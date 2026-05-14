Nem a 2025-2026-os szezon a Real Madrid legsikeresebb időszaka, hiszen az együttes vitrinjébe ezúttal sem kerül kupa, sőt vezetőedzője sincs a következő idényre. Álvaro Arbeloa tüzet oltani jött Xabi Alonso menesztése után, de ez nem jött össze, s jelenleg a csapata is darabjaira hullik. A sérüléshullámok, Kylian Mbappé és Vinícius Júnior viselkedése is bomlasztja az öltözőt, a legnagyobb botrány pedig nemrég az volt, amikor ketten össze is verekedtek az öltözőben.
Federico Valverde, valamint Aurélien Tchouaméni már szerdán összetűzésbe kerültek a valdebebasi edzőközpontban, csütörtökön pedig tettlegességig fajult a dolog. A verekedés során a francia állítólag megütötte a csapatkapitányt, aki egy asztal sarkának ütközött, amitől súlyos fejsérülést szenvedett, s ezért kórházba szállították.
A Real Madrid esete nem példa nélküli – Anglia hozta a leghíresebb botrányokat
A madridi történet még nem ért véget, ám sok más incidensről már olvashatott a futballvilág, ennek egyik központi figurája pedig Zlatan Ibrahimovic volt. A svéd egykori gólvágó az Ajaxnál, valamint az AC Milan edzésein is többször került balhéba. Az egyik legemlékezetesebb eset Hollandiában, 2003-ban történt, amikor az Ajax öltözőjében egy olló repült el Ibrahimovic feje mellett.
Az elkövető Mido volt, akinek dobása megrepesztette a falat, ám egy későbbi nyilatkozatból kiderült, hogy később mindketten nevettek a történteken.
Olaszországban is hírhedté vált a svéd legenda, az AC Milan edzésén egyszer a bordája is eltört, amikor egymásnak estek az amerikai Oguchi Onyewuval. Ugyancsak Milánóban történt meg, hogy Gennaro Gattuso addig ugratta Ibrahimovicot, amíg Thiago Silva elmondása szerint be nem tette az öltözően található szemeteskukába.
Sir Alex Ferguson és David Beckham
A futballvilág egyik leghíresebb balhéja a Manchester United öltözőjében történt, ahol a Vörös Ördögök legendás edzője egy vereség után úgy belerúgott egy focicipőbe, hogy az szemen találta Beckhamet. Később kiderült, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy az angol középpályás a Real Madridhoz szerződjön 2003-ban.
Váratlan baleset volt. A klubon belül azonnal feledésbe merült, de az eset bekerült a hírekbe, ami miatt az emberek elkezdtek spekulálni a kapcsolatunkról. De ami a főnököt és engem illet, számunkra az ügy lezárult, vége, pont”
− mondta később Beckham.
Sadio Mané és a Bayern München kapcsolata is váratlanul hamar megszakadt egy öltözői incidens miatt. A Liverpooltól érkező szenegáli egy 2023-as Bajnokok Ligája-mérkőzésen már a pályán összeveszett csapattársával, Leroy Sanéval, akivel az öltözőben össze is verekedett. Akkori sajtóhírek szerint Mané azt sérelmezte, hogy német klubtársa minősíthetetlen stílusban beszélt hozzá a pályán, ezért szájba vágta Sanét.
A BL-győztes szélső ennek ellenére nem került ki a bajorok keretéből, de a nyáron a szaúdi al-Nasszr csapatánál új állomáshelyet talált magának.
Hasonló történetről hallottunk Franciaországban is, ahol a mostani szezon során a Marseille öltözőjében akkora balhé alakult ki, hogy két játékos rögtön távozott a csapattól, Roberto De Zerbi vezetőedző pedig már más csapatot irányít. Az augusztusi incidenst a Rennes elleni vereség robbantotta ki, mely után Adrien Rabiot és Jonathan Rowe verekedett össze egymással. A két futballistát rögtön elkülönítették a csapattól, s később értékesítették a játékjogaikat az AC Milanhoz és a Bolognához.
Mi fog történni Madridban?
Ez a kérdés foglalkoztatja már napok óta a szurkolókat, sokak szerint Valverde és Tchouaméni madridi karrierje ezzel véget ért, míg mások úgy gondolják, hogy rendbe lehet még ezt hozni. Ami biztosnak tűnik, hogy ezt már nem Arbeloa fogja megtenni, akitől minden bizonnyal elköszönnek majd a spanyolok, de sokakban máris felmerült a kétely a potenciális edzőjelöltek miatt.
José Mourinho sokak szerint tudná rendezni a helyzetet, viszont a játéka egyáltalán nem mutatós, ráadásul az elmúlt években már nem is eredményes. Márpedig Madridban eredmények kellenek, hiszen Florentino Pérez klubelnök − aki állítólag bőszen szorgalmazza a portugál érkezését − vélhetően nem fogja kibírni, ha a csapata még egy szezont letudna trófea nélkül.
