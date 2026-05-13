A Real Madrid történetének egyik legnehezebb időszakát éli, miután a csapat zsinórban másodszor maradt trófea nélkül az aktuális szezonban, ráadásul a Barcelona éppen a múlt hétvégi El Clásicón aratott győzelmével biztosította be a bajnoki címet. Az elmúlt napokban ráadásul több botrány is történt a Királyi Gárda háza táján, Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni összeverekedtek, Kylian Mbappé pedig a szurkolókat haragította magára.

A Real Madrid elnöke összeszólalkozott az újságírókkal

A Real Madrid elnöke bejelentést tett a jövőjéről

A feszült helyzet miatt Florentino Pérez rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze kedden, és mivel ritkán áll szóba közvetlenül a médiával, sok szurkoló rögtön arra gondolt, hogy talán a lemondását jelenti be. Nekik azonban csalódniuk kellett, mivel a 79 éves futballvezetőnek esze ágában sincs távozni.

Nem fogok lemondani. Felkértem a választási bizottságot, hogy indítsák el a választások kiírását, amelyen a jelenlegi bizottsággal együtt újra indulni fogok”

– erősítette meg Pérez.

„Abszurd helyzetet teremtettek azok, akik a gyengébb eredmények után lejáratókampányt indítottak ellenem és a klub ellen. Nem lehet mindig nyerni. Kérdezték, »hol van Florentino«, de én nem beszélek túl sokszor. Volt, aki azt hitte, hogy végső stádiumú rákos vagyok. Itt szeretném elmondani, hogy tökéletesen egészségesnek érzem magamat. Ha rákos lennék, akkor kezelésekre járnék. Egy barátom hívott, hogy ismer egy helyet Kínában, ahol a végső stádiumos betegek a legjobb kezelést kapják.

Pérez kijelentései többször is felháborodást váltottak ki a jelenlévő újságírók körében, különösen, amikor

az ABC újságíróját, Rúben Canizarest kritizálta, aki jelen volt a sajtótájékoztatón.

FLORENTINO PÉREZ PRESUME DE PALMARÉS... Y HABLA DE LOS ÁRBITROS



"Solo he ganado 7 Champions Y 7 ligas, que podía haber ganado 14. Las otras me las han robado" 💣 pic.twitter.com/YL2DRIidtI — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2026

Az ABC-nél azt mondják rólam, fáradt és öreg vagyok. Nem is ismerem az urat, aki ezt írta. Itt van most, hogy üdvözölhessem, és megtudjam, miért írta ezt? Az olyan újságírók, mint te, Ruben Canizares, csak gondot okozol a Real Madridnak. Ma publikáltak két cikket, az egyiket egy nő írta, nem is tudom, hogy ért-e a futballhoz egyáltalán. Éjjel-nappal dolgozom, mint egy állat. Az ABC egyetlen célja, hogy támadja a Real Madridot és az elnökét. Apám olvasta az újságot, és nekem is volt előfizetésem, de most elhatároztam, hogy apám miatt lemondom” – szúrt oda a médiának Pérez.