összhangot Viníciusszal. A két játékos sokszor a pálya ugyanazon részén helyezkedik. Egyesek szerint a világbajnok francia támadó kezdettől fogva nem illett a csapatba, mert amellett, hogy nem fektet különösebben nagy hangsúlyt a védekezésre, csak az önös érdekei vezérlik – bár amiatt aligha érheti panasz, hogy szinte folyamatosan gólrekordokat döntöget. Viszont hiába vezeti a La Liga és a Bajnokok Ligája góllövőlistáját, a góljai nem hoztak valódi sikereket a Realnak ebben a szezonban sem. Mbappé ráadásul a sérülése alatt csak fokozta az indulatokat azzal, hogy a rehabilitációja helyett Párizsba és Olaszországba ment nyaralni a barátnőjével, ami sokaknál kiverte a biztosítékot és már több millióan követelik a kirúgását.

Vinicius Jr of Real Madrid and Kylian Mbappe of Real Madrid warm up during the La Liga 2025/26 match between Real Madrid and Rayo Vallecano at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on February 1.
Vinícius, vagy Mbappé? Könnyen lehet, hogy az egyiküknek mennie kell a nyáron
Ha Mbappé érkezésének valóban mérgező hatása volt a csapatra, akkor a Real Madrid miért nem tudta időben kezelni a problémát? Talán a legegyszerűbb ok, hogy a Real nem tud veszíteni. A klub mindig is tele volt erős karakterekkel, topedzőkkel, akik képesek voltak a játékosok egóját kordában tartani.

A domináns személyiségek most is megvannak, de már hiányoznak a csapatból azok, akiknek tekintélyük volt és egyensúlyt tudtak teremteni az öltözőben. A klub filozófiája ráadásul mindig is az volt, hogy a győzelem minden problémát megold, a belső feszültségeket pedig sokkal könnyebb kezelni, ha folyamatosan nyer a csapat.

Real Madrid's Spanish coach Alvaro Arbeloa (C) gestures the an official after the Spanish league football match between Real Betis and Real Madrid CF at the La Cartuja stadium in Seville on April 24 , 2026.
Álvaro Arbeloának már csak napjai vannak hátra a Real Madrid edzőjeként
Kaotikus nyár előtt a Real, tényleg Mourinho oldaná meg a problémákat?

A csapat körüli hangulat már Xabi Alonso irányítása alatt is folyamatosan téma volt, különösen, hogy utólag kiderült, kezdettől fogva nem működött a kémia az edző és játékosok között. A spanyol edző nyíltan összebalhézott Viníciusszal, a januári távozása után pedig úgy fogalmazott: „Nem tudtam, hogy egy óvodát jövök edzeni.”

Aztán jött Álvaro Arbeloa, aki két dolgot ígért, amikor ideiglenesen kinevezték: nyerni fog, és mindenkit boldoggá tesz. Az elégedetlen Vinícius látszólag megkapta, amire vágyott, ám nagy hiba volt azt gondolnia, hogy ha hátra tett kézzel hagyja, hogy mindenki azt csináljon amit akar, akkor majd a eredmények jönnek maguktól. Január óta hét vereséget szenvedett el a Real Arbeloával. Nem meglepő, hogy szinte biztosan távozik a 43 éves spanyol edző.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe talks with SL Benfica's Portuguese head coach Jose Mourinho after Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (not seen) listened racists insults during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026.
José Mourinho jelenleg a legesélyesebb jelölt a Real Madrid kispadjára
Egy ideje már pletykálnak José Mourinho visszatéréséről, a portugál szakember azonban állítólag csak azzal a feltétellel ülne le másodszor is a Real kispadjára, ha teljes szabadságot kap a vezetőségtől. Mourinho szenzációs szakember, de igencsak kockázatos lenne a Realnak kineveznie őt, mivel a csapatnak most aligha egy pályafutása csúcsán már túl lévő, szigorú edzőre lenne szüksége. 

Az új edző mellett a keret kialakítása is kulcskérdés lesz. Utóbbival kapcsolatban viszont probléma lehet, hogy nincs túl sok feláldozható játékos. Federico Valverdéért óriási pénzt kaphatna a Real, amelynek azonban nincs oka eladni a világ egyik legjobb középpályását. Tchouaméni és Rüdiger helyzete egyelőre bizonytalan, előbbit a Manchester United és a City is szívesen látná soraiban, utóbbi viszont vélhetően meghosszabbítja a nyáron lejáró szerződését. Dani Carvajal, David Alaba és Dani Ceballos biztosan távozni fog, ám ők már egy ideje csak kiegészítőemberek a csapatban.

(FILES) Real Madrid's French midfielder #14 Aurelien Tchouameni (L) and Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde take part in a training session at Real Madrid Sports City in Valdebebas, in the outskirts of Madrid, on December 30, 2025. Real Madrid announced on May 8, 2026 the opening of disciplinary proceedings to two of its players, the Uruguayan Fede Valverde and the French Aurelien Tchouameni, who would have been involved in a violent altercation that sent the first one to the hospital for a small bleeding wound.
Aurelien Tchouaméni (b) és Federico Valverde balhéjától hangos napok óta a nemzetközi sajtó
Az is biztos, hogy a Real Madrid most válaszút elé érkezett. Florentino Pérez klubelnök minden bizonnyal megválik néhány játékostól a nyáron, akár még Vinícius Júniortól is, akivel állítólag megromlott a kapcsolata. Az egyre elégedetlenebb szurkolók között viszont akad olyan vélemény is, miszerint teljesen le kellene rombolni a jelenlegi projektet. Ennél azonban még az is reálisabb forgatókönyvnek tűnne, ha Mbappé maradna, és köré épülne az új csapat. Persze, az is elképzelhető, hogy új edzővel, de minden marad a régiben: vagyis a Real megpróbál nyerni, miközben ügyel arra, hogy a játékosok ne essenek egymás torkának.

