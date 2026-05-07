Már csak néhány nap van hátra a szezon utolsó El Clásico-meccséig, amelyen a Real Madrid a Barcelonával találkozik idegenben, és a csapat mondhatjuk, hogy válságos helyzetben van. Álvaro Arbeloa együttese – amelynek csalódást keltő szezonja vasárnap véget ér, ha nem nyer a Spotify Camp Nou-ban – jelenleg mérgező légkörben él, és a Valdebebasban egyre nyilvánvalóbbá válnak a komoly belső ellentétek.

Úgy fest, hogy a Real Madrid szétesett a szezon végére

Mi történik a Real Madrid öltözőjében?

A hét elején Álvaro Carreras megerősítette, hogy összeverekedett csapattársával, Antonio Rüdigerrel, szerdán pedig Aurelien Tchouameni és Fede Valverde középpályások is verekedésbe keveredtek. Ezek az incidensek az Arbeloa és több játékosa közötti feszült viszonyról szóló hírek közepette történtek, és a Marca szerint akár hatan is vannak azok közül, akik már nem állnak szóba a Real Madrid vezetőedzőjével.

Bár a jelentés nem nevezte meg a hat játékost, néhányukat könnyű azonosítani.

Az elmúlt hetekben felmerült, hogy Arbeloa összetűzésbe került a Real Madrid keretének több spanyol játékosával, köztük a csapatkapitány Dani Carvajallal, Raul Asencióval és Dani Ceballosszal, aki a menedzserével való összezördülés miatt már nem lép pályára ebben a szezonban.

Carreras is azok közé tartozik, akiknek feszült a viszonya Arbeloával, aki úgy véli, hogy a korábbi Manchester United- és Benfica-védő „rossz hozzáállással” rendelkezik. Úgy tűnik, a vezetőedző már nem számol a játékossal, tekintve, hogy a vasárnapi, Espanyol elleni győzelem során nem állította be a sérült Ferland Mendy helyére.

Vitatható, hogy Arbeloa helyesen vagy helytelenül döntött-e, amikor több labdarúgót is kispadra ültetett, de Florentino Perez elnöknek biztosan nem fog tetszeni, hogy a Real Madrid öltözője ennyire megosztott. Ez pedig csak tovább erősíti a nyári edzői stábváltás lehetőségét.