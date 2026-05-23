A Barcelona nyerte a La Liga küzdelmeit, ez azonban már hetekkel korábban biztossá vált Spanyolországban. A katalánok vereséggel zárták az idényt, a Real Madrid pedig legendáját búcsúztatta a Bernabéuban és magabiztos győzelmet aratott.

Könnyek között búcsúzott a Real Madrid legenája

Dani Carvajal 2002-ben csatlakozott a Real Madrid akadémiájához. Tíz évet töltött az utánpótlásban, majd 13 idényen keresztül erősítette a madridi csapatot. Carvajal 27 trófeát nyert a Reallal: hatszor a Bajnokok Ligáját, hat klubvilágbajnoki címet, öt Európai Szuperkupát, négy spanyol bajnokságot, négy spanyol szuperkupát és két Király-kupát. A védő 451 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 14 gólt szerzett.

A 34 éves Carvajal 51 alkalommal szerepelt a spanyol válogatottban, amellyel Európa-bajnokságot és Nemzetek Ligáját is nyert. Egyéni díjai közül kiemelkedik, hogy 2024-ben beválasztották a FIFPro világválogatottjába, és a Bajnokok Ligája-döntő legjobbjának is megválasztották. A búcsúztatás során Carvajal jelképesen átadta a csapatkapitányi karszalagot Federico Valverdének.

A Real Madrid egy meglehetősen szórakoztató hat gólt hozó találkozón búcsúztatta Carvajalt. Az első gólra a 12. percig kellett várni, amikor éppen a búcsúzó Carvajal passzolta középre a labdát, Gonzalo García pedig gólt szerzett. Az első félidőben Jude Bellingham duplázta meg a madridiak előnyét, majd Gorka Guruzeta szépített, így 2-1-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok.

A második játékrészben ugyan az volt a felállás: két gólt szerzett Álvaro Arbeloa csapata, az Athletic pedig a hosszabbítás első percében szépített. Carvajal búcsúja szépre sikerült, a Real Madrid 4—2-es sikert aratott hazai pályán.

Kikapott Lewandowski utolsó meccsén a bajnok Barcelona

A bajnoki címet már korábban bezsebelő Barcelona Valenciában játszotta szezonbéli utolsó bajnokiját. A hazaiak bátran kezdtek, két nagy lehetőséget is elpuskáztak.

A találkozó első gólját a távozó Robert Lewandowski szerezte a 61. percben. A lengyel támadó Ferran Torres balul sikerült lövésébe ért bele remekül, így góllal búcsúzhat a katalánoktól. A Valencia viszont elrontotta Lewandowski utolsó meccsét, hiszen a 66. percben előbb fordítani tudott Javier Guerra találatával, majd a 71-ben Luis Rioja góljával fordított.