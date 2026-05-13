A Real Madrid történetének egyik legnehezebb időszakát éli, miután a csapat zsinórban másodszor maradt trófea nélkül az aktuális szezonban, ráadásul a Barcelona éppen a múlt hétvégi El Clásicón aratott győzelmével biztosította be a bajnoki címet. Az elmúlt napokban ráadásul több botrány is történt a Királyi Gárda háza táján, Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni összeverekedtek, Kylian Mbappé pedig a szurkolókat haragította magára.
A Real Madrid elnöke bejelentést tett a jövőjéről
A feszült helyzet miatt Florentino Pérez rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze kedden, és mivel ritkán áll szóba közvetlenül a médiával, sok szurkoló rögtön arra gondolt, hogy talán a lemondását jelenti be. Nekik azonban csalódniuk kellett, mivel a 79 éves futballvezetőnek esze ágában sincs távozni.
Nem fogok lemondani. Felkértem a választási bizottságot, hogy indítsák el a választások kiírását, amelyen a jelenlegi bizottsággal együtt újra indulni fogok”
– erősítette meg Pérez.
„Abszurd helyzetet teremtettek azok, akik a gyengébb eredmények után lejáratókampányt indítottak ellenem és a klub ellen. Nem lehet mindig nyerni. Kérdezték, »hol van Florentino«, de én nem beszélek túl sokszor. Volt, aki azt hitte, hogy végső stádiumú rákos vagyok. Itt szeretném elmondani, hogy tökéletesen egészségesnek érzem magamat. Ha rákos lennék, akkor kezelésekre járnék. Egy barátom hívott, hogy ismer egy helyet Kínában, ahol a végső stádiumos betegek a legjobb kezelést kapják.
Pérez kijelentései többször is felháborodást váltottak ki a jelenlévő újságírók körében, különösen, amikor
az ABC újságíróját, Rúben Canizarest kritizálta, aki jelen volt a sajtótájékoztatón.
Az ABC-nél azt mondják rólam, fáradt és öreg vagyok. Nem is ismerem az urat, aki ezt írta. Itt van most, hogy üdvözölhessem, és megtudjam, miért írta ezt? Az olyan újságírók, mint te, Ruben Canizares, csak gondot okozol a Real Madridnak. Ma publikáltak két cikket, az egyiket egy nő írta, nem is tudom, hogy ért-e a futballhoz egyáltalán. Éjjel-nappal dolgozom, mint egy állat. Az ABC egyetlen célja, hogy támadja a Real Madridot és az elnökét. Apám olvasta az újságot, és nekem is volt előfizetésem, de most elhatároztam, hogy apám miatt lemondom” – szúrt oda a médiának Pérez.
Canizares a sajtótájékoztató után a közösségi oldalán reagált Pérez szavaira.
„Florentino Pérez sajtótájékoztatót hívott össze, hogy megpróbálja megalázni az ABC-t, a Vocento csoportot és engem. Szerintem ezt nem lett volna szabad hagyni. Vannak határok, amelyeket nem lehet átlépni. Nagyon büszke vagyok a munkámra és a lapra, ahol dolgozom” – írta az X-en.
„Idén semmit sem tudtunk nyerni, de én vagyok az első, aki mindent megnyert a klubbal. Emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy labdarúgósában 37 bajnoki címet nyertünk, és 26-ot kosárlabdában.
A Bajnokok Ligáját és a bajnokságot csak hétszer nyertem meg, holott 14-szer is lehetett volna, de a többit ellopták tőlünk.”
„Néhány újságíró azt hiszi, megfélemlíthetnek, de nem távozom, én leszek az utolsó, aki ezt megteszi. Az újságírók azt hiszik, hogy ha mondanak valamit, azt az emberek elhiszik nekik. Az emberek nekem hisznek. Ne avatkozzanak bele a Real Madrid döntéseibe, a részvényeseké a cég, nem néhány újságíróé, akik feltételezem, Atlético Madrid szurkolók. Miért akarnak kicsinálni bennünket? Engem választottak a történelem legjobb klubjának elnökévé. A miénk a történelem legértékesebb klubja.”
Florentino Pérez szerint nincs válság a Real Madridnál
Bár Pérez kerülte José Mourinho visszatérésével kapcsolatos kérdéseket, Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni öltözői balhéjára válaszolt.
„Nem jó, hogy ez történt, de még rosszabb, hogy nyilvánosságra került. Akik ezért felelősek, azért tették, mert nem örülnek, azt hitték, hogy kirúgják a játékosokat. Megütötték egymást, de kibékültek. Nem engedem, hogy a káosz eluralkodjon, mint azt páran szeretnék. Sokkal nagyobb probléma, hogy ez kiszivárgott, szerintem a huszonhat éves elnökségem alatt ez az első, hogy ilyesmit látok. Csak azért, mert két játékos összekapott, még nincs válság a Real Madridnál. Mindig küzdenek, mindennap, ez lett belőle. Hogy ezt valaki nyilvánosságra hozta, rosszabb annál, mintha az öltözőben marad volna. Mindketten nagyszerű srácok. Huszonhat évig toleráltam az ilyesmit, és semmi sem történt.”
A Real Madrid május 14-én a Real Oviedo ellen lép pályára a La Liga zárófordulójában.
