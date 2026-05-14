Nem a 2025-2026-os szezon a Real Madrid legsikeresebb időszaka, hiszen az együttes vitrinjébe ezúttal sem kerül kupa, sőt vezetőedzője sincs a következő idényre. Álvaro Arbeloa tüzet oltani jött Xabi Alonso menesztése után, de ez nem jött össze, s jelenleg a csapata is darabjaira hullik. A sérüléshullámok, Kylian Mbappé és Vinícius Júnior viselkedése is bomlasztja az öltözőt, a legnagyobb botrány pedig nemrég az volt, amikor ketten össze is verekedtek az öltözőben.

Botrány robbant ki a Real Madridnál

Federico Valverde, valamint Aurélien Tchouaméni már szerdán összetűzésbe kerültek a valdebebasi edzőközpontban, csütörtökön pedig tettlegességig fajult a dolog. A verekedés során a francia állítólag megütötte a csapatkapitányt, aki egy asztal sarkának ütközött, amitől súlyos fejsérülést szenvedett, s ezért kórházba szállították.

A Real Madrid esete nem példa nélküli – Anglia hozta a leghíresebb botrányokat

A madridi történet még nem ért véget, ám sok más incidensről már olvashatott a futballvilág, ennek egyik központi figurája pedig Zlatan Ibrahimovic volt. A svéd egykori gólvágó az Ajaxnál, valamint az AC Milan edzésein is többször került balhéba. Az egyik legemlékezetesebb eset Hollandiában, 2003-ban történt, amikor az Ajax öltözőjében egy olló repült el Ibrahimovic feje mellett.

Az elkövető Mido volt, akinek dobása megrepesztette a falat, ám egy későbbi nyilatkozatból kiderült, hogy később mindketten nevettek a történteken.

Olaszországban is hírhedté vált a svéd legenda, az AC Milan edzésén egyszer a bordája is eltört, amikor egymásnak estek az amerikai Oguchi Onyewuval. Ugyancsak Milánóban történt meg, hogy Gennaro Gattuso addig ugratta Ibrahimovicot, amíg Thiago Silva elmondása szerint be nem tette az öltözően található szemeteskukába.

Gattuso és Ibrahimovic ellenfélként is összecsaptak egymással

Sir Alex Ferguson és David Beckham

A futballvilág egyik leghíresebb balhéja a Manchester United öltözőjében történt, ahol a Vörös Ördögök legendás edzője egy vereség után úgy belerúgott egy focicipőbe, hogy az szemen találta Beckhamet. Később kiderült, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy az angol középpályás a Real Madridhoz szerződjön 2003-ban.

Váratlan baleset volt. A klubon belül azonnal feledésbe merült, de az eset bekerült a hírekbe, ami miatt az emberek elkezdtek spekulálni a kapcsolatunkról. De ami a főnököt és engem illet, számunkra az ügy lezárult, vége, pont”

− mondta később Beckham.